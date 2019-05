Tanjug | 27. maj 2019. 08:44 |

Pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je današnja sednica parlamenta o KiM, na kojoj će predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneti izveštaj o stanju na KiM i o dijalogu koji se vodi već šest godina s Prištinom, prilika da se čuje puna istina o tome šta zemlju čeka.Petković je u Jutarnjem programu RTS rekao da je danas veoma važan dan za život parlamenta u Srbiji, jer će se u Skupštini Srbiji govoriti o najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju - Kosovu i Metohiji."Na plenarnoj sednici pred poslanicima, ali i za celu javnost, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće o Kosovu i Metohiji, govoriće o onome gde smo danas, koji su to sve bili strahovi sa kojima smo suočali u prošlosti, šta je to što smo mogli da učinimo, a nismo učinili i kuda idemo kada je reč o KiM", rekao je Petković.Takođe će se govoriti o tome da li ćemo danas da donosimo odluke ili ćemo kao u nekim prethodnim vremenima čekati da vreme prolazi."Jednostavno tokom godina i godina i decenija bilo je lakše govoriti ono što narod želi da čuje, a ne ono što je istina i ono što je neophodno da se učini", istakao je Petković.Sednica o KiM je prilika da se čuje puna istina o tome šta nas čeka, naglašava Petković i dodaje da će se govoriti o KiM i sa političkog, sociološko, ekonomskog, pravnog i društvenog aspekta, zato što je pitanje Kosova i Metohije kompleksno."To je prilika da se predstavi izveštaj o radu Vlade Srbije i svemu što smo u prethodnih par godina postigli na KiM, to je izveštaj kojim se ponosimo i koji sadrži veoma značajne cifre koliko smo stambenih jendica podigli, koliko poljoprivrednih gazdinstava pomogli, da smo gradili puteve, bolnice, škole, da smo činili sve i izdvajali ogromna sredstva da srpski narod na KiM opstane, ostane i da ima budućnost", objasnio je Petković.Dodao je da će se govoriti o 149 projektu Vlade Srbije za koje je izdvojeno 60 miliona evra kako bi se u srpskim sredinima ekonomski podigao srpski narod."Ta sednica je neka vrsta vrhunca unutrašnjeg dijaloga koji je pokrenut u Srbiji, gde su gotovo svi društveni i politički činioci govorili o Kosovu i Metohiji, a sada je vreme da se o tome razgovara u našem parlamentu", kaže Petković.Ukazao je da je reč o veoma kompleksnom pitanju i predsednik će se truditi da obuhvati različite aspekte kada je reč o KiM."On je spreman da ostane i govori ako treba i sedam dana u Skupštini Sarbiji, ali bitno je da se pred poslanicima izađe sa ovim važnom pitanjem, da sagledamo sadašnju situaciju, da shvatimo trenutak u kojem se nalazimo, da shvatimo da ideje koje su iznete pred građene Srbije i uopšte u javni prostor za koje se zalagao predsednik kada govorimo o razgranienju jesu ideje koje govore da moramo da prevaziđemo zamrznut konflikt", zaključio je Petković.