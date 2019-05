Tanjug | 31. maj 2019. 09:50 | Komentara: 0

BEOGRAD - Izjava takozvanog kosovskog predsednika Hašima Tačija da neće biti formirana Zajednica srpskih opština (ZSO) najbolji je test za autoritet Evropske unije, jer ako prođe bez sankcija, značiće da EU napušta Zapadni Balkan i u diplomatskom i bezbednosnom smislu, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin."Tačijeva izjava je ubistvo dijaloga. Svi pažljivo pratimo šta će se sada desiti. Ovom rečenicom on je želeo da kaže da Briselski sporazum i sve o čemu smo do sada razgovarali i pregovarali ne važi, a to znači da nema dogovora, sporazuma, i to je loša vest za EU", rekao je Vulin za TV Pink.Ukazao je da ako Tači neće da sprovede Briselski sporazum, i Albanci i EU treba dobro razmisle da li će za Srbiju bilo koji papir u budućnosti važiti ako se ne formira ZSO.PROČITAJTE JOŠ -Vulin je naveo da se provokacije Prištine samo nižu, prvo, takse na srpsku robu, zatim upad na sever KiM, a sada i Tačijeva izjava da neće sprovesti Briselski sporazum. "Ako Tači kaže za najvažniji spoljnopolitički uspeh EU, kako ga oni tretiraju, Briselski sporazum, da ga 'baš briga', i EU, koja je garant toga, isto kaže 'baš me briga', onda idite sa Balkana, nemamo više o čemu da razgovaramo, ako niste u stanju da držite reč. Onda i nas briga šta pišete u vašim izveštajima u kojima govorite laži o Srbiji", rekao je Vulin.Govoreći o upadu specijalne jedinice kosovske policije ROSU na sever KiM, on je rekao da Kfor nije obavestio Beograd o toj akciji, već se, ističe, kada se to dogodilo, ograđivao da to nema veze sa njima i da je reč o policijskoj akciji protiv kriminala i korupcije."Prvo su rekli da ne znaju ništa o tome, da to nije u njihovoj nadležnosti, da je to policijska akcija, a onda kažu da su obavestili Beograd o tome. Kako ste nas obavestili o nečemu o čemu ne znate ništa? Igranje s tako važnom institucijom kao što je Kfor, neodgovorno je", povukao je Vulin.On je dodao da Srbija, međutim, poštuje Kfor i želi da njihove snage ostanu u što većem broju na KiM, jer, ističe, zahvaljući njima, Srbi su ostali da žive tamo. Podsetio je da je čitava međunarodna zajednica ćutala na provokaciju Prištine, i upitao o kakvoj borbi protiv kriminala i korupcije je reč kada su pripadnici ROSU došli na sever sa oklopnim vozilima, naoružani, pucali na ljude, prebijali starije, preturali kamione..."Što nisu poslali poziv da se ljudi odazovu policiji, zbog čega su prebijali ljude? Funkcija Kfora je da spreči, oni su videli kolone, znali su kada kreću i šta će se desiti, pitanje je zašto nisu zaustavili ili obavestili gradonačelnike srpskih opština i komandanta regiona severa kosovske policije", rekao je Vulin. Zato i dalje, istakao je, smatra da je razgraničenje najbolja opcija, jer, navodi, što pre postavimo zid između "nas i njih" lakše ćemo braniti naš narod i bićemo bliže našim svetinjama.Prema njegovim rečima, Albanci imaju strategiju da se predstave kao žrtve, tako da Srbija mora voditi računa da ne reaguje na njihove provokacije. Vulin je istakao da je Vojska Srbije spremna da odgovori na sve izazove i na svaki zadatak da zaštiti Srbe, ne samo na KiM već gde god oni da žive.