Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Luksemburga Gzavije Betel konstatovali su večeras u Beogradu da su odnosi dve zemlje na uzlaznoj liniji a Vucicć je rekao da visoko ceni podršku Lukseburga evropskim integracijama Srbije.



Vučić je naglasio i da je važno da se nastave razgovori Beograda i Prištine o postizanju kompromisnog rešenja, jer bi sve ostalo vodilo u veće probleme i to i u celom regionu.



Predsednik Srbije je, na konferenciji za medije posle razgovora sa Betelom, rekao da je gostu preneo zahvalnost što Luksemburg podržava Srbiju na njenom evropskom putu i podvukao da se naša zemlja nalazi ne u sasvim lakoj situaciji zbog odnosa sa Prištinom.



Ukazao je da je Betel prijatelj Srbije, koji želi uvek da sasluša druge i uvek može da na najmudriji način podeli savete nama koji smo na evropskom putu.



Kaže da je govorio i o pozitivnoj ekonomskoj situaciji, makroekonomskim kretanjima i odličnim finansijama.



„Nadam se da ćemo sačuvati mir i stabilnost, jer je to od najvećeg značaja za našu zemlju. Važno je da nastavimo razgovore što pre. Nadam se da će takse biti što pre ukinute kako mogli da nastavim razgovore o postizanju kompromisnog rešenja, jer bi sve ostalo vodilo u veće probleme i u celom regionu", kazao je Vučić.



On je istakao da bi Srbija želela da se njeni ljudi koji žive u Luksemburgu vraćaju, a ne da odlaze da žive u tu prelepu zemlju.



Vučić je istakao da su ekonomski odnosi dve zemlje dobri i da je 101 kompanija registrovana u Luksembrgu, a deluje na prostoru Srbije.



"Verujem da su zadovoljni poslovanjem i uslovima koje imaju u Srbiji. Spremni smo da pondimo još bolje ekonosmke uslove i verujem da ćemo i ove godine napraviti još veći napredak na Duing biznis listi", rekao je Vučić.



Predsednik je uputio molbu premijeru Betelu da njegovim ličnim autoritetom i autoritetom koji Luksemburg ima kao ozbiljna zemlja koja je prijatelj svima u Evropi, pomogne Srbiji na putu ka EU i u prevazilaženju trenutnih političkih prepreka u regionu.



"Spremni smo saslušamo i čujemo, i mnoge mere da preduzmemo, da vidimo kako da Srbiju izvedemo na siguran put, ka EU i ka boljem i bogatijem životu građana", rekao je Vučić.



Izrazio je veliku zahvalnost premijeru Luksemburga na ličnom angažovanju u održavanju redovnih kontakata sa srpskom zajednicom u toj zemlji, koja broji između 7.000 i 8.000 ljudi.



Premijer Luksemburga je poručio da je uveren u evropsku budućnost Srbije, za koju, kako kaže, smatra da će uskoro doći.



Rekao je da je najnoviji Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka EU, predstavljen juče, u interesu naše zemlje.



"Treba da nastavite sa naporima, da radite na stvarima koje su pomenute u Izveštaju - sloboda medija, pravna država, što je sve u vašem interesu", rekao je on, dodavši da svi znaju da neke mere nisu popularne.



Betel je podsetio da je prošlo dosta godina otkada je neki premijer Luksemburga bio u poseti Srbiji.



"Bilo je vreme da neko opet dođe da još jednom istaknemo koliko su izvanredne bilateralne veze između dve zemlje na političkom, ekonomskom i kulturnom planu a to se vidi i kroz veliko prisustvo Srba u Luksemburgu koji se tamo dobro osećaju", kaže Betel.



Ističe da još veći akcenat treba baciti na digitalizaciju, ocenivši da je taj proces u Srbiji u zamahu i da prevazilazi i region.



"Moja zemlja je prijatelj Srbije, uvek smo vas podržavali na evropskom putu, a vaš region igra važnu ulogu za mir na našem kontinentu, na kojem smo zajedno", kaže premijer Luksemburga.



"Mir je nešto o čemu se ne može razmišljati kao o nečemu što je u potpunosti stečeno. Projekat EU, projekat mira, je ono do čega držim. Sporazum Srbije i Kosova je u obostranom interesu i dobro sredstvo nastavka puta Srbije kao EU, što je put mira", ističe Betel.



Na vlastima dve strane je da prihvate ono što je prihvatljivo, bez nametanja, već da se obezbedi da narodi žive na dobar način.



"Mi smo za konstruktivan pristup", rekao je on, podsetivši da je Luksemburg za vreme Drugog svetskog rata bio "kao u sendviču" između zemalja koje su bile neprijatelji.









