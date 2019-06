Tanjug | 03. jun 2019. 17:32 |

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, razrešio je Silejmana Seljimija dužnosti političkog savetnika u kabinetu.Haradinaj na svom fejsbuk profilu tvrdi da je to učinio na lični zahtev Seljimija, inače, bivšeg komandanta tzv Oslobodilačke vojske Kosova, koji je u Prištini osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom poslednjih sukoba.Haradinaj je Seljimija razrešio dužnosti posle nedavne izjave američkog ambasadora na KiM Filipa Kosneta koji je na tviteru napisao da "ratni zločinci nemaju mesta u kosovskoj vladi".Kritikujući odluku Haradinaja da Seljimija imenuje za političkog savetnika neposredno po izlasku iz zatvora, Kosnet je napisao i da takve odluke dovode u pitanje vladavinu prava na Kosovu."Osuđeni ratni zločinci nemaju mesta u vladi tzv. Kosova. Lideri svih strana treba da prestanu da podržavaju takve pojedince. Takva podrška baca sumnju na posvećenost Kosova vladavini prava. Drago mi je da vidim grupe iz različitih zajednica koje govore zajedničkim glasom “, napisao je nedavno Kosnet.Seljimija, poznatijeg pod nadimkom Sultan, je 9. januara trebalo da ispita Specijalno tužilaštvo u Hagu, ali je on dva dana pred put u Hag hospitalizovan u Kliničko-bolničkom centru tzv. Kosova sa "simptomima vrtoglavice i povraćanja", pa je njegovo saslušanje odloženo.Krajem januara, po otpuštanju iz bolnice, Seljimi je pušten je na uslovnu slobodu sa izdržavanja zatvorske kazne na koju je osuđen 2015. godine zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom.Seljimi će biti pod nadzorom do 30. oktobra 2020.Euleks je podigao optužnicu protiv Seljimija dok je bio ambasador Kosova u Tirani, a on je optužen u slučajevima poznatim kao "Drenica 1" i "Drenica 2".Osuđen je na 14 godina jedinstvene kazne.Tzv. Vrhovni sud Kosova vratio je na ponovno suđenje slučaj "Drenica 1", a Apelacioni sud je Seljimiju potvrdio kaznu od šest godina zatvora zbog "mučenja civila".U međuvremenu je Vrhovni sud po drugi put Seljimiju potvrdio jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora za ratne zločine u slučaju "Drenica 2".Nakon puštanja na uslovnu slobodu prištinski mediji su pisali da će Seljimi ponovo biti postavljen za kosovskog ambasadora u Tirani, ali ga je u međuvremenu Haradinaj imenovao za svog političkog savetnika.