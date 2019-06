Tanjug | 04. jun 2019. 21:27 > 22:48 |

Ona je ponovila da su bili u terorističkim organizacijama, da je Haradinaj čovek koji je optužen za najteže zločince.



"Izuzetno je teško, a pokazuje se nemoguće da se sa tim ljudima pregovara. Tražite od mene da se izvinim zato što sam rekla da su izašli iz šume kad oni sami za sebe kažu ako ne postignemo da Srbija prizna nezavisno Kosovo, da će se vratiti u šumu", navela je Brnabić.



Ona je dodala da je ljuta i na EU i SAD i sve ostale koji podržavaju jednostrano proglašeno nezavisno Kosovo.



Navela je da se u Prištini održava sastanak o saradnji mladih i da će naša delegacija biti tamo, jer, kako je naglasila, svaki dan pokušavamo da spustimo tenzije zarad drugacije budućnosti.















Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da će delegacija Beograda biti u Parizu na novom samitu, jer želi da smanji tenzije i pokuša da napravi prostor za dijalog, ali je ocenila da liderima u Prištini nisu u interesu mir, stabilnost, vladavina prava."Mi tražimo svaku priliku za dijalog, za kompromis", istakla je Brnabić gostujući u emisiji "Upitnik" na RTS i dodala da se Srbija zalaže za drugačiju budućnost ljudi na Balkanu.Ona je rekla i da ne zna otkud priča o razgraničenju kada na drugoj strani niko ne priča o kompromisu, niti nečemu drugom osim o priznavanju nezavisnosti KiM.Brnabić je rekla da nikada nije videla da neko, kao predsednik Srbije Aleksandar Vučić ulaže takve nadljudske napore da ne reaguje na sve provokacije Prištine i ocenila da mir i stabilnost nisu u interesu predstavnika Prištine."Ako imamo mir, stabilnost, vladavinu prava u Prištini će morati da odgovaraju za ono što su učinili. Neki od njih će biti i optuženi pred Specijalnim sudom. Kako je to njima u interesu. Mi polazimo od različitih premisa šta nam je u interesu, ali mi moramo da razgovaramo sa njima", rekla je Brnabić.Premijerka je ocenila da su se lideri Prištine trudili da opstruiraju dijalog i da su u tome uspeli, pre svega sa taksama."Oni se trude da provokacije budu sve češće. Poslednjom akcijom na severu KiM pokazali su bahatost i surovost. Na žalost reakcija međunarodne zajednice, EU, ljudi sa diplomatskim pasošima je mlaka, nema nikakve reakcije na ideju ujedinjenja sa Albanijom, ali najviše zabrinjava sistemska kampanja protiv Srba na severu KiM", rekla je Brnabić.Ona je dodala i da time što se kriminalizuju Srbi na severu i što se sve provokacije minimalizuju, pravi ogroman prostor da Priština uradi šta god želi da uradi."To je planirano i odlično izvedeno i žao mi je što neki opozicioni političari učestvuju u tome", rekla je Brnabić.Premijerka Ana Brnabić kaže da ne oseća potrebu da se izvini za izjavu da u pregovorima sa Prištinom Beograd ima posla sa "ljudima koji su tek izašli iz šume". Dodaje da bi volela da nije morala da bude u istoj prostoriji sa Haradnajem, ali da je to njen posao zbog mira i stabilnosti.Premijerka je navela da bi rukovodstvo iz Prištine nazvala vojnicima da nisu bili pripadnici teroristicke grupe, kao i da se pokazalo da je sa njima nemoguće razgovarati."Volela bih da pregovore sa druge strane vode profesori. Imam prijatelje Albance i apslutno ovim ne nipodaštavam albanski narod. Fatmira Ljimaja, Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja ne poštujem i volela bih da nisam morala da budem u istoj prostoriji sa Haradinajem, ali to je moj posao zbog mira i stabilnosti i budućnosti novih generacija, poručila je premijerka.PROČITAJTE JOŠ -Premijerka Ana Brnabić najavila je da će ljudi koji su ovih dana bili pogođeni poplavama biti obeštećeni, navodeći i da su investicije od 2014. i 2015. godine u sistemu odbrane od poplava dale rezultate."U četvrtak na sednici vlade tražićemo od lokalnih samouprava procenu štetu, pružićemo im svu tehničku pomoć da to urade, i kroz tekuću budžetsku rezervu i robnu rezervu da obeštetimo ljude", rekla je Brnabić u intervjuu na RTS.Ona je istakla i da u je ovim prilikama kada su više nego vanprosečne padavine situacija mnogo bolja nego ranije i da nisu nastupile tako ogromne štete s obzirom na to kolike su kiše pale.PROČITAJTE JOŠ -Objasnila je i da je vanredna situacija u nekim opšitnama proglašena zato što je tako lakše reagovati efikasno i brže, to pomaže da se lakše preduzimaju hitne mere."Jako sam zadovoljna koliko je urađeno i koliko taj sistem deluje", istakla je Brnabić. Ona je navela da je u Lučanima za samo četiri sata nivo reke podigao za 3,7 metara."Nasip koji smo tamo izgradili nije probijen, u nasip smo uložili 2,5 miliona evra", navela je premijerka. Ona je napomenula i da neka naselja i kuće nije bilo moguće odbranti zato što su građeni bez dozvole u plavnim područjima.Premijerka Ana Brnabić izjavila je večeras da je izveštaj EK o napretku Srbije generalno pozitivan i da je zadovoljna, ali da su se u njemu prvi put pojavile "tendenciozno postavljene informacije", odnosno politička mišljenja, znog čega je ona, kako kaže, na njega reagovala kako je reagovala.Upitana šta ju je to toliko nasekiralo, a što je pomenuo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Brnabić je kao jednu od stvari navela proteste za koje se upotrebljava izraz "sveobuhvatno mirni"."To je tendenciozno izostavljanje informacija. To je neprihvatljivo. Izveštaj pored preporuka vladi i društvu služi i članicama EU da ih informiše o tome šta se dešava i koliko smo mi spremni da idemo ka integracijama. Kada izostavite da je SzS namerno upao u Javni servis izostavili ste jednu jako relevantnu informaciju i mogućnost da članice EU shvate prirodu SzS", rekla je Brnabić za RTS.Istovremeno, ona je upitala u koliko evropskih zemalja je neko upao u javni servis."Da li mislite da je to mala i ne tako važna informacija, da je neko upao, lomio stvari i slično. Fabrici je rekao da se to podrazumeva pod izrazom sveobuhvatno mirni protesti", rekla je Brnabić.Ona je dodala i da je izveštaj o napretku za parlament Srbije konstatovao da je predsednica skupštine inicirala dijalog sa svim parlamentarnim strankama, ali nije našao za shodno da navede da upravo te neke stranke, od kojih neke nisu ni parlamentarna grupa, nisu prihvatile tu inicijativu."Smeta mi što se pominje SzS da bojkotuje parlament koji nije ni parlamentarna stranka. Morala sam da reagujem da objasnim građanima Srbije i članicama da se ovakve stvari ne bi dešavale", rekla je Brnabić.Ona je rekla i da nema informacije o mogućem otvaranju novih poglavlja dodavši da "evropska Srbija zavisi od nas, a Srbija u EU isključivo od članica Unije"."Da kažemo da je izveštaj bio savršen, mogli bismo maksimalno da otvorimo dva poglavlja, zato što u delu članica EU ne postoji spremnost za agendu proširenja".Ona je istakla da je njen posao da se fokusira na suštinu, a ne na formu, u smislu kvaliteta života građana Srbije."Postoji evropska Srbija i Srbija u EU. Evropska Srbija zavisi od nas, od brzine naših reformi. Srbija u EU zavisi samo i isključivo od zemalja članica EU", rekla je Brnabić.Ona je rekla da postoji dijalog vlasti i opozicije i da se to videlo na sednici Skupštine o KiM ali da se, kako ističe, "manjinskom delu opozicije pridaje nerealno velika pažnja"."Možemo da razgovaramo o svemu o čemu priča opozicija koja je spremna na dijalog. Dijalog vlasti i opozicije postoji, to smo videli na sednici Skupštine o KiM, ali su neki izabrali da bojkotuju iako su oni pozivali Vučića da podnese izvestaj o Kosovu", rekla je Brnabić.Premijerka je najavila i da će povećanje plata biti moguće zahvaljujući rekordnom prilivu stranih investicija.Komentarišući rad ministara ona kaže da ima onih koji rade bolje, koji rade lošije, ima onih koji daju sve od sebe i onih i koji bi morali da budu efikasniji."Mislim da su Srbiji bitno jedinstvo i stabilnost, rekonstrukcija vlade u ovom trenutku ne bi doprinela tome. Verovatnije je da ćemo sačekati izbore, redovni parlamentarni izbori nisu daleko", rekla je Brnabić.