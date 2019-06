Tanjug | 08. jun 2019. 16:15 | Komentara: 0

Šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograd Aleksandar Mirković ocenio je danas da se "tajkun" Dragan Đilas služi "neozbiljnim izjavama i ozbiljnim lažima" kojima pokušava da ubere neki jeftini politički poen ili da još nekog obmane i prevari i da dođe na odavno propale skupove koji se održavaju svake subote, gde ne prisustvuje više od 300 ljudi.





Pred štandovima SNS postavljenim na Slaviji, Mirković je podsetio "tajkuna Đilasa, njegovog saradnika Vuka Jeremića i njihovo pojačanje fašistu Boška Obradovića" da građani Beograda i Srbije nisu naivni, da ne pate od amnezije i da se jako dobro sećaju da u vreme vlasti Đilasa samo u aferi bulevar Kralja Aleksandra pronevereno šest miliona evra.

On je naveo da su u vreme Đilasove vlasti podzemni kontejneri mnogo koštali, a da se danas ne mogu koristiti pa gradska vlast mora da ih zatrpava, da jeĐilas ostavio i 15.000 tužbi prevarenih roditelja jer im je duplo naplaćivao vrtiće, da je ostavio iza sebe 1,2 milijarde evra duga.

"Dok je za taj isti period sebe i svoje saradnike drastično obogatio, što najbolje pokazuje i primer da svojim firmama dok je on bio gradonačelnik obezbedio prihod od 500 miliona evra", rekao je Mirković.

Prema njegovim rečima, SNS je uvek tu da se izmere rezultati koji se danas ostvaruju i sve što je Dragan Đilas uradio za ono vreme dok je bio gradonačelnik. On je rekao da seĐilas drznuo da prošeta do Gradske skupštine, "a nije ga sramota da već sedam meseci u zgradu gradske skupštine ni ne uđe dok za to uredno prima naknadu". Mirković je dodao da je od Skupštine grada bivši gradočelnik u ovoj godini prihodovao 60.000 dinara, a "doprinos mu je bio nula".

"Za isto vreme on je samo štetio gradu i Beograđanima, rušio gradilišta, tukao se sa saobraćajnim znacima i ogradama, i na svaki način se ponašao destruktivno", rekao je Mirković i naglasio da je uveren da će građani nastaviti da podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića i SNS koja čini sve za ravnomerni razvoj grada Beograda.

STEVIĆ: BILI SMO SVEDOCI NEODGOVORNE VLASTI ĐILASA

U razgovoru sa građanima Lazarevca, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Bojan Stević rekao je da smo bili svedoci neodgovorne vlasti pod patronatom Dragana Đilasa, a da danas Đilas, zajedno sa svojim pulenima iz Saveza za Srbiju, pokušava da ospori sve što je na teritoriji Beograda urađeno od dolaska na vlast Srpske napredne stranke.

"Đilasa, Jeremića i Obradovića ne zanimaju građani, niti interes Beograđana, do te mere se ne bave građanima da nemaju čak ni informacije koliko Beograd i Lazarevac imaju bogatiju infrastrukturu i šta je sve obezbeđeno za bolji život građana", rekao je Stević.

Nesporno je, kaže on, da je njihov krajnji cilj manipulacija i zloupotreba državne kase i bogaćenje na račun građana, koje smo gledali godinama unazad, ali narod je na izborima jasno rekao da ih više ne želi, što kod njih budi nasilje i bahatost.