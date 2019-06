Tanjug | 12. jun 2019. 10:05 > 10:53 | Komentara: 0

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da niko ne može da ga uveri da međunarodna zajednica nema uticaj i da ne može da natera Prištinu da ukine takse na srpsku robu.Stefanović je za TV Hepi rekao da EU mora da zaštiti svoj kredibilitet, jer kako Srbija da joj veruje kada prištinske vlasti ne sprovode dogovoreno u Briselu, a gde je EU bila garant pregovora."Kako Srbija više da im veruje? Kako da sednemo o bilo čemu i s bilo kim da razgovaramo i da za to bude garant EU? Kako da znamo da će to neko da poštuje i, ako ne bude poštovao, da će imati neku vrstu sankcije. Sada to ne vidimo ", rekao je Stefanović.Pročitajte još -On je dodao da sada postoji samo deklarativno zalaganje EU i međunarodne zajednice uopšte, i da su se i u Savetu bezbednosti UN svi složili da su takse štetne i da treba da se ukinu.Na opaske Prištine da Beograd koči pregovore, Stefanović je rekao da su to besmislene optužbe, da Priština to govori računajući da niko neće izvući Briselski sporazum i postaviti ključno pitanje: "Šta je sa Zajednicom srpskih opština (ZSO)?""Mi smo sve uradili i oni ne mogu da navedu jednu stvar koju nismo uradili. Postavlja se pitanje šta ćete da uradite sa ZSO", rekao je Stefanović i dodao da iz Prištine stižu besmisleni odgovori zašto to nije urađeno, da to zabranjuje takozvani ustav Kosova.Ističe da Srbija hoće da razgovara, jer rukovodstvo Srbije razume da bolja budućnost srpskog naroda ne može da dođe iz sukoba i rata, već može da dođe samo iz zajedničkog dogovora, da ljudi koji žive na KiM, i Srbi i Albanci, žive bolje i kvalitetnije i da nemaju stalni strah da će im upasti specijalne jedinice kosovske policije ROSU.Stefanović ocenjuje da je cilj Prištine da se ukine Misija UN sa Kosova i da zbog toga stalno smišljaju i režiraju sukobe između njihovih institucija i UN. Dodaje da je hapšenje Rusa zaposlenog u Unmniku bilo smišljeno i režirano da se Misija UN povuče sa Kosova.Stefanović je podseća da su sadašnji lideri opozicije Vuk Jeremić i Dragan Đilas, dok su bili na vlasti, pregovore o KiM prebacili iz UN u EU. "Pregovore su iz UN, gde imamo prijaterlje, prebacili u EU gde je većina zemalja priznala nezavisnost Kosova", zaključio je Stefanović.Pokušaj prištinskih vlasti da kriminalizuje sever Kosova i Metohije usmeren je protiv Srba, a ne iskrena borba protiv kriminala, izjavio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.On je na TV Hepi rekao da Priština to radi kako bi kriminalizovala, uhapsila, uklonila, zastrašila ili potkupila svakoga ko bi mogao da bude otpor nasilnom preuzimanju, na primer, Kosovske Mitrovice."Za šta gonite ljude? Šta su dokazi, osim političke kriminalizacije ljudi. Svakoga za koga procene da bi mogao da im se suprotstavi na bilo koji način, makar da izađe goluruk pred njih, treba da uhapse, da ga kriminalizuju, sklone kako bi svima ostalima uputili poruku ''kada naiđemo, vi se samo sklonite''", rekao je Stefanović.On je naglasio da Srbija to neće da gleda i kaže "super, hapsite Srbe bez dokaza". I u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, kaže Stafanović, Priština sve temelji na "rekla-kazala" i nema dokaza.Naveo je da je srpsko specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu povodom ubistva Ivanovića jer kosovski organi neće saradnju. "Neće ništa da nam daju, te sitnice što su nam dali posle godinu dana. to je besmisleno", rekao je Stefanović i dodao da Priština nije nikome pokazala bilo kakav dokaz u vezi sa ubistvom Ivanovića.Naveo je da na severu svakako ima kriminalaca, ali ima ih i među kosovski Albancima i trgovcima drogom. Stefanović je dodao da svi policajci sa Zapada kažu da im je jedan od najvećih problema albanska mafija koja trguje drogom i koja je postala veoma brutalna u izvršenju tih krivičnih dela i fizički preti bezbednosti tih zemalja.