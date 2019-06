Tanjug | 12. jun 2019. 17:22 | Komentara: 0

Zajednički stav parlamentarne većine jeste da je Izveštaj Evropske komisije za Srbiju povoljan, izjavio je danas narodni poslanik iz Srpske napredne stranke Vladimir Orlić dodajući da su u Izveštaju potvrđeni svi dobri rezultati o kojima predsednik Srbije i Vlada govore, a koje, kaže, takozvana opozicija pokušava da ospori.





Orlić je, novinarima nakon sednice skupštinskog Odbora za evropske integracije, na kojoj su učestvovali i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, kazao da u ovogodišnjem Izveštaju Srbija beleži konstantan napredak u ubedljivo najvećem broju poglavlja.

"U samo tri od ukupno 33 poglavlja koje je obradila statistički Komisija EU može se reći da je stanje Srbije jednako prošlogodišnjem. Tu nema nazadovanja, a što se ostalih 30 tiče, Srbija je zabeležila napredak“, kazao je Orlić.

Kada se poslednji Izveštaj uporedi sa prethodnim, u kojem je u osam oblasti konstatovano isto stanje kao i prethodne godine, to je jasan pokazatelj da je ovaj Izveštaj značajno bolji i od prethodnog, naveo je Orlić i dodao da je u Izveštaju konstatovano da su reforme koje se sprovode na planu uređenja ekonomskih prilika i finansijskie konsolidacije pokazale izvanredne rezultate.

„ Sve ono što pokušavaju da ospore ljudi koji vide Aleksandra Vučića i SNS kao svoje političke neprijatelje, sve ono što ti ljudi negiraju, a mi iznosimo kao svoje stavove, potvrdila je Izveštajem EK“, istakao je Orlić.

Kako kaže, u Izveštaju je potvrđen rast BDP-a, smanjenje nezaposlenosti, povećanje plata, stabilan kurs dinara, pozitivan saldo u opštoj državi, trend smanjenja javnog duga...

Među oblastima u kojima je postignut napredak nalaze se i poglavlja 23 i 24, kaže Orlić i ističe da kada neko kaže da je danas u Srbiji konstatovano nazadovanje i gubitak ustanovljenih standarda u oblastima slobode, prava, bezbednosti, taj ne govori istinu.

Kaže da se ocene koje nisu veliki problem predstavljaju na taj način, jer se EK trudi da u svakom svom Izveštaju napravi određenu vrstu balansa i ravnoteže i da ukoliko u jednom Izveštaju ima toliko pozitivnih ocena kao što je slučaj sada sa Srbijom, moraju da se istaknu određene stvari kao negativne.

„ Mi smo rekli da smatramo da to nije pravi način, jer je ta ravnoteža veštačka“, kaže Orlić.

Ističe i da je EK u Izveštaju motivisala Đilasa, Obradovića, Jeremića i pozvala ih da sa svojim ljudima koji su, kaže, u takozvanom bojkotu i takozvanom protestu, uključe u evrointegracije i da na toj temi vode dijalog i sarađuju sa parlamentarnom većinom.

„ Ako je to bio motiv, to smo poručili i Fabriciju, taj motiv je razumljiv, potrebno je reagovati na antievropske stavove koje su ljudi iz tog saveza upućivali mesecima unazad“, kaže Orlić dodajući da ako je cilj EK da ih privole da počnu da gaje određene simpatije za EU, to je u potpunosti uspelo, bar ukoliko se govori o liderima saveza.

„ EK je uspela da od Obradovića napravi evroentuzijastu, od čoveka koji je bio zakleti neprijatelj evrointegracija, stvorili su čoveka koji je i danas na konferenciji za štampu govorio o EK u superlativu, a o Izveštaju kao najvećem dokumentu na svetu“, kaže Orlić.

Dodaje da je Obradović zaslužio titulu prvog transformersa takozvane opozicije i dodaje da osim što je postao evroentuzijasta, bio je i na konsultacijama u Ambasadi SAD tako da je nekada najveći živi protivnik Amerike, u međuvremenu postao dragi gost i zahvalni sagovornik, što doprinosi njegovoj tituli najvećeg transformersa.