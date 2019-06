Tanjug | 08. jun 2019. 20:00 |

On je dodao da se Vučić nalazi u situaciji u kojoj bi mu bilo lakše da vodi drugačiju politiku, politiku koja bi se dopadala svima, ali koja ne bi donele neke rezultate, mada bi njemu lično donela političke poene.





"Imate veoma lošu situaciju za EU, nikad nisam očekivao previše od prištinskog rukovodstva, nisam siguran da imaju preveliki kapacitet da o tome odlučuju, ali to nije dobro ni za Srbe ni za Albance, pogotovu nije dobro za one ljude koji su izgubili svoju reč. Kad izgubite reč, šta vam posle toga preostaje", upitao je Stefanović.









STEFANOVIĆ: NIJE DOBRO DA AMBASADORI OCENjUJU MEDIJE



Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da nije dobro da ambasadori ocenjuju rad medija, ističući da mediji u Srbiji imaju potpunu slobodu da pišu sta hoće.



"Ne mislim da je uvek dobro da ambasadori daju ocene o nekim medijima i negativno se izjašnjavaju o njima, jer nije dobro kritikovati medije pošto to znači da vam se ne sviđa kako neki od njih uređuju svoju politiku i kako izveštavaju. Pustite njih da to rade", poručio je Stefanović.



On je to rekao za TV Pink povodom izjave ambasadora SAD Kajla Skata za list Danas da mediji ne treba da služe za napade na političke protivnike. "Pretpostavljam da se ta izjava odnosila baš na taj dnevni list koji se samo time i bavi", dodao je Stefanović.



Prema njegovim rečima, postoji jedan deo dnevnih listova čiji su jedina meta predsednik Srbije Aleksandar Vučić, njegova porodica ili neko od ljudi na vlasti, i kod kojih ne postoji nikakva uravnotežena ili kriticka svest.



Stefanović je rekao da je u Srbiji, za razliku od drugih zemalja, stanje u tom smislu dobro i da postoji mogućnost da se pročitaju različiti stavovi.



U tom kontekstu, on je istakao da je, prilikom nedavne posete SAD, video da postoje mediji koji su protiv ili za američkog predsednika Donalda Trampa.



"Potpuno su podeljeni. Dakle, nije to sve tako idealno nigde, ali u Srbiji postoji pluralizam, postoji razlicito videnje, postoji potpuna sloboda medija da pišu šta hoće", rekao je Stefanović.



On je dodao da u Srbiji piše i uređuje ko, kako i šta hoće.



"To što se nekome to ne sviđa, to je isto demokratija, a svakoga treba da pustite da radi svoj posao. Građani će odlučiti ako im se ne nešo sviđa i neće gledati taj kanal ili neće kupiti tu novinu", rekao je Stefanović.















