Tanjug | 30. maj 2019.

BEOGRAD - Gradonačelnik Zubinog Potoka Srđan Vulović kaže da su svih šestorica srpskih civila, koje su pripadnici ROSU uhapsili u utorak u toj opštini, oslobođeni i da su zadržani radi analiza u bolnici."Oko 18 sati oslobođena su prva tri pritvorenika i oni su odmah su prebačeni u bolnicu. Konstatovano je da imaju naoprsnuće lobanje, napukla rebra i jagodične kosti", pecizirao je Vulović u izjavi za RTS.On je dodao da su peostala trojica pritvorenih oslobođena sinoć i da su svi zadržani na radi analiza u zdravstvenom centru. "To je brutalnost, da im lomite vilice, rebra, a onda ih terate da daju izjave", istakao je Vulović.PROČITAJTE JOŠ -On je rekao da je ruski državljanin, pripadnik UNMIK-a koji je oslobođen u utorak, zadržan na lečenju u bolnici. "Drugi član UN misije koji je bio uhapšen, Dejan Dimić, ima naprsnuće lobanje i polomljena mu je jagodična kost", dodao je Vulović.Prema njegovim rečima, juče oko 18 sati na miran način je uhapšena žena srpske nacionalnosti koja radi u pograničnioj kontroli. Vulović je naveo da je u akciji specijalnih jedinica kosovske policije uništeno oko 35 automobila, šest ili sedan kamiona, jedan restoran i četiri-pet kuća.On je dodao da su čak skidali tablice sa KM i BG oznakama i tim automobilima lomili šoferšajbne."Prvog dan nakon ovih događaja opština je formirala komisiju koja će utvrditi šta su sve ROSU jedinice uradile. Druga stvar je da se utvrde sva rušilačka dejstva, kao što su lomljenje automobila i kamiona i da bude utvrđena materijalna šteta", rekao je Vulović."Građani koji su pretučeni, a koji nisu na spisku nikada nisu imali problem sa zakonom i neko za to mora da odgovara. Trudićemo se da dođemo do pravde i istine", zaključio je Vulović.