Srbija i Slovačka imaju veoma dobre, partnerske i prijateljske veze, kao i sve bolje ekonomske odnose, a danas je zatvoreno jedino otvoreno pitanje potpisivanjem Sporazuma o regulisanju duga Srbije prema Slovačkoj Republici, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić.Brnabićeva je, posle sastanka sa slovenačkim kolegom Petrom Pelegrinijem, zahvalila Slovačkoj na kontinuiranoj podršci Srbiji na evropskom putu i podvukla da je Slovačka jedna od zemalja EU koja svaki put glasa da se otvori najveći broj poglavla za čije je otvaranje Srbija spremna i zagovara agendu proširenja Unije.Takođe je zahvalila i na principijelnom stavu Slovačke da ne prizna jednostrano progašenu nezavisnost Kosova, odnosno stavu podrške punom sverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, kao i na tome što uvek glasa uz Srbiju kada je u pitanje članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, poput Uneska ili Interpola.Srpska premijerka podsetila je da se tokom njene posete Bratislavi prošle godine razgovaralo o sporazumu o izmirenju duga, koji je danas i potpisan.To, istakla je, pokazuje da Vlada Srbije vraća svoje dugove koji su napravljeni pre 25 i više godina i da je Srbija odgovoran i pouzdan partner Slovačkoj, koja će uvek moći da računa na nju.Ana Brnabić zahvalila je Slovačkoj i na saradnji u kontroli granica, te navela da je 142 policijskih službenika slovačkog MUP-a na srpsko- bugarskoj granici.Ona je istakla da je dalji fokus na dodatnom unapređenju ekonomske saradnje, budući da je iz godine u godinu trgovinska razmena između dve zemlje sve bolja.Iznela je podatak da je 2018. godina bio do sada nezabeležen obim trgovniske razmene od oko 566 miliona evra, što je povećanje od gotovo 10 odsto u odnosu na 2017. godinu.Premijerka Srbije je dodala i da, ako postoji neko u Evropi ko je jednak zagovornik da treba iskoristiti prilike četvrte industrijske revolucije, obrazovanje, tehnologije, elektronske uprave, onda je to Slovačka i premijer Pelegrini."Nemamo mnogo prijatelja i partnera kakva je Slovačka", podvukla je Ana Brnabić.Ona je ukazala i da su nacionalne manjine važna stvar koja povezuje dve zemelje.Dodala je da joj je Pelegrini, tokom njene posete Bratislavi, zahvalio za brigu Srbije prema slovačkoj nacionalnoj manjini i istakao da ona dobro živi u našoj zemlji i da ima uslove za obrazovanje i razvoj kulture na sopstvenom jeziku.Ana Brnabić je rekla i da joj je uvek zadovoljstvo kada čuje tako nešto, jer je Srbiji u interesu da nacionalne manjine žive dobro, da ostvaruju svoja prava ovde i da znaju da su oni bogatstvo koje Srbija ima.Navela je i da je za Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine izdvojeno ove godine oko 80 miliona dinara.Istovremeno, zahvalila je Pelegriniju što srpska manjina u Slovačkoj uživa veoma dobre uslove za očuvanje jezika, indentiteta i kulturne baštine.Podsetila je da od 2010. srpska zajednica u Slovačkoj dobila zvanični status nacionalne manjine, što, kako je rekla, nisu uradile ni neke zemlje članice EU."U razgovorima smo postigli neke kokretne dogovore, što pokazuje da se jako dobro razumemo i da ćemo svakao imati još bolje i bliskije odnose", zaključila je premijerka Srbije.Premijer Slovačke Peter Pelegrini istakao je danas da zvanična Bratislava razume frustraciju Srbije koja proizilazi iz uvođenja taksi, ali i incidenata, te poručio da se od prištinske strane mora tražiti ispunjenje njenih obaveza iz postignutih dogovora.Pelegrini je, na konferenciji za štampu, posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić, kazao da je taksa koju je Priština uvela na srpsku robu protivna svim sporazumima CEFTA i da je razlog za nepoverenje."Slovačka svoj stav u vezi sa jednostrano proglašenom nezavsinosti Kosova ne namerava da menja. Oni su potpisali Sporazum o regulisanju duga Srbije prema Slovačkoj Republici.Izmirenjem klirinškog duga simbolično je zatvoreno i poslednje otvoreno pitanje između Srbije i Slovačke, rekla je premijerka Brnabić novinarima nakon susreta sa Pelegrinijem i slovačkom delegacijom koja boravi u zvaničnoj poseti Beogradu.PROČITAJTE JOŠ -Podsetila da dve zemlje imaju veoma dobre partnerske i sve bolje ekonomske odnose."Sporazum pokazuje da Vlada Srbije vraća dugove, nastale pre 25 i više godina i da smo odgovoran i pouzdan partner na koga Bratislava uvek može da se osloni", rekla je Brnabićeva.Nakon tog susreta palaniran je plenarni sastanak dve delegacije u kojima su i ambasadorka Slovačke Dahmar Repčekova i ministar za evrointegracije Jadranka Joksimović.Teme razgovora biće poboljšanje ekonomske saradnje, podrška evropskom putu Srbije, njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu.Pelegrini se ranije sastao i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Generalnom sekretarijatu Predsedništva Republike.Predsednik Vlade Slovačke Peter Pelegrini izjavio je danas da je Slovačka trajni zagovornik proširenja Evropske unije i da Srbija jednog dana postane njena članica.''''Mi ćemo učiniti sve da pomognemo Srbiji na ovom teškom putu'''', rekao je Pelegrini novinarima na zajedničkoj konferenciji sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić.Pelegrini je dodao da Bratislava razume frustraciju Beograda koja proizilazi iz toga što je Prištine uvela 100 taske na robu iz Srbije.''''Apsolutno smo saglasni da je ova mera Prištine protiv sporazuma Cefta i da se njome narušava poverenje u ovom regionu'''', naveo je slovački premijer.Prema njegovim rečima, stav Slovačke po pitanju KiM se ne menja niti će se promeniti.''''Slovačka podržava dijalog, ali Kosovo mora da ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma'''', rekao je i dodao da je Bratislava sa nelagodom posmatrala incident, odnosno, aktivnosti kosovske policije na severu KiM.''''Čvrsto verujem da Priština neće ponavljati takve akcije'''', rekao je Pelegrini koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.