Tanjug | 28. maj 2019. 20:01 |

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković rekao je da cilj današnje akcije Prištine na severu KiM nije bio borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, već "uterivanje straha u kosti srpskom narodu".



Selaković je za RTS rekao da smo već duže vremena svedoci ovakvih provokacija i različitih pokušaja Prištine da ostvari svoj suverenitet na severu KIM.



Takođe, ukazao je da Priština stalnim provociranjem Beograda, a narocito Srba na severu KIM, želi da nas uvede u svoju igru koja bi po njihovom planu i planu njihovih sponzora Srbiju dovela na "tanak led", i da nam se, po njihovoj zamisli, obije kao bumerang.



"Predsednik je jasno rekao onome ko ume da tumaci političke poruke, šta je naša pozicija i šta znači to da nista neće biti isto. Mislio je na to da se Albanci na ovome neće zaustaviti", rekao je Selaković.





PROČITAJTE JOŠ: POVREĐENI SRBIN ZA "NOVOSTI": Maltretirali su žene i decu, jedan od pripadnika ROSU hteo je da me ubije! (FOTO)



Ocenio je i da današnji potez Prištine samo svedoči o onome što je predsednik Srbije govorio, a to je da oni koji nas upućuju na zamrznut konflikt kao na jedno od rešenja, treba da znaju da prvi ko neće zamrznut konflikt jesu sami kosovsko-metohijski Albanci.



"Ne bih voleo da bude istina ovo što ću reći, ali čini mi se da se neće smiriti dok ne ostvare neke svoje interese i ciljeve koje su zacrtali. Na tome imaju samo jednu prepreku. Ta prepreka je Srbija koju vodi Aleksandar Vučić koji im ocigledno smeta", naglasio je Seleković.



On je podsetio i da je predsednik u svojim nastupima od jeseni prošle godine vrlo jasno rekao koji su okviri naše državne politike kada je u pitanju zastita naroda na KIM.



"Republika Srbija će štiti svoj narod, ali se iskreno nadam da nećemo doći u priliku da gledamo taj scenario", rekao je Selaković.



Prema njegovim rečima, Prištini najvise smeta sto izostaje naša reakcija koja bi bila izazvana srcem, a ne glavom i da nastave da sa uterivanjem straha i pritiska na preostale Srbe da napuste svoja ognjista, a kako bi Srbija izgubila i poslednji argument za borbu za svoju zemlju i svoj narod.



Pokazalo se da je predsednik u pravom trenutku govorio o tome i pokazalo se da je dobro procenio šta će se dešavati, rekao je Selaković.



Podsetio je da je Vučić pre 10 dana najavio da Priština planira da izvrši upad na sever, pod firmom navodne borbe protiv korupcije lišavanja slobode naših sunarodnika na KiM.



On je naveo i da je dosadašnje iskustvo pokazalo da određene države imaju uticaj na Prišitnu, kao i da nije razopčaran reagovanjem EU.



"Da toj izjavi izbrisete datum najmanje 10 istih izjava mozete da nađete kada god je Pristina pokusavala da demonstrira svoju silu i da omeđi integritet i na severu, svaki put je najcesće od zvanicnika EU dolazila rečenica - pozivamo obe strane na uzdrzanost", naveo je Selaković.



On je istakao i da će u istoriji srpskog parlamentarizma predsednik Vučić ostati zapisan po tome sto nikad nije bežao od svog naroda, i skupštine u kojoj je uvek bio spreman da pojasni svoju poziciju, da pojasni svoju politiku i kako vidi dalji nastavak situacije.



Selaković je ocenio da je vođena dobra debata u skupštini između Vučića i pojedinih poslanika iz opozicionih stranaka, ali d aje bilo i onih koji su na "fašitički način pokušali da ga spreče da uđe", pominjući i reakciju Rade Trajković.



"Ona je danas napala predsednika što je osudio akciju Prištine, napala ga što je nije podržao", naveo je Selaković, dodajući da je neverovatno kada imate brutalnu akciju hapšenja imati takvu reakciju.



"Građani Srbije znaju da imaju odgovornog predsednika, kome mogu da veruju i koji vodi ozbiljno računa o našim državnim i nacionalnim interesima i uveren sam da će tako i nastaviti", poručio je Selaković.



Ukazao je da je ozbiljna politika koju vodi predsednik i vlada dovela do toga da smo ojačali međunarodni ugled, da smo ekonomski postali značajno snažniji i da smo vojno značajno jači nego 2003, 2008. ili 2012.





PROČITAJTE JOŠ: SRBI NAJAVILI PROTEST U SREDU: U Zubinom Potoku pretučeno 100 naših državljana; Ziberaj: Dačić će biti uhapšen ukoliko uđe na KiM (FOTO+VIDEO)