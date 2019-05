Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u parlamentu, gde je u toku rasprava o Kosovu i Metohiji, na razgovor sa vladikama SPC rekavši da je taj razgvovor bio pristojan, međutim, kako je primetio, posle toga su se u “tajkunskim medijima” pojavile informacije koje nisu imale veze sa istinom.



“Ja ni reč nisam rekao, ali su se u Miškovićevim novinama i Šolakovim medijima pojavile informacije koje nemaju veze sa istinom”, rekao je Vucicć i odbacio navode iz crnogorskih medija da se svađao sa mitropolitom Amfilohijem u vezi državnog udara.



“Nisam se svađao sa Amfilohijem, samo sam ga podsetio na njegove izjave da mu je najveći prijatelj Milo Đ ukanović”, rekao je Vučić.

On je ispričao da je četiri, pet vladika vodilo hajku protiv njega i da su mu kao odgovor na njegovu primedbu da ne poznaju rezoluciju 1244 odgovorili da je postavio lezbejku za premijera.



“Jedan je dirigovao tim napadima, ali to nije bio Amfilohije”, rekao je Vučić. Odgovarajući poslaniku LDP Čedomiru Jovanoviću koji je primetio da je pre sednice Skupštine Srbije ispred zgrade došlo do incidenta, Vučić je rekao da su fašisti pokušali da spreče njegov ulazak i da naravno nisu uspeli u tome.



“Neću zbog toga da kukam i da plačem, ne pada mi na pamet, uvek ću da prođem, a na narodu je da oceni zašto se neki nisu pojavili na sednici iako su je tražili, govorili su kako će da me unište, kako će sve da objasne i na kraju pobegoše sa megdana”, rekao je Vučić.



On je zbog toga zahvalio svim političkim protivnicima koji su ipak došli na sednicu, bez obzira na reči koje će, kako je rekao, da izgovore.



Govoreći o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, Vučić je kazao da je razmišljao da li je pogrešio što se nije ponašao kao Albanci i nastojao da ih “ludačkim” potezima dovede pred svršen čin.



“Došao sam do zaključka da je moguće da sam pogrešio, da je to možda Srbija trebalo da radi. Saradnici su mi rekli da sam sačuvao mir. Moguće je da je i to istina. Trudio sam se da se ponašam ozbiljno i odgovorno”, rekao je Vučić.



Preneo je informaciju sa sastanka Ane Brnabić i Žan Klod Junkera na kojem mu je premijerka kazala o problemima sa Prištinom, a on je prekinuo uz konstataciju da je “problem što je Vučić odgovoran, a ovi dole neodgovorni”



Ocenio je da je Srbija, jer se odgovorno ponašala, dobila poštovanje i ugled i da on ne misli da se ponaša “kao ludak” i da tako i ne ume.



“Ne mogu da smislim šta oni mogu da smisle”, rekao je predsednik i dodao da je ponašanje Prištine sve suprotno od onog za šta se naša zemlja bori.



Ponovio je da je naš najveći interes mir i bolja ekonomija i da Srbija mora da povede računa o svim Srbima gde god oni da žive.



Srbija se, dodaje, suočava sa raznim stvarima od toga da je priznavanje nezavisnosti Prištine komprimis, a da Srbija ne zna šta će da dobije, do toga da se ništa ne rešava.