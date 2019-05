I. Radulović | 28. maj 2019. 15:12 |

Radenko Milovanović, jedan od povređenih Srba iz sela Varage u Zubinom Potoku otkrio je za naš list kako su se nasilnički i bahato ponašali pripadnici ROSU."Došli su do kuće koja je udaljena oko 50 metara od magistralnog puta u kojoj žive moji rođaci i uhapsio više članova porodice Milovanović. Ja sam stajao sa strane i gledao, ali su krenuli na mene puškom i ja sam počeo da bežim. Pucali su na mene, skočio sam sa jednog puta u potok sa visine oko tri - četiri metra i tom prilikom sa povredio nogu. Jedan od njih je došao do mene, ponovo zapucao sa namerom da me ubije, ali me na sreću nije povredio. Mi smo bili potpuno goloruki, a oni pod punom ratnom opremom i unitštavali su sve pred sobom, čak i ono što im nije smetalo", kaže Milovanović iz bolesničke postelje mitrovačke bolnice."Mi smo prepreke postavili kako bi nam neko pomogao da zaštitimo naše porodice, jer su nam upadali u kuće i maltretirali žene i decu. Svi koji nisu uspeli da pobegnu bili su brutalno pretučeni", kaže Radenko.Branilac još jednog uhapšenog Srbina Krsta Subotića iz Leposavića, Dejan Vasić, kazao je da je njegov klijent kazao da su pripadnici ROSU koristili prekomernu silu."Moj klijent Krsto Subotić mi se požalio da su prilikom hapšenja policajci upotrebili prekomernu silu pri čemu su mu naneli vidljive povrede na ruci i na glavi. Smatram da je uhapšen na neprimeren način jer su ga iz kuće izveli u donjem vešu. Optuženi su da su kao organizovana grupa učestvovali u šest i više krivičnih dela od krijumčarenja do zloupotrebe službenog položaja. Očekujem da sutra, pošto im je određen pritvor od 48 sati, biti izvedeni pred pretpretresnog sudiju kada će se odlučivati o eventaulnoj meri sudskog pritvora", istakao je Vasić.