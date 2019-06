Tanjug | 03. jun 2019. 19:15 > 21:30 |

NOVI SAD - Dobri smo ako se ponašamo kako bi Evropa želela, konstatovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji na temu saradnje u Evropi, i istakao da, uprkos takvom stavu prema nama, želimo da uđemo u Evropu i da koračamo evropskim putem."Dobri smo ukoliko se ponašamo kako bi oni želeli, ali, istovremeno, prvi put ako im, recimo, kažemo da nije Pandorina kutija to što mi ne priznajemo Kosovo, već je otvaranje Pandorine kutije to što ste vi uradili 2008. ili 2006. rušeći Jugoslaviju...onda ćete da naiđete na zid nerazumevanja, ćutanja ili prećutnog prekora, u najboljem slučaju", rekao je Vučić na konferenciji "Gradimo mostove - pričamo o Evropi", u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer.Govoreći na temu "Srbija u Evropi", istakao je da Srbija danas korača svojim evropskim putem, nekad sporije, nekad brže, ali da napretka ima u tome da bude uspešna i uređena zemlja.PROČITAJTE JOŠ -"Još imamo vremena da ispravljamo greške i nesto manje da ih pravimo", naglasio je predsednik Vučić. Kako je rekao, nikad se nije bolje živelo u Evropi nego danas i sve činjenice na to ukazuju."Mi Evropu i danas priželjkujemo, očarani izlogom i dalje često punim skupocenog besmisla, a ona nas, tobož, ne vidi dobro i nekad nas se plaši kao nečeg nepoznatog. Mi na to reagujemo na dva nacicna - pokazujemo kao da smo je dostojni, ali se istovremeno inatimo. Volimo da živimo evroskim standardom, volimo da imamo izloge kao u Evropi. Ali, ako nam se nešto ne sviđa, makar to bilo i piianje KiM ili vladavine prava, u isto vreme okrećemo leđa Evropi i govorimo o njenom nepravednom odnosu prema svima nama".I za nas je Konrad Adenauer jedna od najznačanijih fondacija u Srbji, mnogo smo, kaže, naučili od njih, da neke stvari sagledamo iz drugačijeg ugla. Današnje pitanje, pitanje Srbije u Evropi, je veoma komplikovano, a Lamert je jedan od najboljih govornika, a sebi je postavio devet dilema.Međunarodna konferencija Fondacije Konrad Adenauer okuplja eminentne političare, pisce, novinare, naučnike i mlade ljude iz čitave Evrope, navodi se na sajtu Fondacije.Reč je o tradicionalnom skupu koji Fondacija organizuje svake druge godine u različitim evropskim gradovima. Konferencija u Novom Sadu, u našoj zemlji je, inače, prva na Zapadnom Balkanu i druga izvan granica Evropske unije.Tokom naredna tri dana u Novom Sadu će se diskutovati na brojne teme, među kojima su "Ko se plaši Nemačke? Istorija jednog evropskog problema", "Koliko sećanje je potrebno budućnosti?", "Regioni i nacije - osnovni preduslovi evropske zajednice", "Između Magreba i moderne: gde se nalazi Beograd". . .Konferencija traje do 6. juna, a održava se u Skupštini AP Vojvodine.Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da će Novi Sad ove godine okupiti oko pola miliona mladih iz regiona i cele Evrope koje će povezati u želji da, kako je naveo, zajedno napreduju, grade mostove, a ne zidove, i budu generatori promena."Mi kao grad imamo ljude koji su spremni i sposobni da stvaraju i procese i programe, da pričaju o Evropi, da neguju evropsko nasleđe povezujući nacionalne kulture, kulturno nasleđe, obrazovanje, da neguju multikulturalnost", poručio je Vučević na otvaranju međunarodne konferencije "Pričamo o Evropi - gradimo mostove", u organizaciji Fondacije "Konrad Adenauer".Vučević je naveo da je velika čast biti domaćin te međnarodne konferencije i zahvalio je organizatorima što su odabrali Novi Sad koji je, podsetio je, kao prvi grad van Evropske unije poneo duplu evropsku krunu: - Omladinska prestonica Evrope 2019. godine i Evropska prestonica kulture 2021. godine."Upravo su ti mostovi, koji su i u naslovu ove konferencije, kao spona među narodima Evrope, tema oko koje smo gradili naše kandidature za evropske titule. Te titule su velika šansa i za Novi Sad, i za Srbiju - da se za nas čuje, da se prepoznaju vrednosti koje svakodnevno živimo", kazao je Vučević.Prema njegovim rečima, snaga Novog Sada je u sinergiji i zajedništvu."Mostovi koje danas gradimo ostaće kao podsetnici trajnih evropskih vrednosti. Te vrednosti moraju zauvek biti utkane u naš identitet, kao građanske vrednosti koje su temelji moderne Evrope - sloboda, pravda, jednakost", zaključio je Vučević.