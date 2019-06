View this post on Instagram

PAZI SAD, MOŽDAJE DELOVALA KAO ŠALA ALI OVA AKCIA KOSOVO IS SRBIJA NA NOVČANICAMA ŠIROM SVETA DOBILA JE NOVU DIMENZIJU! GOSPODIN MINISTAR DAČIĆ PODRŽO LIČNO OVU VELIKU AKCIU! NASTAVLJAMO JOŠ JAČE SVE DOK NEDODJEMO DO MILION NOVČANICA SA NATPISOM! TAGUJTE @kafanapavlekorcagin @najboljekafane SVAKA CAST @kafanapavlekorcagin @vojinkorcagin KOJI SU POKRENULI CELU AKCIU