BEOGRAD - Neprimerena primena sile od strane kosovskih specijalaca bila je za očekivati, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u kraćem razgovoru sa ruskim pripadnikom Unmika, povređenim u akciji kosovske policije na severu Kosova i Metohije, kojeg je u petak obišao na VMA.Vučić je primetio da je Rus udaren kundakom u lice i da su udarali sve ljude koji su im se suprostavljali.I ruski pripadnik Unmika kaže da za njega nije bilo neočekivano da su se tako brutalno ophodili kosovski policajci. Vučić je tokom razgovora primetio da Krasnoščekov bez akcenta govori srpski, a Rus je objasnio da je već 20 na Balkanu i da je imao priliku da dobro naučio naš jezik.PROČITAJTE JOŠ -Vučić je dodao da je dobio informaciju da su Krasnoščekova udarili kundakom, što je Rus i potvrdio. "Ali, ste izdržali sve", rekao mu je Vučić.Sad će, primetio je predsednik, na KiM više da gone one koji su im se suprotstavili u toj navodnoj akciji protiv korupcije i kriminala. "Za nas je veoma važno da se ovde osećate kao kod kuće", rekao je Vučić Krasnoščekovu.Načelnik VMA pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević preneo je novinarima da je pacijent zadobio teške telesne povrede koje su mogle da se završe teže nego što jesu. Ukazao je da je zadobio prelom jagodične kosti, što je moglo da se proširi na deo koštanih i moždanih struktura, i oko. „Sve smo očitili i uklonili opasnost od težih posledica", rekao je on.Krasnoščekova je obišao i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, kojem se zahvalio za brigu i pažnju i što u ovakvoj situaciji nije sam. Ruski ambasador je ocenio da ono što se Krasnoščekovu desilo na KiM može opisati kao zverstvo i varvarstvo i dodao da će oni koji su odgovorni za njegove povrede takođe odgovarati.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je apsolutno šokiran činjenicom da EU nije reagovala na izjavu Hašima Tačija da Priština neće sprovoditi u delo što je potpisala u Briselu, to jest formiranje Zajednice srpskih opština.Nada se, kaže, da ćemo danas ili sutra dočekati rekaciju EU i poručio da "znamo šta je i nama činiti" ako ta reakcija izostane.„Čekali smo 24 sata da EU reaguje. Apsolutno sam šokiran da niko nije reč rekao za dokument koji je potpisan U Briselu, a čije provođenje je garantovala EU. Ako ne važe za Albance ti dokumenti, ne znam šta misle s kim u budućnosti da razgovaraju", rekao je on.Vučić je istakao da to dovoljno govori o težini situacije u kojoj se nalazimo. Albanci, primetio je, imaju samo jednu crkvu u kojoj se mole, a to su SAD, i sve što kažu ili urade protiv Rusije i Srba baš ih briga.Važno im je da ih američka misija pri OEBS pohvali za antikorupcijsku akciju, dodao je on ukazujući da je to bila antikoorupcijska akcija koliko su protiv korupcije orijentisani Haradinaj i Tači."Za mene je mnogo važnije i indikativnije i to što ćute Nemci, Englezi i Francuzi i Brisel. U Briselu su taj dokument potpisali Tači i Dačić, ali u prisustvu Keti Ešton. Nije tamo bio sveti Petar, već Keti Ešton kao visoki predstavnik EU. Ako EU nije u stnaju da garantuje sporauzm u čijem je stastavljanju sama učestovala neka nam to kažu, da znamo da ti sporazumi nemaju više nikakvu pravnu snagu", poručio je Vučić.Predsednik Srbije ističe da će se onda i druge stvari odvijati na drugačiji način. "Uneće to dodatnu nesigurnost i uneće mnogo problema svim stranama, ali je važno da nas EU po tom pitanju informiš umesto što nas informišu o raznim glupostima koje im neki politički tajkuni pišu. Bilo bi dobro da nas informišu o onome na šta smo mnogo vremena i energije utrošili, da bismo stvari umirivali".Vučić je zaključio: "Tako da, nadam se da ćemo danas ili sutra dočekati rekaciju EU po tom pitanju, a ako je ne bude, opet dobro, onda znamo šta je i nama činiti".Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je saopštenje N1, u kojem se navodi da su sve pritužbe na račun stanja u medijima ušle u Izveštaj EK o Srbiji, opaskom da je sad jasno ko te izveštaje "piše".Na pitanje novinara da li to pišu u Briselu ili ovdašnji tajkuni, Vučić je odgovorio: "Što se tiče izveštaja i pisanja, hvala što su izdali to saopštenje, sad nam je svima jasno ko te izveštaje piše".Vučić je rekao da je njegov posao da bude na strani srpskog naroda i da će on to i činiti, za razliku od onog dela srpske javnosti, koji se otvoreno stavio na albansku stranu povodom akcije ROSU na severu KiM. Na pitanje novinara, nakon što je na VMA obišao Rusa, saradnika Unmika, koji je povređen u akciji kosovske policije, da prokomentariše to što se u pojedinim medijama postavlja pitanje odakle Mihail Krasnošcekov među ljudima koje treba uhapsiti, Vučić je rekao da se radi o delu srpske javnosti koji je otvoreno stao na albansku stranu."To je manji deo javnosti, veoma mali, ali su vrlo glasni. Uvek će da govore ono što govore Amerikanci, u ovom slučaju šta kažu Albanci, pošto su oni američki štićenici, i zato će da govore kako su svi Srbi kriminalci i kako je to žestoka borba protiv korupcije i kriminala. A Rus, kojeg su tamo zatekli je kriminalac i agent koji je pomagao Srbima."Smatra da se EU i Amerikanci ponašaju licemerno. "Strašno je to što su kod Rusa u kolima pronašli testeru za drva, običnu, ne motornu, a tamo je šuma, klisura. To je strašan greh, ali zato nije greh, nego je divno kad neko sa motornom testerom ulazi na televiziju, to je veličnastven, demokratski akt. I to sve govori i svim ljudima je sve jasno", kazao je on.Oni su izabarali albansku stranu i stranu protiv Srbije, svi ti - od raznih analitičara, političara, Rade Trajković do Dragana Đilasa, dodao je Vučić. "Oni imaju svoj posao, moj posao je da budem na strani srpskog naroda. Biću i, kao što sam rekao, pobedićemo", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je ocenu da akcijama poput najnovije na severu KiM Albanci žele da uteraju strah Srbima u kosti.Ukazao je da je sada poseban problem žešći način na koji albanske snage gone Srbe koji su štitili svoje domove i koji nisu želeli da oni dođu do njihovih kuća."Žešće se danas gone oni, nego bilo ko drugi. Hoće bukvalno da uteraju strah Srbima i da svi Srbi budu poslušni, da se ponašaju onako kako se ponašaju Marko Jakšić i Rada Trajković. To treba da bude model za Srbe - ako poštuješ Srbiju, Beograd, dobićeš kundak u lice i hapšenja na dnevnom nivou", rekao je on novinarima nakon što je obišao pripadnika Unmik, Rusa, koji je zbog povreda u toj akciji povredhen i smešten na VMA u Beogradu.„Drago mi je što je gospodin Krasnosčenkov u dobrom stanju. Bila je velika opasnost da su lobanjske kosti polomljene i očno dno zahvaćeno. Proveravali su naši lekari celo veče i na kraju ustanovili da je dobro stanje. Međutim, razmišljam o nečemu drugom, pošto smo dobili opis situacije kroz koju su ljudi koji su napadnuti od strane albanskih snaga prošli... Mislilo se da su povrede slučajno nanete, da je neko slučajno udaren kundakom. Međutim, nikakve greške nije bilo, sa namerom su radili to da bi uterali strah kompletnom srpskom stanovništvu i nije ih bilo naročito briga što se radi o ruskom državljaninu i pre svega radniku administracije UNMIK“, objasnio je on.