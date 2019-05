"Kažu 'nisi ti Vučiću ništa potpisao, ali postoji strah u narodu da hoćeš'. Šta da kažem na to? Najbolji je onaj što je u Njujorku ili onaj što je svaki treći dan u Londonu. Svaki dan me optužuju da ću priznati nezavisno Kosovo, a kad im kažem da neću, kažu da što to kažem neću znači da us tvari hoću. A da sam rekao hoću, rekli bi eto priznao je da hoće", rekao je predsednik Srbije.

SRBIJA POKAZALA ALBANCIMA UVERLjIVU PORUKU

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je Srbija pokazala snažnu i uverljivu poruku Albancima i celokupnoj međunarodnoj zajednici da želi da reši kosovski problem na miran način, da želi nastavak dijaloga i istorijsko pomirenje, dok iz Prištine stiže odgovor da neće rešenje, pomirenje, nastavak razgovora i da žele da završe užasno etničko čišćenje.



Od kosovskog pitanja zavisi put kojm će cela Srbija i srpski narod ići u 21. veku, kazao je on i dodao da u rešavanju kosovskog problema veliku ulogu ima međunarodni činilac i da je zato važno da se razmotri što se dešava u svetu kako bismo znali kako najbolje da zaštitimo interese.



Prema njegovim rečima, to nije rađeno do sada i zato je krajnje vreme da se to učini jer posle ovoga neće biti moguće ispravljati greške.



Takođe, dodao je da bi u suprotnom mogli da počnemo da reagujemo srcem, a to nam, kako je ocenio, neće zaštiti interese.



Predsednik Odbora ocenio je da treba da se zna da Rusija i Kina, koje će nam pomagati da se spreči ulazak Kosova u UN, ne mogu i da reše to pitanje.



"Nalazimo se na prostoru gde je dominatni uticaj evroatlantskih saveznika, čiji je kapacitet da urušavaju interese Srbije i srpskog naroda ogroman i toliko snažan da ne smemo dozvoliti da nam se ponovi 1999", rekao je on.