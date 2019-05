Tanjug | 29. maj 2019. 10:51 |

Portparol KFOR-a Vinčenco Graso izjavio je da je situacija na severu KiM mirna i pod kontrolom, tvrdi da su "svi bili unapred obavešteni" o jučerašnjoj akciji specijalnih jedinica kosovske policije, te ocenjuje da je najveća pretnja po mir i stabilnost u regionu "retorika pojedinih lidera".On je za TV Prva rekao da je KFOR pratio operacije širom Kosova, a da je jučerašnja bila policijska operacija sprovođenja vladavine prava i da nije u vezi sa mandatom KFOR-a.Rekao je da je juče bilo "malo tenzija", ali da su one ostale na izolovanim lokacijama i da su završene tokom dana, te istakao da KFOR neće reagovati ukoliko kosovska policija ne traži njihovu pomoć, osim ako je situacija veoma loša, odnosno ukoliko postoji pretnja opštoj bezbednosti u regionu.Na insistiranje novinara šta je trebalo da se desi da KFOR shvati da je kosovska policija upotrebila prekomernu silu, on je rekao da je juče situacija bila pod kontrolom i da su je pratili:"Imali smo razmenu informacija i bili u kontaktu sa institucijama na Kosovu, čak sa srpskim vlastima i svi su bili obavešteni o onome šta se dešava. Svi su bili unapred obavešteni o operaciji, tako da nije bilo iznenađenja i nije iznenađujuće to što se desilo", tvrdi Graso.U razgovoru nije bilo reči o tome da li su kosovski specijalci imali i saglasnost za akciju na severu, ali je ocenio da "u ovom trenutku miru na Kosovu najviše preti retorika i propaganda, nekada lažne izjave"."Za 20 meseci, koliko sam na Kosovu, nije bilo velikih incidenata. Najveća pretnja po mir i stabilnost na Kosovu i u regionu je izazvana retorikom koju neki lideri koriste ili zloupotrebljavaju i određene medijske kuće", naglasio je on.Upitan da li je tačno da je mađarski bataljon KFOR-a hteo da reaguje, on je rekao:"Nije došlo do pokušaja intervencije bez odobrenje Kfora. Pratili su naređenja, bili su spremni da intervenišu, ali nisu pokušali da intervenišu", pojasnio je on.