Tanjug | 04. jun 2019. 18:52 | Komentara: 0

Unmikov šamar Prištini

Ambasador Rusije u Beogradu sastao se danas sa šefom Misije UN na Kosovu i Metohiji (Unmik) Zahirom Taninom kome je preneo da Rusija računa da će Ujedinjene nacije preduzeti sve mere kako bi se istražio nedavni napad na ruskog državljanina, službenika Unmika Mihaila Krasnoščekova."Računamo na to da će UN preduzeti sve mere radi istraživanja banditskog napada na službenika Unmika Mihaila Krasnoščekova", objavio je Čepurin na svom Tviter nalogu uz fotografiju sa sastanka.To je, kako je dodao, principijelno pitanje."Ako se nasilje vrši bez posledica - ono će se nastaviti. Zločinci treba da budu kažnjeni", poručio je Čepurin.Prilikom nedavnog upada kosovske policije došlo je do neprimerene upotrebu sile i to ne samo nad srpskim narodom na severu KiM, već i pripadnicima osoblja Misije UN na KiM. Tom prilikom povređen je i ruski državljanin Mihail Krasnoščekov.Tanin i Čepurin razgovarali su u ooči sednice Saveta bezbednosti UN o KiM koja će biti održana u ponedeljak 10. juna.