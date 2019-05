Tanjug | 21. maj 2019. 13:52 > 14:34 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, uoči sastanka sa predstavnicima Srba sa KiM, u petak, da po pitanju KiM ne bi želeo da bilo ko ima velika očekivanja, već da budemo "čvrsto na zemlji" i da se na svaki način borimo za interese našeg naroda i zemlje i opstanemo na vekovnim ognjištima.



On je novinarima u Novom Sadu rekao da će najpre saslušati šta imaju da mu kažu predstavnici Srba, a zatim će otvoreno razgovarati sa njima i reći im šta misli o svemu.



"Nikome ne bih pozeleo da ima velika očekivanja. Bolje da budemo čvrsto na zemlji i dobro utemeljeni na zemlji gde jesmo, da ne gajimo velika očekivanja, ali da se borimo na svaki način za interese našeg naroda i zemlje", rekao je Vucić na pitanje novinara šta će reći Srbima sa KiM na tom sastanku.



Istakao je da moramo da pokažemo odlučnost i želju da opstanemo na vekovnim ognjištima, ali i uzdržanost, smirenost, trpeljivost i dovoljno pameti koju nismo uvek u svakom istorijskom trenutku imali kroz istoriju, naglasio je predsednik Vučić.



KAMBERI, UGLjANIN...ŽELjE I FOTELjE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da su izjave da bi pripajanje Preševske doline Kosovu bilo najbolje rešenje samo želje pojedinaca, ali da je realnost mnogo drugačija.

Vučić je to rekao na pitanje novinara kako komentariše nedavnu takvu izjavu predsednika opštine Bujanovac Šaipa Kamberija.

Predsednik Srbije je, takođe, prokomentarisao sastanak koji je predsednik SDA Sulejman Ugljanin imao sa liderom pokreta Samoopredeljenje Aljbinom Kurtijem u Prištini i poručio Ugljaninu da za njega nema fotelje.

"Svi ljudi imaju pravo na svoje želje, a realnost je mnogo drugačija, tako da imamo mi i uvek smo imali i Sulejmana Ugljanina i mnoge druge koji imaju svoje puste želje, ali to ostaje samo na željama. Ali, verujte mi više od svih tih želja, Ugljanin bi voleo da dobije fotelju u Beogradu".

Vučić je ponovio, kako kaže, isto što je rekao Uljaninu i pre godinu dana:

"Suljo nema fotelje, a ti želi i izražavaj želje kao u fontani želja koliko hoćeš i to je sve što možeš, a fotelje za tebe Suljo nema, kao ni za ove druge. Želje su jedne, a relanost je sasvim drugo", poručio je Vučić.

VUČIĆ: AFERA ŠTRAHE OTVARA MNOGA PITANjA

Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je da su snimci Hajnca Kristijana Štrahea, doskorašnjeg austrijskog vicekancelara i lidera Slobodarske partije (FPO), otvorili mnoga pitanja i da ta afera pokazuje da se sve ruši u savremenom svetu, sve postavke koje smo do skora imali.

Vučić je, upitan šta misli o događajima u Austriji i i kako će se to odraziti na podršku koju je Štrahe pružao Srbiji, po pitanju KiM, a i inače, ukazao da je partija koju on vodi uvek bila u Evropskoj narodnoj partiji (EVP) i da je sarađivala sa Sebastijanom Kurcom i njegovom Narodnom partijom, a ne sa Štraheovom strankom.

„ Štrahea sam sreo dva ili tri puta u životu. U svakom slučaju, uvek je podržavao Srbiju", rekao je.

"Ovo je užasan snimak i sadržaj, ali se u vezi toga postavlja nekoliko pitanja“, ukazao je Vučić, ocenjujući da je afera Štrahe još jedan pokazatelj da se do sada važeći principi u svetu ruše, poput odnosa prema globalizaciji i tržišnoj ekonomiji - do snažne pojave Kine na tom tržištu.

Vučić je podsetio da smo do 2016, do kada se predsednik Kine Si Ðiping nije pojavio u Davosu i kada je preuzeo ulogu lidera globalizacije na sebe, slušali da je globalizacija, tržišna ekonomija, liberalizam najbolje stvari koje je svet mogao da doživi i da za to treba da se bori.

„ Kako je Kina preuzela ulogu lidera koji bi želeo da učetsvuje u provođenju tržišnih principa do krajnih granica liberalne ekonomije i svega drugog, od tada je krenula promena politike u zapadnoj hemisferi i svi principi za koje smo se zalagali 70 godina uopšte ne važe. Tržišna privreda, ako je Huavei uspešna kompanija, ođednom više ne važi...Pusti tržišnu privredu!...Sada ćemo da budemo protiv pobednika na tržištu. Naći ćemo način kako sebe da zaštitimo i tržište nije važno“, kritikovao je on.

Tako i afera Štrahe, kaže, uz sav užas koji smo mogli da čujemo i vidimo u video snimcima, otvara neka važna pitanja koja niko nije postavio.

Prema njegovim rečima, jasno je da su to snimale zapadne službe, a ne austrijska.

„ Možda je austrijska služba imala neka saznanja, ali svakako ovo nije radila. Moje je pitanje, a i svačije bi bilo, koje su zapadne službe to radile i po nalogu kog suda i tužilaštva su delovale na tuđoj teritoriji. Koje su 'sestrinske' službe bile uključene u obavljanje tog posla“, upitao je on.

Takođe, dodaje, postavlja se pitanje ko je odlučio da se dve godine ne goni neko ko je možda počinio krivično delo, već da se snimci emituju kada nekom to politički odgovara.

„ Zašto se kršilo pravo na privatnost, i sve konvencije o ljudskim pavima. Zamislite da se tako nešto dogodilo u Srbiji. Zar mislite da ne postoje razni snimci koji mogu da budu iskorišćeni za razne strane? Verujte mi, iznenadili biste se... Je l' su korišćeni u poslednih šest godina? Nijedan. Naši ljudi dobro rade svoj posao, rade ga profesionalno, a ne ovako neprofesionalno kao neke zapadne službe“, podvukao je Vučić.

Istakao je da su sva elementarna prava pogažena u ovoj aferi, uz nespornu činjenicu da se Štrahe i drugi akteri užasnog događaja ne mogu osloboditi odgovornosti.

„ Da to uradite sedam dana pre izbora za Evropski parlament, da direktno koristite snimke tajne službe pred neke izbore...? Zamislite da mi tako nešto koristimo pred izbore. To je užas“, konstatovao je on.

VUČIĆ: O ČEMU I GDE DA RAZGOVARAMO, AKO NE O KIM U PARLAMENTU



Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da posebna sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji nije nikakav “trik”, kako to spekulišu njegovi politicki protivnici, jer, ističe, nema važnije teme od Kosova i Metohije, niti važnijeg mesta od parlamenta da se o toj temi razgovara.



Kako kaže, svakog dana je slušao kritike i optužbe kako ne želi i nema hrabrosti da se pojavi pred političkim protivnicima upravo po pitanju KiM, i da je u redu što su napravljeni mostovi, autoputevi, pruge, što su vojska i policija bolje opremljene, ali je katastrofa što ne sme da se pojavi da razgovara o Kosmetu.



“Kad odem da razgovaram sa predstavnicima SPC, kažu - 'što razgovaraš sa crkvom, treba da ideš parlament'. Onda kažem da dolazim u parlament, da odgovorim na pitanja, da podnesem izveštaj, a onda kažu da je to sad trik. A, kakav trik?”, konstatovao je predsednik Srbije, odgovarajući na pitanja novinara u Novom Sadu.



Vučić je upitao o čemu i gde misle da razgovaraju, ako neće sa najvišim predstavnicima države o Kosovu i Metohiji.



“Valjda sa najvišim predstavnicima države hoćete da razgovarate o REM-u i o (generalnom direktoru RTS Draganu) Bujoševiću, valjda su oni važniji od KiM… Za mene nisu”, istakao je Vučić.



On je naglasio da je za njega parlament veoma važno mesto, a da bi za opoziciju trebalo da bude apsolutno najvažnije mesto, a od Kosova i Metohije, u ovom trenutku, nemamo važniju, najvažniju temu.







VUČIĆ: VEĆE REZERVE U ZLATU - GARANCIJA ZA NEPREDVIDLJIVA VREMENA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da se na njegovu inicijativu povećavaju rezerve u zlatu, sa ciljem, kako je objasnio, da se zemlji obezbedi sigurnost i sigurnija budućnost u okolnostima potencijalno negativnih kretanja na finansijskim tržistima, ali i na tržistu nafte, bakra i čelika.



"Time obezbeđujemo veću stabilnost za našu zemlju", rekao je Vučić novinarima.



Srbija će do kraja godine povećati rezerve zlata sa 20 na 30 tona, a u narednim godinama na 50 tona, a na pitanje šta to znači, Vučić je ukazao da su veoma teška i nepredvidiva vremena pred nama u Evropi i svetu.





"Zašto cela priča o zlatu? Svaka priča oko sukoba sa Iranom razara naftno tržište, bilo šta da se dogodi sa Iranom vi ne znate kolika će cena nafte da bude, svaka priča o operativnim sistemima, sukobu oko Huavei, nastavku sukoba oko veštačke inteligencije, robotičke industrije... vodi u najžešće moguće sukobe.".



On je naveo da ako imate 20 tona zlata, to je oko 710 miliona evra, što znači da bi trebalo imati 30 tona za oko milijardu evra.

"Pedeset tona, imajući u vidu situcaiju u svetu, više neće biti milijardu i 700 miliona evra , već bliže dve milijarde, imajući u vidu vreme koje nam je potrebno da to kupimo, a da ne ugrozimo stabilnost rezerve novca koji imamo", dodao je on.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je iznenađen saopštenjem Kvinte posle izbora za gradonačelnike opština na severu KiM, iz kojeg jedino može da se zaključi da su neki nezadovoljni što su izbori protekli u miru i redu.





"Želim da im čestitam na njihovoj inventivnosti. Ja ništa gluplje u svom životu nisam pročitao", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Novom Sadu.





On je tako prokomentarisao zajedničko saopštenje zemalja Kvinte - ambasada Francuske, Nemacke, Italije, Velike Britanije i SAD, koje su ocenile da je izborni proces u četiri opštine na severu KiM protekao u mirnoj atmosferi, ali i podsetile da "još ima nerešenih pitanja, koja su pratila izborni proces 2017."





Vučić je rekao da su sve zemlje Kvinte poslale svoje posmatrače ne bi li pronašle nekakvu nepravilnost i grešku za koje bi optužile Srbe, ali da nisu uspeli da nađu ništa, pa su zato u saopštenju morali da kažu da je bilo pritisaka 2017. godine.





"Kakvog to smisla ima", upitao je Vučić i dodao da i to pokazuje koliko je nekima žao što su izbori prošli u miru i u redu.





On je čestitao građanima na severu KiM koji su na miran i dostojanstven način pokazali kako se štite interesi svog roda i otadžbine i kako se može ponašati pametno, tako da nikome ne zabiju prst u oko, ali da istovremeno pobeđuju.





Komentarišući pisanja pojedinih medija da su na izbore na severu izašli samo oni koji su imali nekakav interes, Vučić je rekao da je ogroman broj građana izašao na izbore, mnogo veći nego 2017. godine.





"Dakle, 25.000 ljudi je imalo lični interes", upitao je Vučić i dodao da Albanci govore da na severu ima 58.000 birača, ali da tu zapravo nema toliko stanovnika.





Vučić je rekao da opozicija nema drugi način da objasni svoj neuspeh i to što je Srpska lista dobila 22 odsto više u odnosu na prošle izbore.