I. Radulović | 30. maj 2019. 12:40 > 15:17 |





Konvoj koji su činili sanitetsko vozilo Unmika, tri džipa ove misije i sanitet Zdravstvenog centra krenuo je u četvrtak, nešto posle 13 sati iz Kosovske Mitrovice kako bi na dalje lečenje na Vojno – medicinsku akademiju u Beogradu prevezli teško povređenog ruskog diplomatu Mihaila Krasnoščenka koga su u utorak ujutru u Zubinom Potoku brutalno pretukli albanski specijalci.- Lokalni administrator u opštini Zubin Potok Mihail Krasnoščenko ima prelom jagodične kosti i gornje vilice levo i naprsnuće lobanje, odnosno prelom temeno kosti levo, uz krvne podlive. On anamnestički iznosi da je prvo udaran glavom o policijsko auto, a kasnije je šutiran u glavu. To je pokušaj ubistva i uvek se tako tretira, a u ovom slučaju bojim se da je to namerno urađeno s obzirom da je, po njegovom kazivanju, imao jasne oznake da se radi o osobi koja je službenik Ujedinjenih nacija – rekao je zamenik direktora Zdravstvenog centra doktor Zlatan Elek.foto I.Radulović