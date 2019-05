Do zuba naoružani albanski specijalci u ovom trenutku napadaju Srbe na ulasku u Zubin potok i kod klisure pokusavaju da uđu u to mesto, izjavio je u Jutarnjem dnevniku RTS Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.On je rekao da ekstremisti, presvučeni u policijske uniforme ROSU, u Zubinom potoku napadaju nedužno i nenaoružano stanovništvo, ocenivši situaciju krajnje ozbiljnom i dramatičnom.Đurić je rekao da su do zuba naoružani albanski specijalci jutros ušli u sve četiri opštine na severu Kosova, kao što su srpske vlasti nedeljama upozoravale da će se dogoditi, na veliku sramotu međunarodne zajednice.On je naveo da je u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića obavio razgovore sa više međunarodnih predstavnika i da nema nikakve sumnje kakva će rekacija države Srbije biti ukoliko se ovo odmah ne zaustavi.Đurić je kazao da je ovo organizovano tobož zbog nekakvih hapšenja u vezi sa kriminalom."To su mogli da urade i srpski policajci, umesto toga su rešili da šalju oklopna vozila", rekao je Đurić i dodao da je ovo najgrublje ugrožavanje mira i najdirektnije kršenje svih dogovora i sporazuma.On je dodao da se preliminarno zna da je više građana KiM srpske nacionalnosti uhapšeno, ali da je jasno da tu cilj nisu nikakva hapšenja, već zastrašivanje.