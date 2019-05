Tanjug | 31. maj 2019. 10:28 |

Zapadni zaštitnici dali su predstavnicima Prištine utisak nekažnjivosti, a oni su se otrgli kontroli "onih koji su se pretvarali da ih kontrolišu", ocenio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov."U stvari, oni nikada nikoga nisu slušali. I EU i SAD su pokušale da ih kontrolišu, ali je to dovelo do žalosnih rezultata za pokrovitelje sa Zapada, što je kosovskim vlastima dalo osećaj nekažnjivosti i popustljivosti", rekao je Lavrov u Tokiju, prenosi TAS S.Govoreći o ponašanju kosovskih vlasti prema ruskom članu misije UN na Kosovu, on je rekao da to ničim ne može da bude opravdano i dodao da su pokušaji Prištine da ga liše statusa ozbiljno pitanje na koje treba da reaguju predstavnici UN, prenosi Sputnjik.Prema njegovim rečima, šef misije UN na Kosovu i Metohijij Zahir Tanin je po tom pitanju zauzeo principijelan stav i neće da ohrabruje takvo ponašanje Prištine.Lavrov je naveo i da su predstavnici Prištine mnoge svoje obaveze prekršile, a pre svega one na koje su se obavezali još pre četiri godine, a to je osnivanje Zajednice srpskih opština.