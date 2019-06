Tanjug | 03. jun 2019. 21:11 | Komentara: 0

Sever Kosova i Metohije ne može pod suverenitet Prištine, izjavio je večeras ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji veruje da će pitanje Kosova biti rešeno ako se međunarodna zajednica složi oko toga da ga treba rešiti."Sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine i to je kraj", rekao je Dačić u emisiji "Stav" televizije O2 i podsetio da on o tome govori desetak godina, jer, kako kaže, zna da je to jedino konkretno rešenje koje ne izaziva probleme."Ako se međunarodna zajednica složi oko toga da pitanje Kosova treba zatvoriti kao problem koji generira stalnu nestabilnost, mislim da će to pitanje biti rešeno", smatra Dačić, ali ističe da je problem u tome što delovi međunarodne zajednice nisu saglasni oko toga.Šef diplomatije navodi da se tu ne radi o odnosu Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, već o odnosu evropskih partnera i SAD.Komentarišući ponovljenu izjavu crnogorskog predsednika Mila Đukanovića da je rešenje u Badinterovoj formuli, Dačić je izrazio saglasnost s tim stavom, ali i nevericu da takav stav iznosi upravo predsednik Crne Gore, koja je priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova."Ne mogu da verujem da se predsednik Republike Crne Gore ne seća da je Badinter govorio o granicama republika, a ne o granicama pokrajina. Samo, nemojte sada kad ste prekršili Badinterovu formulu, da govorite o tome da ne mogu da se menjaju neke granice koje nikad nisu bile međunarodno priznate, već su to administrativne granice između centralne Srbije i autonomnih pokrajina", rekao je Dačić.