Tanjug | 30. maj 2019. 09:55 > 10:45 | Komentara: 0

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je portparol Kfora Vinčenco Graso najnovijom izjavom da je o akciji hapšenja na severu KiM bio obavešten svako ko čita novine potvrdio njegovu izjavu da Kfor nije obavestio Beograd o tome šta se sprema i događa."Upozorio sam i međunarodnu zajednicu i naše ljude da će se ovo dogoditi. Naravno da će se to pojaviti u štampi. Ako su mislili na činjenicu da sam ja upozorio na nešto i da je to štampa objavila kao moje upozorenje, ne znači da su nas sa nečim upoznali i da smo znali, već da je predsednik Vučić sve otkrio", rekao je srpski predsednik za Pink televiziju.Da, ja sam kao predsednik Republike upozorio celokupnu javnost na to što će da se zbiva na KiM, da, to su sve novine prenele ili najuticajnije i najvažnije dnevne novine, svi su mogli da pročitaju, sve je tačno, a onaj koji je trebalo da spreči, a to jeste Kfor i NATO i EU, i SAD oni to nisu sprečili zato što su se pravili da ne znaju da ovo nema nikakve suštinske veze sa korpucijom i kriminalom, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Pink.



PROČITAJTE JOŠ - Vulović: Neko mora da odgovara za brutalnost prema civilima



On je podsetio da su još u sredu iz Prištine dodavali da to ima veze i sa Oliverom Ivanovićem i sa nekim Zamberijem i tako dalje, a sad opet nema nikakve veze sa Oliverom Ivanovićem i Zamberijem."Dakle svako izmišlja šta god mu padne na pamet, jedino što je važno bilo je otpužiti Srbiju", primetio je Vučić i dodao: "I kad me napada Jutrarnji list hrvatski i kad me napada sarajevski Avaz sa istom pričom sa kojom je to Rada Trajković učinila da je Vučić morao da podrži Albance, a ne Srbe, jer ti Srbi su korumpirani, moja poruka je sledeća, pre svega srpskom narodu na KiM: biću uz srpski narod, biću uz istinu i pravdu, a ne uz kriminalce i zločince i nikada neću da podržim kriminal", istakao je Vučić.Ne samo da ima svoj obraz, kaže predsednik, nego se zna da nikada nije podržavao kriminal za razliku od onih koji svakoga dana pričaju o borbi protiv kriminala baš zato što su takvom soju i sloju ljudi pripadali. Kako kaže, mnogi su pokušali njegove reči da zloupotrebe."Neki će uvek biti na svakoj strani, samo da budu protiv državnog rukovodstva Srbije. Nemaju osećaj za svoj narod i svoju zemlju. Pričaju o korupciji i kriminalu, a ljudi su pušteni", rekao je Vučić i dodao: Priština, kaže, nema pojma za šta da goni uhapšene.Pričali su o akciji na celoj teritoriji Kosova, a sve se to vodi, istakao je, samo zbog upada na sever Kosova i sa ciljem da se skloni deo ljudi koji želi da im se suprostavi. "Nije u redu da idete protiv naroda, zato što ne možete da volite legitimne predstavnike", dodao je.Predsednik je rekao da su se kosovske jedinice povukle samo zato što su im sa Zapada rekli da je dosta eskalacije i da je dosta svemu tome. Zapitao se kako bi svi reagovali da se ono što se desilo na Kosovu dešavalo u Beogradu, i istakao je da je pred Srbijom veliki izazov, a to je da se srpski narod sačuva na KiM."Imamo i mudrost i hrabrost da sačuvamo mir i stabilnost, ali molim ljude da ne idu protiv svoje države i svog naroda", rekao je Vučić. Nema, kaže, ništa protiv da ljudi glasaju za koga hoće, ali moli da razmisle kakav će efekat toga biti na naš narod."Što se NATO-a tiče, sve je jasno nakon izjave gospodina Grasa. Ja sam upozorio šta će da se zbiva na KiM, to je tačno, a onaj ko je trebao to da spreči nisu uradili, jer su se pravili da ne znaju da ovo nema nikakve suštinske veze sa korupcijom i kriminalom. Biću uz srpski narod, a ne uz kriminalce i zločince. Nikada to nisam podržavao", naglasio je predsednik Vučić.Vučić je istakao da je Mađarski kontigent Kfora hteo da postupi drugačije, i na tome im se još jednom zahvalio. Na opasku da se čini da nisu svi baš u Kforu na isti način razumeli ovu akciju kao što to tumači Graso, Vučić je rekao: "Hoću da se zahvalim našim mađarskim priajteljima i ta informacija je dobrim delom tačna i želim da im kažem veliko hvala na brizi za srpski narod i za sve ono što se zbiva na KiM".