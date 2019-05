Tanjug | 28. maj 2019. 13:59 |

BRATISLAVA - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je ministrima spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana na sastanku u Bratislavi preneo da je Srbija zabrinuta zbog situacije na KiM i čvrsto rešena da zaštiti svoj narod.Dačić je rekao da je upad prištinskih snaga na sever KiM bio jedna od glavnih tema na sastanku u Bratislavi. Većina učesnika skupa izrazila je, kaže ministar, veliku zabrinutost, uključujući direktorku za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljne poslove Angelinu Ajnhorst. "Ona (Ajnhorst) je i sama rekla da ju je predsednik Vučić danas zvao sa željom da ona to prenese svim ostalim faktorima, a pošto je ona posrednik u dijalogu, bilo je vrlo bitno da se zna da je Srbija čvrsto rešena da zaštiti svoj narod na KiM", rekao je Dačić.On je dodao da je na sastanku preneo reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ono što je jednoglasno podržano u Skupštini Srbije i što je stav Vlade Srbije - da Srbija neće dozvoliti malteretiranje i napad na svoj narod koji živi na KiM. Šef srpske diplomatije ocenio je da nas ovakvi incidenti, kao što je upad Rosu na sever KiM, udaljavaju od suštine dijaloga."Preneo sam našu zabrinutost i naše ogorčenje i našu čvrstu rešenost da pošaljemo jasnu poruku EU i zapadnim partnerima da moraju da preduzmu sve mere da se kosovske snage bezbednosti što pre povuku sa severa Kosova", rekao je ministar."Srbija želi dijalog. Mi želimo da taj dijalog posluži da nađemo kompromisna rešenja i da učinimo nešto što je dobro za naše naroda u regionu, ali šest godina je prošlo od Briselskog sporazuma, koji je proglašavan u to vreme istorijskim sporazumom, a mi stalno imamo, jedan za drugim, neke nove incidente", rekao je Dačić. Ti incidenti, kako je naglasio, pokrivaju tragove nesprovođenja Briselskog sporazuma, kao što je njegova implemetnacija u slučaju formiranja Zajednice srpskih opština i dogovor na koji način kosovske bezbednosne snaga mogu da dolaze na sever kiM.Dačić je naglasio da prištinske snage mogu da dolaze na sever KiM uz obaveštenje Kfora i lokalnih gradonačelnika iz redova Srba. "Veoma smo zabrinuti zbog ovoga što se dešava na KiM i preneli smo tu svoju zabrinutost i rešenost da ćemo zaštiti svoj narod ako to bude potrebno", poručio je Dačić.Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je u Bratislavi da Srbija s pravom očekuje da zastoj u dijalogu sa Prištinom ne utiče na dalju dinamiku pristupnih pregovora Srbije, kao ni na odluku država članica da odobre otvaranje novih pregovaračkih poglavlja.Dačić je rekao da uslovljavanje napretka Srbije na putu ka EU kroz ocenjivanje napretka u dijalogu sa Prištinom gubi smisao, jer se ne zasniva samo na doprinosu Beograda samom dijalogu, već i na nemogućnosti da bilo ko, uključujući tu i najvažnije međunarodne partnere, utiče na Prištinu da sprovede preuzete obaveze.On u obraćanju na godišnjem sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana istakao da Beograd, uprkos konstruktivnoj politici, trpi posledice, te da s pravom očekuje da zastoj u dijalogu o normalizaciji odnosa neće uticati na dalju dinamiku pristupnih pregovora Srbije, kao i na odluku država članica da odobre otvaranje novih pregovaračkih poglavlja.PROČITAJTE JOŠ -Naveo je da je punopravno članstvo u EU ključni spoljnopolitički prioritet Srbije i dugoročno opredeljenje društva i da Srbija ne očekuje nikakve poklone, već samo pravedno vrednovanje svega što je postignuto."Smatramo da je i Srbiji i čitavom regionu mesto u EU i da bez integrisanog zapadnog Balkana evropski prostor nije kompletan", istakao je Dačić. Naveo je i da je Srbija svesna da i sama EU prolazi kroz veoma dinamičan i turbulentan period, ali da smatra da se procesi konsolidacije EU i procesi proširenja međusobno ne isključuju već su komplementarni i treba da se odvijaju zajedno.On je ocenio da Evropa ne bi trebalo da zbog svojih problema ne obraća dovoljno pažnje na neposredno susedstvo, jer je uprkos svim kritikama, evropski projekat najveći garant mira i stabilnosti u svetu. "Jača i jedinstvena Evropa je potrebna i nama, kao kandidatima, kao što je jača i sigurnija Srbija potrebna Evropi. Uspešne politike ne treba menjati a politika proširenja Evropske unije se pokazala upravo kao takva, jedna od najuspešnijih", istakao je Dačić.Ministar je istakao i da je srpsko društvo prolazilo i prolazi bolne procese strukturnih reformi u svim oblastima i da je dostizanje standarda EU jedan od prioritetnih ciljeva. Istakao da je u Srbiji proces reforme društvenog sistema neodvojiv od procesa evropskih integracija i da je cilj otvaranje, ali i zatvaranje poglavlja, te dostizanje evorpskih standarda."Moram da istaknem da je privrženost Srbije pristupnom procesu i članstvu u Evropskoj uniji, ali i sprovođenju brojnih društvenih reformi, regionalnoj saradnji, kao i normalizaciji odnosa sa Prištinom, prepoznala i Evropska komisija u svom izveštaju o napretku iz aprila 2018. godine", naveo je Dačić.On je istakao da je Srbija na svom dosadašnjem evropskom putu pristupala rešavanju svih postavljenih zadataka, te napomenuo da je odigrala važnu ulogu tokom migrantske krize. Ministar je rekao i da Višegradsku grupu Srbija vidi kao dobar model i primer regionalne povezanosti i saradnje.