Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je danas da se duga i vševekovana borba vodila oko KiM, ali i oko Vojvodine i drugih delova Srbije."U nekima smo pobedili, a nekima izgubili", naglasio je Vučić i istakao da poraze nikada nismo hteli da prihvatimo i kada smo ih dožviljavali zaredom u kratkom vremenskom periodu.U pitanju je, kaže, matematika ko je koliko vladao tom teritorijom.Podsetio je da su Rimljani pokoravali Ilire i Dalmate do 395. godine, a da posle vlada Vizantija oko 550 godina."U sedmom veku dolaze slovenska i srpska plemena na teritoriju današnjeg KiM, od 960. do 1080. na toj teritoriji su se za prevlast borili Vizantija i različiti srpski vladari. Sprski vladari na KiM od 1800. do 1389. godine. Turci zatim do 1912. godine. Srbija vlada na KiM od 1912. zajedno sa Albancima, koji nisu bili zadovoljni, do 1999. godine. Ovalo ili onako, od Kumanovskog sporazuma upravljaju upravljaju međunarodna zajednica i Albanci i deo međunarodne zajednice koji je bio podrška stvaranju nezavisnog Kosova".