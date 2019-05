Agencije | 30. maj 2019. 13:15 > 14:10 |

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je izjava ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija da joj neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo u skladu sa politikom Prištine."Ljudi koji su spremni da spreče protok robe spremni su i da spreče slobodu kretanja", rekla je Brnabić, nakon sastanka sa premijereom Slovačke Peterom Pelegrinijem.Ona je navela da je to i protiv interesa Albanaca i suprotno svim civilizacijskim vrednostima.Komentarišući izjavu kosovskog predsednika Hašima Tačija da neće dozvoliti formiranje Zajednice srpskih opština, Brnabić je rekla da to pokazuje "stepen njihove neodgovornosti i da nemaju nikakav kapacitet institucija"."Formiranje ZSO donelo bi mir i žao mi je što Priština šalje poruku da Srbi tamo nemaju nikakva prava i da to nije njihova zemlja", rekla je Brnabić.Na zajedničkoj konferenciji tza novinare slovački premijer Pelegrini je rekao da potezi Prištine ne doprinose stabilizaciji i da bi Evropska unija trebalo da intenzivnije reaguje i da pošalje jasnu poruku.Ministar spoljnih poslova tzv. Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da premijerki Srbije Ani Brnabić neće biti dozvoljen ulazak u južnu pokrajinu, dok god, kako je rekao, sledi "rasističku i bolesnu ideologiju" protiv kosovskog stanovništva i nacionalnosti koje tamo žive.Prištinski mediji navode da je Pacoli reagovao na navodnu izjavu Ane Brnabić da su kosovski Albanci ljudi koji su izašli iz šume.Pacoli je navodni komentar permijerke ocenio kao “potpuno neprihvatljiv”.“To institucionalizuje rasizam u Srbiji, koju promoviše vlada Ane Brnabić, a koji potiče iz ultra-nacionalističke ideologije bolesnih”, rekao je Pacoli.Premijerka je, međutim, u sredu na pres konferenciji nije govorila o Albancima, već "ljudima koju predstavljaju Prištinu", teroristi koji su bili u Hagu, a nisu osuđeni za zločine samo zato što su svi svedoci pobijeni.