Dačić je to rekao u telefonskom ragovoru za Tanjug iz Atine, gde je inače avion Vlade Srbije kojim je išao prinudno sleteo zbog kvara koji se trenutno otklanja i čeka se da to bude završeno kako bi nastavili put za Beograd.





U trenutku napada terorista u prestonici Somalije Mogadišu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nalazio se u predsedničkoj palati, gde je razgovarao sa predsednikom te zemlje.Kako je ministar Dačić preneo za Tanjug, začula se snažna eksplozija, a u međuvremenu mu je rečeno da je to bio napad u kome ima više mrtvih i ranjenih.Dačić je dodao da je, kako su ga domaćini obavestili, meta napada bio bivši ministar spoljnih poslova Somalije.Ministar Dačić je za Tanjug ispričao da je eksplozija snažno odjeknula i da se predsednik Somalije trgnuo na to."Mi smo na to navikli, nas su bombardovali", rekao je Dačić, dok mu je predsednik Somalije kazao na to da su ovde bili neki sa Zapada, oni bi odmah pobegli.Šef srpske diplomatije je dodao i da nije bilo evakuacije zaposlenih i gostiju u predsedničkoj palati.U eksploziji u Mogadišu koju su izveli teroristi Al Šababa povezani sa Al Kaidom poginulo je najmanje devet ljudi, uključujuci bivšeg šefa diplomatije Somalije, a ranjeno je 13, mahom vojnika.