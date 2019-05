Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas i na mogućnost da Priština pokuša da uspostavi albansku granicu na Kopaoniku, ali da će Srbija to onemogućiti, da će u slučaju eskalacije zaštiti svoj narod i - pobediti.Vučić je ukazao da je predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači u ponedeljak pozvao Albaniju na ujedinjenje, a to znači, ističe, da oni žele da upostave albansku granicu prema Srbiji na Kopaoniku."Dakle, granica velike Albanije može i u narednih nekoliko dana da nam se pojavi na Kopaoniku, zahvaljujući i Srbima, koji su im pomagali u tome, a moj odgovor njima je - neće biti takve velike granice na Kopaoniku".Vučić kaže da o tome nije govorio juče u skupštini, da mu zlonamerni ne bi prebacili da time skuplja političke poene."Znam da će svi ovi junaci koji su me optuživali za idaju i koji su na fašistički način pokušavali da spreče poslanike da rade svoj posao ovde. znam da će ođednom da postanu glavni mirotvorci i govoriti kako bi trebalo da zaštitimo naš narod".Vučić je naglasio da ćemo mi da se borimo da sačuvamo mir i staibnlost, kao i da ćemo biti u potunosti spremni da u najkraćem mogućem roku zaštitimo svoj narod."Razumem potpuno težinu sitaucije. Želim da imate poverenja u mene kao predsednika Srbije da ćemo svaku vrstu naređenja koju budem izdao mnogo puta promistiti, ali ono što vam garantujem to je da, ako dođe do ekslacije sukoba i ako dođe do daljih napada na spski narod i srpski živalj... sve što mogu da vam kažem - Srbija će pobediti", poručio je Vučić.