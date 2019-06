Tanjug | 06. jun 2019. 09:40 > 10:20 |

Predsednik Srbije Alerksandar Vučić najavio je da će u petak u Bratislavi na konferenciji "Globsec" govoriti istinu o stanju na Kosovu i Metohiji i od Amerikanaca tražiti pomoć da Priština ukine takse.

Gostujući u jutarnjem programu TV Prva kazao je da će se sastati sa vršiocem dužnosti pomoćnika državnog sekretara SAD u Birou za evropske i evroazijske poslove Filipom Rikerom, kao i da će imati bilateralne susrete sa drugim zvaničnicima, ali ne i sa Hašimom Tačijem, koji učestvuje na "Globsec-u".

Ukazao je da je tek nedavno na skupu u Tirani video Tačija sa kojim je imao žestoku raspravu i da u Bratislavu ne ide da se sastane s njim.

Rekao je da je ponašanje Srbije uvek konstruktivno i da želi da razgovara o kompromisnom rešenju kosovskog problema.

"Ali kako da razgovaramo o rešavanju problema kada čujete da oni žele da formiraju Veliku Albaniju, da neće da formiraju ZSO, iako su to potpisali. Shvatite tada da ono što ima snagu međunarodno pravnih ugovora više ne važi. Na sve to je EU tako blago reagovala da niko nije ni primetio", objasnio je Vučić.

Kazao je da ne može reći da je ljut na EU oko Kosova i Metohije, ali razočaran zbog činjenice da već šest godina ne možemo da dobijemo ono što su Albanci potpisali.

Pročitajte još - POTEZI PRIŠTINE I DALjE BEZ SANKCIJA: I "Bondstil" ubačen u igru oko taksa?!

"Nema u politici šta da se ljutite, možete da budete nezadovoljni, razočari. To što se ljutite nikome neće da pomogne", ukazao je on.

Upitan što je nasmejan Vučić je rekao da je tako raspoložen jer je oslobođen svake krivice i donekle neke vrste odgovornosti za ono što se dešava danas na KiM, ne svojom željom i krivicom.

"Koliko pozicija bila teža, s druge starne je lako jer idete da govorite istinu, ono što svi vide i znaju, ali prave se da ne vide i ne znaju", naglasio je on dodajući da misli na Evropu.

Svi oni, kako EU, tako i SAD, znaju šta je istina,, ali suština je da moramo razumeti šta god on urado protiv deteta njegovi roditelji će uvek biti na strani deteta, a to je slučaj i sa Prištinom. "Šta god rekli protiv Prištine biće uvek na strani svog čeda, koje su rodili, ljubili u kolevci, i koje sada izlazi iz tinejdžerskog perioda i neće se odreći njega šta god da uradi", naveo je on.

Vučić je istakao da su takse Prištine nanele štetu ne samo Srbiji, već celom regionu, jer oni koji hoće da dođu u našu zemlju čuju da postoje "šumovi" u privredi, da nema slobode trgovine.

Pročitajte još - Prištinski mediji: SAD povlače vojsku sa Kosova ako se ne ispuni ovaj uslov

Podsetio je da je CEFTA sporazum potpisan 2006.godine, da je Priština donela 2008.odluku o secesiji naše teritorije, a da naša vlada i pored toga nije donela nikakve mere, a oni, 13 godina kasnije, uvode mere samo zato što su nezadovoljni glasanjem u Interpolu. Poručio je da neće pristati na ponudu da Priština povuče takse, a da nakon toga Srbija mora da učini neki gest.

"KOSOVO ČEDO NEMAČKE" Ističe da je, ipak, Nemačka priznala Kosovo i da je Kosovo njihovo čedo. "Postavlja se pitanje šta mi možemo da uradimo. Mi smo saterani u ugao, nemamo mnogo prostora, zato našu poziciju smatram veoma teškom, s jedne strane, a sa druge strane, nemate ni izbora, tako da nemate šta da se dvoumite", rekao je Vučić.

"Neću da dozvolim nikada da oni povuku takse, a da posle od nas traže da priznamo Kosovo ili da učinimo neki gest, to slušam od Amerikanaca dugo i na to neću da pristanem i rekao sam im stotinu puta", rekao je Vučić na televiziji Prva.

On je naveo da će Ramuš Haradinaj pokušati danas da Angelu Merkel prevari tako što će da joj kaže da će da formira ZSO, u obliku nevladine organizacije, a da takse neće ni pomenuti.



"To je njegova besmislena igra, zna da od toga nema ništa jer Srbija neće da pristane", rekao je Vučić i dodao da to zna i Merkel.

IAKO VAŽAN, SB NE REŠAVA SUŠTINSKI NIŠTA, PARIZ VAŽNIJI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da je Savet bezbednosti UN, koji će narednog ponedeljka raspravljati o situaciji na KiM, uvek važan zbog statusnog pitanja, ali da suštinski neće rešiti ništa.

"U suštinskom političkom smislu Pariz je mnogo važniji, ali da li će ga uopšte biti? Baš zato što je mnogo važniji nisam siguran da će ga biti", rekao je Vučić za TV Prva.

Upitan da li razlog za to može da bude i odnos nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Emanuela Makrona, Vučić kaže da oni svoje odnose prevazilaze na demokratski način.

Pročitajte još - ŠTA ĆE BITI NA SEDNICI UN O KiM: Na Ist Riveru osuda terora i prebijanja?



"Taj odnos je nešto lošiji zbog odnosa prema Manfredu Veberu, kao kandidatu za predsednika EK, koga Merkelova želi po svaku cenu a Makron ne želi, ali to nisu do tog nivoa poremećeni odnosi kao kad mi govorimo o poremećenim odnosima", dodao je on.

Merkel i Makron, međutim, imaju slične ciljeve za Zapadni Balkan, ali je suština u tome da ne mogu da reše ovaj problem.

"Zato će Haradinaj (u Berlinu) danas pokušati da ponudi nešto drugo da bi skinuo takse sa dnevnog reda, da bi oni ubeđivali Srbiju da sve to prihvati i da se pojavi u Parizu", rekao je Vučić.

SRBIJA JE EVROPI - KAMEN U CIPELI Na pitanje novinara da li Evropa ne želi da se bavi nama zbog svojih pitanja, Vučić kaže da smo mi njima "kao kamen u cipeli". "Ali, pitam važnije pitanje, šta da uradim i nemate odgovor i nema niko. Ono što postoji u Srbiji jeste - ti si, Vučiću, kriv za sve, nisi zaslužan ni za šta ali si kriv za sve. Sve te stručnjake pitam šta je njihova ideja. Nisma čuo šta je njihova ideja samo kako će da pametuju", zaključio je on.

Na konstataciju da će u tom slučaju on biti taj koji će reći da neće pod tim uslova da učestvuje, Vučić kaže:

"Hoćete da kažete da sam ja u svakom slučaju kriv? Zar to nije bio uvek slučaj? Šta sad da uradim? Da li imate neko rešenje? Ja ga nemam. Ja imam rešenje da se ponašam u najboljem interesu našeg naroda i zemlje", ističe Vučić.

Upitan kako se meri šta je interes srpskog naroda i da li je dobro, ako je Pariz toliko važan, da bilo koja strana bude izričita, Vučić kaže da nije izričit ni u čemu osim u tome da ne zna šta da razgovara s nekim ko ne dozvoljava slobodan protok robe.

"Koja je to tema o kojoj da razgovaramo? Kažem da smo u najtežoj poziciji, ali pitam šta možemo da uradimo. Nisam čudotvorac, samo sam predsednik zemlje. Šta je to što hoćete da uradim? Recite, predložite?", rekao je on.

SMATRAO SAM DA JE RAZGRANIČENjE NAJZDRAVIJE ZA SRBIJU

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je on za razgraničenje sa Albancima, što je, kaže, hrabro i otvoreno predlagao, jer je smatrao da je to najzdravije za Srbiju i Srbe, ali da su građani bili protiv toga i da je on tu poruku razumeo.

On je dodao i da mu je popularnost opala posle skupštinske sednice o Kosovu i Metohiji, na kojoj je, ističe, govorio najotvorenije i najpoštenije o toj temi, ne želeći da obmanjuje građane.

On je za TV Prvu rekao da bi referendum po pitanju KiM mogao da bude raspisan, ako ima nešto da predloži narodu, što nema.

"Ja sam predlagao, hrabro i otvoreno, nešto što me je koštalo i popularnosti u narodu, kao i mere fiskalne konsolidacije. A, ljudi su danas zadovoljni, jer žive bolje nego pre četiri godine. Rekao sam da sam za razgraničenje sa Albancima i toga se ne stidim", rekao je Vučić.

Pročitajte još - TAJNI PLAN ZA KOSOVO?Šta spremaju Merkelova i Makron za samit u Parizu



Istakao je da je to apsolutno najzdravije za Srbiju i za Srbe, ali da su Srbi protiv toga i da je on tu poruku razumeo.

"Odlično sam razumeo šve sto se govorilo i šta su pokazala istraživanja javnog mnjenja, jer se ozbiljno time bavim i za razliku od drugih, kada nam padne popularnost, znam uzroke i to ne krijem", rekao je Vučić.

On je dodao da se on ne povlači pred iztsraživanjem, već pred užasnom kampanjom, u kojoj je proglšen za izdajnika.

"Kako da izguram nešto, ako morate da donesete odluku o razgraničenju, morate da idete na referendum, a za to mogu da dobijem 20 odsto. Da kažem kao u Severnoj Makedoniji, 35 odsto izašlo, a prošao referendum? Ja tako neću i tako u Srbiji ne može da prođe referendum", podvukao je Vučić.

On je naveo i da mu je popularnost opala posle skupštinske sednice o Kosovu i Metohiji, na kojoj je, ističe, govorio najotvorenije i najpoštenije o toj temi, ne želeći da obmanjuje građane, u korist SRS i Vojislava Šešelja.Kako je rekao, istraživanja su rađena pre i posle njegovog obraćanja u parlamentu, a pokazala su da je popularnost njega i njegove stranke opala za dva dosto i otišla direktno radikalima.

Pročitajte još - Skupština usvojila izveštaj o Kosovu i Metohiji; Vučić: Nisam govorio o vojnoj intervenciji (FOTO+VIDEO)



"U skupštini sam govorio najovtorenije, najpoštenije, dugo se pripremio... Borio sam se, trudio da kažem istinu narodu, da ne obmanjujem i ne lažem građane, jer je moj posao da vodim zemlju i da vodim računa o inetersima Srbije i srpskog naroda. Istovremenom nisam mogao da dodirenm emocije ljudi, jer sam govorio racionalno, a narod to ne voli", konstatovao je predsednik Vučić govoreći za TV Prvu.

Na pitanje da li je dva odsto mala cena, Vučić je uzvratio da nije pitanje cene, niti da li je podrška opala za 20 ili 30 odsto, što bi kaže, i prihvatio lakše, samo da možemo da rešimo pitanje KiM.

Pročitajte još - VUČIĆ NA SEDNICI ISTAKAO: Priština ne želi stvarni dijalog u ovom trenutku; Beograd neće sesti za pregovarački sto sve dok ne budu ukinute takse



"Mi nismo spremni da čujemo istinu. Kao što ni vi nećete da čujete istinu o ceni struje ili nečem drugom, jer je uvek lakše da kukamo. Mnogo manje smo spremni da čujemo istinu o Kosmetu, čaki kad je znamo, neće ljudi ti da prihvate, jer dira u njihove emocije", istakao je on.

Kako kaže, Šešelj se u skupštini ponašao "lukavo" i predstavio sebe kao zaštitnika Vučića i pametno iskoristio parlamentarnu raspravu i odlično pripremio saradnike, pa je 12 poslanika SRS govorilo protiv EU.

"Iz mog ugla, to je bio neodgovorno i neozbiljno, jer tako država ne može da se vodi, ali iz partijskog ugla je pametno uradio, da njih 12 govori isto, da mrze EU, a 55 odsto ljdi je sa tim saglasno", rekao je Vučić. To, dodao je, nije dobro za Srbiju.



NISAM SPREMAN NA ODUSTAJANjE OD DELA NACIONALNIH INTERESA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bi odustajanjem od dela svojih nacionalnih interesa Srbija bila najveća demokratija i imala bi sigurno ubrzan ekonomski razvoj, ali i da on nije spreman da to čini.

„Sve se vrti oko Kosova. Pomak jedan da se napravi, da kažemo da odustajemo od dela svojih nacionalnih interesa Srbija bi bila najveća demokratija. Ali nije moj posao da udovoljavam bilo kome“, poručio je Vučić gostujući na TV Prva.

Pročitajte još - Predsednik: Izbori u martu ili aprilu sledeće godine; Ne zanima me ko će da mi "zabije nož u leđa"

Rekao je da neće da radi ono što bi biračko telo volelo, jer da je tako delovao Srbija ne bi bila ovakva kakva danas jeste.

Upitan da li bi potencijalno rešenje kosovskog problema značajno doprinelo privredi odgovorio je da bi svakako to ubrzalo naš ekonomski razvoj, ali i da i danas naš ekonomski razvoj ide u dobrom smeru.