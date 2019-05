Tanjug | 31. maj 2019. 13:05 > 13:21 |

Izostanak adekvatne reakcije EU povodom poslednjih poteza Prištine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kao "kraj međunarodnog prava" i dodao da od EU više nema nikakva očekivanja."Ne očekujem više ništa. Ako oni nisu reagovali na to što je čovek (Hašim Tači) rekao da se predomislio i da neće da ispunjava Briselski sporazum (po pitanju Zajednice srpskih opština) koji je sam potpisao, jer su se promenile okolnosti - to je kraj međunarodnog prava. Više međunarodno-pravni ugovori ne znače ništa", rekao je Vučić novinarima u Loznici.Što se tiče vladavine prava na Kosovu, Vučić je ironično rekao da je "tamo izgleda najveći problem na severu KiM, dok droge nema na jugu"."Gnjilane, Priština, Peć, Prizren, Uroševac, tu droge upšte nema, tu samo poštenje cveta, na sve strane - to je njihova argumentacija, a vi stanete i... pa šta na to da dodate", rekao je Vučić.Predsednik Srbije je rekao da su pripadnici kosovskih snaga namerno devetoro Srba izubijali kundacima pušak ili drškama pištolja."Onih devetoro Srba koji nikakve veze, čak ni po njihovim rečima nemaju sa krijumčarenjem robe. Sve su ih namerno tukli kundacima u glavu, niko nije dobio udarac rukom ili pendrekom, svi su udarani ili drškom pištolja ili kundakom puške. Neko se pripremao da izubija Srbe", naveo je Vučić.Kaže da ga ništa nije toliko povredilo kao broj Srba u Beogradu koji navijaju za albanske ekstremiste koji su tukli Srbe, objasnjavajući "kako su to sve kriminalci"."Jeziva kampanja kriminalizacije našeg naroda koji su podstakli stranci i pojedine agenture koje su prihvatili određeni politički centru moći u samom Beograduje tako zastrašujuća i direktno uperena protiv vitalnih interesa i opstanka našeg narod", naglasio je predsednik.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zabrinut zbog međusobnih sukoba albanskih lidera u Prištini, jer, kako kaže, kada jedan od njih ode u inostranstvo drugi može da izazove nešto na Kosovu.Vučić je, u Loznici, upitan kakav je stav Srbije pred sastanak o Zapadnom Balkanu u Parizu pošto Priština neće da ukida takse, rekao je da nije važno sada hoće li biti sastanka ili na koji način će biti održan."Ko zna hoće li biti Pariza, u kakvoj formi i na koji način, šta će do tada da se dogodi", rekao je on i dodao: „Zabrinut sam zbog međusovnih sukoba albanskih političara. Haradinaj je najavio da ide u Berlin, a drugi može da izazove nešto na Kosovo za to vreme.“PROČITAJTE JOŠ -Rekao je i da će Srbija, u svakom slučaju gledati da pomogne našem narodu.„Naš narod neće biti usamljen, bićemo uz njih, kao što je 99 odsto građana Srbije uz njih, sem onih koji su uvek na strani koja je protiv Srbije. Ti će uvek objašnjavati da su protiv Vučića. Ja nemam problem da su protiv mene, ali imam nešto protiv da su protiv Srbije i svog naroda“, naglasio je Vučić.Vučić je najavio da će Srbija reagovati na ozbiljan, odgovoran i odlučan način ako dođe do referenduma o ujedinjenju Kosova sa Albanijom, kao što je najavljuje Hašim Tači.Upitan da prokomentariše izjavu Tačija da će Priština, ako EU nastavi sa izolacijom, razmisliti o institucionalnim merama, kao i referendumu o ujedinjenju sa Albanijom, Vučić kaže da je o tome upozorio EU.„Kada sam molio ljude iz EU da Priština ne donosi takvu platformu koja je protiv dijaloga, rezolucije SB UN i deklaraciju o Srbima kao genocidnom narodu, jer razara dijalog, govorili su mi iz Brisela da do toga neće doći, da oni to neće usvajati. Pre tri dana sam im saopštio što je rekao Tači i ponovili su mi isto - da se to neće dogoditi", naglasio je Vučić. Istakao je da će Srbija svakako reagovati, ako do toga dođe.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ga nije pogodio Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka EU, dodajući da je za građane Srbije mnogo važnije koliko fabrika otvaramo nego to što će neko od njih da nam drži političke pridike ili što će neki tajkuni da diktiraju šta će da piše u nekom izveštaju."Nije me pogodio. Nasekirao sam se zato što se Ana (Brnabić) nasekirala", rekao je on novinarima u Loznici na pitanje da li je i njega kao i premijerku pogodio izveštaj Komisije i da li je uopšte moguće, kako se N1 hvali, da su oni pisali taj izveštaj.Kako kaže, ekononomske rezultate su morali da priznaju jer to potvrđuju i MMF i SB i ne mogu brojke da negiraju, ali da mu se premijerka žalila na ono što se ticalo parlamenta, medija. "Rekla je - to nije istina. E, Ana, da je to jedini, prvi i poslednji put da nešto nije istina", rekao je Vučić i dodao da je on tako preživljavao stvari 2014. godine, oko slučaja Tamnava."Onda su BIRN, Krik lagali nešto sa (Majklom) Devenportom oko Tamnave i povlačenja vode. Na kraju smo dali tri puta manje novca nego što je realno koštalo, sekirao sam, da li to oni hoće da kažu da smo mi ukrali novac, a borite se svaki dan. Ali posle sam naučio da je to njihov posao da rade šta hoće, kako hoće", kaže Vučić.Nemoj da se sekiraš uopšte, ti radi, odgovaraš srpskom narodu i građani Srbije će to umeti da prepoznaju, posavetovao je premijerku i dodao je da je za Srbiju mnogo važnije koliko fabrika otvaramo nego to što će neko od njih da nam drži političke pridike ili što će neki tajkuni da diktiraju šta će da piše u nekom izveštaju."Mnogo sam srećan što su oni to objavili, da su baš to uzeli i dobili od njih. Ja mislim da je građanima Srbije to najjasnije. Evo ja ništa od toga ne mogu da demantujem. Mnogo sam srećan što su to sami objavili. Samo Ana ne treba da se nervira. To je politika. U politici morate da naučite da ste krivi za sve, i kada niste, i kada to naučite onda ćete lakše da gurate napred", zaključio je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa političkim protivnicima teško razgovarati argumentima, jer se oni ne rukovode idejama i ciljevima, već ideologijom "vlast po svaku cenu".On je to rekao upitan da prokomentariše to što se posle njegovog podnošenja izveštaja o KiM u parlamentu nastavilo sa "nerealnim pričama" u vezi sa KiM.Vučić je rekao da je zadovoljan što je u Skupštini Srbije mogao da iznese činjenice o KiM i dodao da je važno da to o čemu se govorilo ostane zabeleženo i u štampanom obliku, kako bi jednog dana nove generacije mogle da pročitaju koliko smo videli unapred i koliko smo znali, ali nismo imali dovoljno hrabrosti da razumemo kakvu politiku treba da vodimo.Primetio je da u Srbiji postoji nešto što ne može do kraja da se razume. "Za ta tri dana, prvo su me sprečavali da uđem u parlament, stavili transparent ''izdaja, robija''..., a onda kada smo rekli da ćemo, ako se nastave napadi na Srbe, zaštiti i sačuvati naš narod, isti oni koji su nas otpuživali za izdaju istog sekunda su rekli - hoćete da nas uvučete u ratne sukobe", konstatovao je Vučić.Zato kaže da šta god i kako kod da uradi, to neće biti dobro njegovim političkim protivnicima, jer se oni ne rukovode bilo kakvom argumentacijom ili politikom za koju se zalažu, ciljevima ili idejama, već im je jedina ideologija da hoće na vlast po svaku cenu i da mrze njega."Teško je sa nekim ljudima razgovarati argumentima", podvukao je predsednik. Ponovio je da prethodna vlast, primera radi u Loznicu, nije dovela nijednu fabriku, a da su od 2000. godine gotovo sve ugasili."I sad ćete da mi kažete da je lošije nego što je bilo?", upitao je Vučić i dodao da će zahvaljujući fabrikama koje su u poslednje vreme došle u Loznicu grad da živne. "I, opet će da kažu da nije dobro i da bi oni doveli 15 fabrika.. Pa što niste nijednu? U svakoj sferi i oblasti je isto", rekao je Vučić.