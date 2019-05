Tanjug | 20. maj 2019. 16:31 > 17:00 | Komentara: 0

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je danas u Akri sve zemlje da sačekaju kraj razgovora Beograda i Prištine, da do tada imaju statusno neutralnu poziciju i tako daju podršku dijalogu."Naša molba za sve je da se ima u vidu da dijalog Beograda i Prištine i dalje traje i da je pitanje očuvanja teritorijalnog integriteta dosta teško pitanje, koje može da zadesi svaku zemlju. Ako se svet rukovodi politikom jednostranih akata, da jedna manjina može da proglasi svoju državu - onda se sve države dovode u opasnost", rekao je Dačić na sastanku sa koleginicom iz Gane Širli Bočvej.Dačić je dodao da nakon iznošenja rezultata dijaloga u UN, zemlje mogu da odluče da li će poštovati rezultat."Time bi se dala podrška dijalogu, jer Priština kaže nije potrebno voditi dijalog kada je po njihovom tvrđenu nezavisnost priznalo 116 zemalja, što je laž", rekao je Dačić i naveo da zbog toga Albanci kažu da nema potrebe da pričaju o kompromisu.Ministar je podsetio da je u poslednje dve godine 13 zemalja povuklo priznanje, da Kosovo nije uspelo da uđe ni u Interpol, ni Unesko, ni UN, ni brojne druge organizacijeDačić je poručio da to pitanje odnosa mora da se prevaziđe kako bi Srbija i Gana mogle da nastave saradnju kakva bi trebalo da bude između dve zemlje.Prema rečima ministra Dačića, Srbija je ponovo donela odluku o otvaranju ambasade."Širli Bočvej i ja smo na čelu mešovitoh komiteta i moramo da utvrdimo oblasti u kojima možemo jedni druge da pomažemo", rekao je on.Problemi su, kako je podsetio, najpre nastali kada je Gana donela, za Srbiju, neočekivanu odluku da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, januara 2012. godine.Nakon toga je Srbija preinačila, već donetu odluku, da se otvori Ambasada Srbije u Gani, naveo je Dačić.Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji boravi u poseti Gani, najavio je da će ove godine biti otvorena ambasada Srbije u toj afričkoj državi."Srbija je donela odluku i sastavila budžet, ambasada će biti otvorena ove godine", rekao je Dačić u Akri nakon sastanka sa koleginicom iz Gane Širli Bočvej.On je dodao da je u toku proces odlučivanja da se imenuje počasni konzul u Akri, Stiv Mavuenjega.Dačić je podsetio da se ove godine obeležava 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Gane i u šali konstatovao da on i Širli tada nisu bili ministri, ali da ima ljudi koji pamete sve susrete predsednika SFRJ Josipa Broza Tita i predsednika Gane Kvamea Nkrume.Dačić je izrazio zadovoljstvo zbog posete Gani i istakao njen značaj, budući da je to poseta na najvišem niovu posle dužeg niza godina.On je podsetio da su u proteklom periodu njegova koleginica iz Gane, kao i predsednik parlamenta i ministarka telekomunikacija te zemlje, boravili u poseti Srbiji, čime su, kaže, stvoreni uslovi za ponovno podizanje niova odnosa dve zemlje kakvi su bili u vreme Tita i Nkrume."To su istorijske ličnosti, imajući u vidu da su bili osnivači Pokreta nesvrstanih. A, za mene je to posebno važno, jer sam ja predsednik Titove bivše partije", primetio je Dačić.Zato mu je, kaže, veliko zadovoljstvo da dve zemlje zajedno rade na prevazilaženju problema iz proteklih godina i uspostavljanju što boljih odnosa.Dačić je primetio da su politički odnosi dve zemlje bili izvanredni, kao i ekonomski, te da je razmena u nekim ranijim vremenima iznosila i 80 miliona dolara godišnje, dok je prošle godine bila svega 10 miliona.On je ukazao da su problemi, pre svega, nastali zbog toga što je Gana u januaru 2012. godine donela odluku, za Srbiju prilično neočekivano i iznenđujuće, da prizna Kosovo.Zbog toga je Srbija, iako je bila doneta odluka o otvaranju ambasade, od toga odustala i ta ambasada nikada nije otvorena, podsetio je šef srpske diplomatije."To pitanje moramo da prevaziđemo da bismo mogli da ostavarujemo saradnju kakva bi trebalo da bude između dve zemlje", rekao je Dačić i dodao da je zato i doneta ponovo odluka o otvaranu ambasade.Srpski ministar je naveo i da je Gana u kolektivnoj memoriji i Jugoslavije i Srbije označena kao visoko prijateljska zemlja."Kada govorite o povezanosti u oblasti obrazovanja, kulture, nauke, sporta, Srbija ima i Muzej afričke umetnosti. Veoma smo zainteresovni za tu oblast", rekao je Dačić.Kada je reč o privredi, on je naveo da se ekonomska saradnja zasniva na uvozu kakaoa iz Gane.Našalivši se da je to na njegovu veliku radost, jer je ljubitelj čokolade, Dačić je ipak ukazao da je to malo, odnosno da bi razmena trebalo da bude veća, da možemo da razgovaramo o većim projektima, kao što je bilo nekada, i da širimo krug naših prijateljstava."Sećam se da je i u sportu bila dobra saradnja naše dve zemlje. Toliko je bila dobra da ste nas pobedili čak i u fudbalu, na Svetskom prvenstvu, iako je trener bio iz Srbije, kakva ironija", našalio se Dačić.On je izrazio nadu da će Srbija i Gana da razvijaju odose na zadovoljstvo i u unteresu obe zemlje i oba naroda i da ćemo imati posete dvojice predsednika.Budući da je u Akri padala kiša, Dačić je uz osmeh rekao da je dobar znak kada pada kiša, jer to znači da će dogovori biti uspešni.