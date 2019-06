Tanjug | 09. jun 2019. 11:52 > 12:03 | Komentara: 0

"Trenutno postoji manje poverenja među partnerima u dijalogu, ali on nema alternativu. Dijalog rešava konkretne probleme, pomaže u uspostavljanju poverenja i ujedno u evropskoj integraciji", objasnio je Lajčak.





To što 20 godina posle sukoba na Kosovu nije pošlo za rukom uspostavljanje muletietničkog društva, prema njegovim rečima, predstavlja neuspeh, ali navodi da bi bila ogromna, tragična strateška greška, pomiriti se s tim.





LAJČAK KRITIKUJE EU: USPOREN PROCES EVROPSKE INTEGRACIJE ZAPADNOG BALKANA



Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak kritikovao je Evropsku uniju, ukazujući da je politika proširenja postala nepopularna u pojedinim državama članice, zbog čega je proces evropske integracije Balkana usporen.



"Ponašamo se malo egoistično. Razmišljamo o nama, a malo o realnim ljudima na Balkanu koji imaju svoje nade. Ako ćemo se baviti samo našom agendom, onda će zemlje regiona da se bave nečim drugim, pa će brzo to postati naš problem", upozorio je šef slovačke diplomatije u intervjuu dopisniku austrijske državne televizije ORF sa Balkana Kristijanu Veršicu.



Prema njegovim rečima, region Zapadnog Balkana se menja i napreduje, iako bi bio poželjan brži napredak.



"Moramo priznati da EU pridaje mnogo manje pažnje Balkanu. Tražimo evropske reforme a ne nudimo evropsku perspektivu. Crna Gora je, u procesu evroatlanstke integracije već postala članica NATO, a EU i naša ponuda gubi u regionu kredibilitet", kritikovao je on.



Ukazao je da zbog toga postoje priče o drugim alternativama, navodeći sve glasnije ideje iz Tirane i Prištine o ujedinjavanju.



"Sve to je rezultat što EU, koja je lider u regionu, nije kredibilna", uveren je Lajčak.



On kaže da uvek postoje druge alternative, ali da nema bolje od EU.



"Grešimo ako mislimo da ćemo na Balkanu imati vlade koje su zagarantovano proevropske. Našim ponašanjem slabimo te vlade time što ne dajemo podršku i kredibilnu perspektivu. Slabimo ih i jačamo antievropske snage", naglasio je Lajčak.



S tim u vezi, ocenio je da je neophodno da EU omogući otpočinjanje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.



"Početak pregovora ne znači i članstvo, već početak ozbiljnog procesa uvođenaj evropskih standarda u tim zemljama, veći uticaj EU na procese u tim državama. Početak pregovora značilo bi da je EU ozbiljan globalni igrač koji je spreman da utiče na razne događaje u svom susedstvu", objasnio je on.



Lajčak je podsetio da je evropska integracija politika EU, koja znači da one zemlje koje žele da pristupe moraju da igraju po njenim pravilima, ali i da to znači da i Unija mora da poštuje ista pravila.



"Nakon što je rešeno pitanje imena Severne Makedonije, što je bio ogroman problem, ako želimo da ostanemo kredibilni nemamo drugu mogućnost nego da ih pozovemo na početak pregovora. Na Balkanu prisutna je sumnja koliko je EU ozbiljna u svojoj politici proširenja", ukazao je on.



Što se Bosne i Hercegovine tiče Lajčak podseća da je u toj zemlji masivna prisutnost međunarodne zajednice.



"Tamo imamo najveću delegaciju EU, visokog predstavnika, vojno prisustvo. Treba da odlučimo hoćemo li da mi spolja vodimo tu zemlju, što bi bila velika greška ili da pomognemo BiH da stane na svoje noge, za šta je potrebno transformisati međunarodno prisustvo", rekao je Lajčak.



