Šef poslaničke grupe i potpredsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor rekao je da pitanje Kosova i Metohije nije samo pitanje za Srbe i Albance, već i za sve građane ove zemlje, jer od njega zavisi budućnost Srbije.



On je stoga zamolio predsednika Aleksandra Vučića da učini sve što je u njegovoj moći da se dođe do kompromisa i da, svakako, rešenje bude mirno.



Pastor je, na posebnoj sednici parlamenta o KiM, rekao da je našem društvu potrebna istina i realan pristup.



"Građanima treba obajsniti, baš kao što ste vi danas to učinili, šta je bilo pre 50, 100, 200 godina da bi najšira javnost razumela zašto su Srbija i Srbi na KiM danas u ovakvoj situaciji", rekao je Pastor, nakon što je predsednik predstavio izveštaj u parlamentu.



On je rekao da je parlament od 2007. do 2012. godine usvajao rezolucije i deklaracije čije je zajednički imenitelj bio da tekstovi bili nerealni i podržavali su formulacije za koje je, kaže, bilo evidentno da nisu ostvarive.



"Ali, ipak je tada većina poslnika glasala za te tekstove, da bi se pokazalo nekakvo lažno nacionalno jedinstvo", rekao je Pastor.



On je istakao da se situacija od 2012. promenila i da se mnogo realnije priča o tom pitanju, a predsednik Republike i vlada mnogo iskrenije pristupaju tom pitanju.



Pastor je istakao da će SVM podržavati, kao i do sada, vladu i predsednika u donošenju teških odluka, a da zauzvrat traže samo realan pristup i da svi govore istinu, kao što je predsednik danas učinio po pitanju KiM.



"Molim vas učinite sve što je u vašoj moći da dođemo do nekog kompromisa i da, svakako, rešenje bude mirno. Znam da se za to borite, ali i da to ne zavisi isključivo od vas", rekao je Pastor.



Dodao je da nije najvažnije pitanje kada će Srbija ući u EU, za šta se SVM zalaže, već da je najvažnije pitenja da li ima budućnosti naše dece u Srbiji i da li će ona moći pristojno da žive, što, ističe, ne zavisi samo od mera fiskalne konsolidacije, već i od političkih odluka.



Pastor je napomenuo i da SVM podržava finansijsku podršku države Srbima na KiM.



"Od nas nikad nećete čuti reči kao od nekih predstavnika srpskih stranaka - zašsto dajete toliko para za Srbe na KiM. Sa tim se u potpunosti slažemo. Osnažujte Srbe, to je interes Srbije, svih grajana i vojvođanskih Mađara i maksimalno podržvamo takav vid vođena politike", rekao je Pastor.