Tanjug | 31. maj 2019. 15:48 | Komentara: 0

BEOGRAD - Sjedinjene Države podržavaju punu primenu svih obaveza preuzetih u skladu s Briselskim sporazumom, poručili su iz američke amabsade u Beogradu."To takođe uključuje obaveze koje se odnose na formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom", piše u poruci američke ambasade na Tviteru.Ova poruka usledila je nakon što je predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači izjavio da neće dozvoliti formiranje ZSO, jer bi to, kako je rekao, značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu.PROČITAJTE JOŠ -"Tačno je da sam se ranije saglasio sa formiranjem Zajednice srpskih opština, ali okolnosti su se promenile i ne možemo to da dozvolimo u zamenu za viznu liberalizaciju", rekao je Tači, dodajući da takse moraju da ostanu na snazi.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u petak da je apsolutno šokiran činjenicom da EU nije reagovala na izjavu Hašima Tačija da Priština neće sprovoditi u delo što je potpisala u Briselu, to jest formiranje Zajednice srpskih opština.Nada se, kaže, da ćemo danas ili sutra dočekati rekaciju EU i poručio da "znamo šta je i nama činiti" ako ta reakcija izostane.