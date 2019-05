Tanjug | 31. maj 2019. 00:26 | Komentara: 0

On smatra da nije dobar momenat za dijalog, ali da se sve to može prevazići.





Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson, koji je boravio u posetu Srbiji, izjavio je da SAD neće nametati rešenja za problem Kosova, ocenivši da je moguće prevazići trenutni zastoj u pregovorima Beograda i Prištine."SAD su jasno rekle da će podržati ovaj proces, da će podržati bezuslovno dijalog. To je signal da ako vi možete da se složite mi ćemo to podržati. Videli ste pismo predsednika Trampa liderima kojima se demonstrira posvećenost. Nećemo nametati rešenja. Ali postoji volja da stupimo u sporazum", rekao je Vilson za Glas Amerike po okončanju posete Beogradu.Vilson je rekao da Srbija u ovom trenutku ne kontroliše KiM i da u ovom momentu pitanje Kosova zaustavlja Srbiju i limitira je u mogućnostima."Teški razgovori koje je Vučić imao u parlamentu i pred javnošću, treba da dovedu Srbiju u stanje da se suoči s realnošću tako da može da se fokusira na ekonomiju, budućnost, stvaranje poslova za mlade. Trenutno se na sve strane priča o Kosovu i troši se kiseonik. Treba da imate rukovodstvo koje je fokusirano na ekonomiju, poslove, preduzetništvo, ubrzavanje puta ka EU. Kosovo Srbiju usporava. Predsednik Vučić je bio jasan oko mogućnosti koje se mogu pojaviti ako dođe do dogovora sa Prištinom", ističe Vilson."To zahteva upornu odlučnost oko toga šta su stvarno vaši interesi i kako da ih ostvarite, i da gurnete dijalog tamo gde mogu da se dobiju rezultati", ističe Vilson.Vilson je mišljenja i da veze SAD i EU nisu tako čvrste po pitanju KiM kao što bi trebalo da budu."Moramo da marširamo u istom pravcu, da budemo fokusirani na isti rezultat. To će zahtevati malo utegnutiju diplomatsku saradnju. Zato mislim da SAD treba da uđu u proces, da bude konstruktivna snaga u ovom procesu. Treba zapamtiti da mi nismo zainteresovani samo za proces, mi smo zainteresovani za rezultat. Moramo biti koncentrisani na postizanje tih rezultata. Nije naše da namećemo. Hoćemo da podržimo sve ono oko čega se Srbi i Kosovari dogovore", istakao je Vison.Delegacija Atlantskog saveta iz Vašingtona, na čijem je čelu bio Vilson, boravila je u dvodnevnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić.