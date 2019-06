Agencije | 07. jun 2019. 12:37 > 16:27 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u petak na panelu "Dijalog Beograd-Priština - ulaženje u srž", u okviru međunarodne konferencije "Globsec" u Bratislavi, da se do rešenja kosovskog pitanja može doći samo kompromisom i da ono mora biti takvo da obe strane "malo popuste".

Vučić je naveo da Priština i Srbija imaju drugačija tumačenja o teritoriji Kosova.

Prema njegovim rečima, prištinske vlasti i albansko stanovništvo smatraju da Kosovo pripada njima, i da je nezavisna država, a prema srpskom Ustavu Kosovo je teritorija Srbije.

“Tači je rekao da su takse uvedene protiv Srbije zbog našeg agresivnog ponašanja, a mi smo radili samo naš posao, a to je da se borimo protiv članstva Kosova u UNESKO i Interpol. Ništa agresivno nismo uradili što bi ugrozili albanski anrod. Nismo ništa učinili da im naudimo. Jedino pitanje je da se ne slažemo po pitanju statusa, i prema njima to je agresivno srpsko ponasanje“; rekao je on.

Vučić je negirao tvrdnje Tačija da se u Briselskom sporazumu nalazi odredba da Srbija neće da blokira Kosovo na putu ka članstvo u međunarodnim organizacijama, i dodao da je to nešto što se nalazilo u nacrtu, ali ne i u finalnom dokumentu.

Kako je podvukao u finalnom dokumentu se nalazi da obe strane neće jedna drugu blokirati na evropskom putu, pa se to tiče samo puta ka EU, ali ne i UNESKO i Interpola.

Podsetio je da je Tači nekada bio protiv taksi, koje su suprotne CEFTA sporazumu, koje je potpisala i Priština još 2006..

Ukazao je da Srbija ni nakon što je Priština jednostrano proglasila nezavisnost 2008. nije uvodila nikakve protivmere.

POLOVINA SVETA PODRŽAVA NEZAVISNOST

Vučić je kazao da su, kada su dve strane počele da daju predloge, usledile osude od strane čitave međunarodne zajednice. Ukazao je i da polovina sveta podržava nezavisnost Kosova, a druga polovina je nije priznala i nema nameru da to učini. “To znači da moramo mi da nađemo rešenje. Ako je politička situacija danas takva da ne možemo to da učinimo, neki u budućnosti moraće to da urade. Nadam se da će biti nekih hrabrih ljudi ne samo u Beogradu, već i Prištini da prihvate rešenja koja će biti kompromis, a ne koja će samo njima odgovarati“, objasnio je on. „Rešenje mora biti takvo da obe strane nešto malo popuste. Ne može biti da Srbi moraju da priznaju beuzslovno nezavisnost. To se neće dogoditi“, podvukao je on.

“Oni su mislili da Srbija treba da podrži njihovu nezavisnost“, konstatovao je on.

Vučić je upitao, koliko će Pristsini biti potrebno, kada se ukinu takse, da ponovo razgovara, pošto je Beogard spreman da to odmah učini odmah po ukidanju taksi.

„Mi smo spremni da počnemo da pregovaramo odmah. To sam rekao svojim građanima vise puta”, naglasio je on dodajući da je neophodno da i Priština pravi ustupke.

Ukazao je da kosovsko pitanje mora rešiti, ako ne danas zbog političke situacije, neki drugi će morati to da urade i naglasio da je rešenje moguće samo ako je kompromisno.

Vučić je, rekao da gde god da se održava skup na kojem se govori o kosovskom problemu, uvek se postavlja pitanje da li će doći do podele, razmene teritorija, i da svi pitaju da li će Beograd I Priština postiće sporazum.

“Važnije od odgovaranja na pitanja koja prizeljkuju drugi, jeste da moramo to da rešimo zbog nas”, naglasio je on.

Prema njegovim rečima u redu je da Nemci, Amerikanci i Rusi budu zainteresovani, ali ovo pitanje je od najvećeg značaja za nas koji živimo tamo, i važno je za nas šta ćemo da uradimo za svoju budućnost.

Rekao je da može da govori samo u ime Beograda, i da srpske vlasti čine sve da bi se postigao dogovor sa Prištinom, ali da nažalost do sada u tome nije bilo uspeha, a i sadašnja situacija nije najbolja.

“Ako pitate kakve su nam mogućnosti za rešenje, ja sam prilično pesimističan, ali to ne znači da neću dati sve od sebe kao i svi drugi da održimo mir, stabilnost, a u isto vreme pokušamo da nađemo moguća rešenja”, podvukao je on.











VUČIĆ: ŽELIMO U EU, MNOGO TOGA JE DO NAS, ALI NIJE SVE Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da svi lideri Zapadnog Balkana žele da njihove zemlje uđu u Evropsku uniju, da mnogo toga jeste do nas, ali da nije sve, da nešto zavisi od želje Unije i da toga treba biti svestan.

Govoreći na panelu "Zapadni Balkan: Udaljavnje od EU?", Vučić je na pitanje moderatorke Valeri Hopkins, dopisnice "Fajnenšel tajmsa" za jugoistočnu Evropu, kako gleda na evropske integracije Albanije i Severne Makedonije, koje čekaju datum za početak pregovara, Vučić je rekao:

"To bi bile dobre vesti za njih i njihove građane. Bar bi dobili neku nadu, što je dobro za njih. A šta je dobro za njih dobro je i za nas."

Kada je reč o evropskim integracijama Srbije naša najveća prepreka je Kosovo, kaže Vučić, mada Srbija ima još dosta toga da učini i na polju vladavine prava.

Naveo je da po pitanju ekonomije u Izveštaju EK nije bilo primedbi, već da se dosta toga odnosilo na vladavinu prava, rad parlamenta.

"Ali najvažniji i najveći deo Izveštaja EK i ne samo toga je o tome šta ćemo sa Kosovom i Prištinom", rekao je on.

VUČIĆ SE SASTAO SA FILIPOM RIKEROM



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Bratislavi, na marginama međunarodne Globsec konferencije, sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom.





VUČIĆ SE SASTAO SA RONOM Dž ONSONOM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Bratislavi sa senatorom i predsedavajućim Odbora za unutrašnju bezbednost i vladine poslove Senata SAD Ronom Džonsonom.

Vučić i Džonson su među učesnicima Međunarodne konferencije "GLOBSEC" foruma u glavnom gradu Slovačke.

Ranije danas predsednik Srbije sastao se i sa rukovodiocem odeljenja za Evropu i Evroaziju i članicom Izvršnog odbora Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkin, a kako je najavljeno predstoji mu sastanak i sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom.

VUČIĆ: U SRBIJI SE NASILjE KAŽNjAVA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, odgovarajući na pitanja iz publike na panelu u Bratislavi, da se u Srbiji svako nasilje kažnjava, te da je istražen i napad na jednog od lidera opozicije Borka Stefanovića i da je suđenje u toku.



Vučić je tako odgovorio na pitanje iz publike na panelu o Zapadnom Balkanu, u okviru GLOBSEC 2019 Foruma, da li je istražen napad na Borka Stefanovića, posle kojeg su počeli protesti u Srbiji.



On je rekao i da je dobijao lekcije od mnogih da će Srbija biti zemlja u kojoj će se dogoditi ubistva i napadi na novinare, ali da se nakon toga upravo to desilo u mnogim zemljama EU i drugim, a u Srbiji ništa slično.



"U svakom slučaju, mi uvek kažnjavamo sve ljude koji koriste nasilne metode i nastavićemo to da radimo", rekao je Vučić.

U SUBOTU RAZGOVOR SA MERKELOVOM





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će u subotu razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.





VUČIĆ: DOSTA MI JE OKRIVLjAVANjA, SRBIJA ISPUNILA SVE OBAVEZE



Panel posvećen dijalogu Beograda i Prištine na kome su učestvovali predsednik redsednik Srbije Aleksnadar Vučić i koosovski predsednik Hašim Tači u jednom momentu danas je prerastao u direktnu raspravu o tome šta je i ko zaista ispunio od obaveza iz zajednički potpisanog brisleskog sporazuma.



Vučić je istakao da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma,a Priština ni jednu jedinu - formiranje ZSO - i poručio da mu je dosta da međunarodna zajednica stalno za nešto orkivljuje Srbiju.



"Ne želim da predstavljam državu koja će stalno biti osumnjičena od strane međunarodne zajednice da uništava mir, a svi ostali su sveci i anđeli. Meni je toga dosta. Mi smo ispunili sve obaveze i niko ne može reći da to nije tako. Niko ne može da kaže, uključujući i Tačija da ništa nismo ispunili do sada. ", poručio je on



On je,ocenio i da se situacija na Kosovu komplikuje sve više i rekao da se nada da će se mir održati, i da će još većim naporima pokušati da se postigne dogovor.



Na Tačijeve tvrdnje da Srbija nije ispunila sve svoje obaveze, navodeći integrisano upravljanej granicama, energetski sporazum i prohodnost mosta u Mitrovici Vučić je odgovorio da u Briselskom sporazumu nema ničega po pitanju mosta, a da samo u stavki 13 stoji da će se intenzivirati diskusija o energetici i telekomunikacijama .



„Upravljanje granicama, most u MItrovici se ne pominju uopšte u sporazumu“, naglasio je on.



Vučić je istakao da je Tači, kada je reč o ZSO, pre samo dva dana rekao da to neće formirati, i da je kao i ranije promenio svoje mišljenje nakon što je potpisao dokument.





Međutim, dodaje da ne želi da igra igru orkivljavanja drugih, jer je spreman da nastavi dijalog sa Tačijem ili bilo s kim koji hoće, jer je od kjkučnog značaja, kako je rekao da se sporazum posttigne.



"Nadam se da će nam današnji razgovor pomoći da u budućnost jače radimo u pokušaju da nađemo rešenje za naše probleme", poručio je Vučić.



Kada je reč o odnosu Srbije i Rusije Vučić je ponovio da je Srbija nezavisna država na evropskom putu, koja će zadržati dobre odnose sa Moskvom.



On je to rekao upitan o odnosima Srbije i Rusije, uz opasku - kako njemu uvek zapadne takvo pitanje.



„Imamo dobar odnos sa Rusijom i to je to. Mi smo na evropskom putu, što uvek naglasim predsedniku Putinu kada se sastanemo. Mnogi evropski lideri zaborave da to pomenu kada se vide sa njim...Srbija je nezavisna država na svom putu ka Evropskoj uniji i ima dobre odnose sa Rusijom".

TAČI: SPORAZUM MOŽE DA BUDE POSTIGNUT OVE GODINE

Predsednik privremenih vlasti u Prištini Hašim Tači izjavio je da veruje da sporazum Beograda i Prištine može da bude postignut ove godine i da on mora biti sveobuhvatan i međunarodno priznat.

Tači je na panelu o dijalogu Beograda i Prištine u Bratislavi na GLOBSEC 2019 Forumu, na kojem govori i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao da je maratonski proces dijaloga u krizi zbog "nepotrebnog uslovljavanja" od strane Beograda, ali da veruje da će sledeći dani i nedelje, do sastanka u Parizu, biti odlučujući za pozitivan ishod procesa i za dogovor.

"Verujem da dogovor može biti postignut ove godine, 2019", istakao je Tači i dodao da bi taj sporazum trebalo da bude sveobuhvatan, finalni, međunarodno priznat i zaključen međusobnim priznanjem.

On je rekao da su takse na robu iz Srbije rezultat su "agresivnog ponašanja Srbije", posebno kad je reč o onemogućavanju ulaska Kosova u Unesko i Interpol, ali da veruje je samit u Parizu mogućnost da se dijalog nastavi konkrentim koracima.

"Verujem da ćemo u narednim nedeljama napraviti pozitivnije okruženje, da ćemo prevazići prepreke, nastaviti dijalog i da pariski samit može da bude mogućnost da nastavimo dijalog konkretnim koracima ka finalizaciji u doglednoj budućnosti, u narednim mesecima", rekao je Tači.

Cilj je veći nego prepreke sa kojima se suočavamo, koje nisu ništa vise nego dnevna politika, kaže Tači.

On je istakao da više od 70 odsto građana na KIM želi dijalog i postizanje sporazuma, da postoje različita mišljenja, ali da je cilj isti - da se postigne sveobuhvatan sporazum.

Tim sporazumom bi trebalo da se zatvore sva otvorena pitanja i koji će biti finalni, međunarodno i pravno priznat, te omogućiti i sačuvati multietnički karakter i realnost, bez granica među etničkim linijama, naveo je on.

Taj dogovor trebalo bi da bude zaključen i međusobnim priznanjem, rekao je Tači i dodao da bi takav dogovor doneo više mira i stabilnosoti na celom Balkanu i omogućio evropsku budućnost regionu.

On bi omogućio i da Kosovo postane član NATO, UN i EU, kaže Tači.

Da bi se takav dogovor postigao, potrebna je veće jedinstvo i koordinacija između SAD, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije, i njihova koordinacija.

Predsednici Srbije, tzv. Kosova i Crne Gore Aleksanadar Vučić, Hašim Tači i Milo Đukanović učestvuju danas, 7. juna u Bratislavi na panelu posvećenom dijalogu Beograda i Prištine.





Na panelu pod nazivom "Ulaženje u srž dijaloga Beograda i Prištine" koji se održava u okviru GLOBSEC foruma učestvuje i zvaničnica Evropske službe za spoljne poslove Angelina Ajhorst.

Vučić se prethodno u Bratislavi sastao s članicom Izvršnog odbora Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkin.

"Zahvalni smo na svakoj vrsti pomoći koju Svetski ekonomski forum (WEF) može da pruži Srbiji u unapređenju, otvaranju i pozicioniranju srpske ekonomije u svetu, s obzirom na to da je globalni socio-ekonomski razvoj glavni prioritet WEF", navodi se Vučićevom Instagram profilu uz fotografiju sa sastanka.



Vučić i Martina Larkin Foto Instagram



Prema ranijim najavama predsednik Srbije danas će u Bratislavi razgovarati i sa v.d. pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom i američkim senatorom Ronom Džonsonom.