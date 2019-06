Tanjug | 11. jun 2019. 12:31 > 13:04 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nije u lakoj poziciji po pitanju KiM i da nam je zato što pre potreban nastavak dijaloga, ali da ne zna o čemu da razgovaramo sa nekim ko je u 21. veku nametnuo necivilizacijske takse.Upitan za navodni plan nemačke kancelarke Angele Merkel za rešenje kosovskog problema, rekao je da ga nije video."Ne mogu da komentarišem nešto što ne znam. Razgovarao sam telefonom sa kancelarkom Merkel, ali mi nije ništa rekla. Nije mi pomenula nikakav plan", objasnio je on novinarima.Vučić je naglasio da je vrlo komplikovana situacija po pitanju KiM, koju malo ko želi da razume, kao i da to što je toliko komplikovana donosi Srbiji mnogo problema."To što je danas mirno, to je dobro i to ćemo ćemo da čuvamo, ali to ne znači da jedno jutro ili noć necemo biti iznenađeni novim prvokacijama i novim napadima. I zato na dnevnom nivou ulažemo sve napore da se stabilnost sačuva i da to umemo da sacuvamo i garantujemo bezbednost našem narodu na celom KiM".Svakako za nas nije laka pozicija i mi bismo želeli nastavak dijaloga što pre, dodao je predsednik.Podseća da je rekao "Amerikancima i Evropljanima, kao i Merkel" - o čemu hoćete da razgovaramo sa nekim ako neko nije u stanju da dopusti slobodan protok robe."To je civilizacijski nivo koji se ustanovio po okončaju carinskog rata sa početka 20. veka, a sada smo u 21. veku", naveo je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da NATO agresija na našu zemlju nije imala i neće ni post festum dobiti opravdanje kako međunarodne pravničke i političke javnosti, a ni na moralnom nivou, dodajući da je naša zemlja sada na drugačijem putu i gleda u budućnost.Vučić je, u Lučanima u izjavi novinarima upitan da prokomentariše izjavu generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga da je napad na SRJ bio opravdan, naglasio da je 19 najjačih zemalja napalo malu slobodarsku zemlju i nanelo joj veliku štetu od koje se i dalje oporavljamo.On je rekao da ne kaže da je naša politika bila tada najbolja i pametna, ali da se sada nalazimo na drugačijem putu i gledamo u budućnost.„Neću samo da kukam i stičem poene na tome što ću nekoga vređati. Ja sam za sve kriv, svakome u ovoj zemlji. Moj posao je da to slušam. Stvari se menjaju i hoću da se bavimo više budućnošću, nego prošlošću“, poručio je Vučić.Podsetio je da on bombardovanje naziva pravim imenom - zločinom, i da se tek, od kada je postao predsednik, obeležava agresija na našu zemlju i odaje počast žrtvama.Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu ne bi smetalo da se svi političari udruže protiv njega, jer se, kaže, ne plaši narodne volje.On je tako odgovorio na pitanje novinara kako vidi to što Vuk Jeremić hvali ministra Ivicu Dačića, odnosno da li je to cena koalicije sa Bastaćem na Starom gradu, da li se svi pripremaju za izbore, ili Dačić Jeremiću čuva kadrove u Ministarstvu spoljnih poslova.Vučić je rekao da mu je svejedno šta ko kome čuva i da mu je generalno drago kada se međusobno hvale."Neka svi rade svoj posao, ja ću da radim svoj, a narodne volje se nisam plašio nikada", rekao je Vučić.On je dodao da nije tajna da će, kao i na prethodnim izborima, svi želeti samo jednu glavu i da se dočepaju vlasti po svaku cenu."Ja se ne bavim kalkulacijama i dodvoravanjem političarima. Ja se ovim poslom bavim da bih uradio nešto za svoj narod", rekao je Vučić.On je rekao da mu ne smeta da se udruže svi sa svima."Mogu svi sa svima, sa svim Bastaćima, mogu da otimaju znakove i odvojeno i zajedno, narod će da odluči da li su oni bolja vlast, oni koji su opljačakli i razorili zemlju, ovi iz DOS-a, koj imaju po petsto miliona evra. Ja ću narod da poštujem", rekao je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman na kompromis za rešenje kosovskog problema, ali da nije spreman da Beograd da sve, a da ne dobije ništa.On je tako prokomentarisao izjavu profesora vašingtonskog univerziteta Džon Hopkins i eksperta za Balkan Danijela Servera da Vučić nije spreman za istorijski kompromis."Ja sam spreman za kompromis, ali nisam spreman da mi damo sve, a da ne dobijemo ništa. Taj film neka zaboravi i on i svi drugi", rekao je Vučić.Danijel Server, profesor Univerziteta Džons Hopkins i albanski lobista, rekao je za Glas Amerike da se ljudi u Vašingtonu "zanose" time da je srpski predsednik spreman da napravi istorijski kompromis.On nije precizirao šta podrazumeva pod istorijskim kompromisom, ali je u više navrata u ranijim intervjuima ponavljao da ishod pregovora Beograda i Prištine treba da bude uzajmno priznanje i članstvo Kosova u UN.Server je kritikovao i administraciju predsednika Donalda Trampa, i konstatovao da Tramp govori šta god želi, a jedan od rezultata je slabljenje Sjedinjenih Država, te da će se "stvari povratiti" posle odlaska aktuelne administracije u Vašingtonu.Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u prethodnih pet godina nije dao nijednu ekstremističku izjavu i dodao da ga paušalni komentari ne zanimaju.Vučić je rekao da bi voleo da mu iz Bele kuće, čiji portparol je ranije danas pozvao Beograd i Prištinu da "ostave po strani ekstremističku retoriku", kažu koja je to srpska izjava bila ekstremistička."U prethodnih pet godina ne možete ništa da mi nađete. Novinari su me jednom uhvatili da sam nešto opsovao u bradu kada smo bili kod Čačka, u vreme poplava i to je jedino gde su mogli u bilo kakvoj nepristojnosti da me uhvate", rekao je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će narednih dana razgovarati sa predstavnicima Srba iz Crne Gore, kako bi našli način da se pomogne Srbima u toj državi, a da se ne meša u njena unutrašnja pitanja.Vučić je, upitan da prokomentariše pismo koje mu je uputio Srpski nacionalni savet u Crnoj Gori povodom novog zakona kojim bi SPC bila oduzeta imovina, odnosno hramovi, rekao da je pitanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori veoma teško i ozbiljno."Šta smo mi sebi uradili u periodu od 2005, 2006...? Ali, videćemo kako našem narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države", rekao je Vučić.Vuksanović je, između ostalog, naveo da su Srbi u veoma teškom položaju u Crnoj Gori i zatražio od Vučića da ih zaštiti.