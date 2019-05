Tanjug | 17. maj 2019. 13:22 |

Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je u petak, komentarišući usvajanje rezolucije o navodnom genocidu Srbije na Kosovu, da Albanci lažu da bi sprečili bilo kakvu mogućnost razgovora i kompromisa."Na ovaj način pokušavate da prekinete bilo kakav sporazumni razgovor, zato što sve što predsednik Aleksandar Vučić s njima razgovara i sve što radi, radi tako da je njihova državnost sve dalja i oni to vide, i upravo zbog toga se ponašaju na ovaj način", ocenio je Vulin, odgovarajući na pitanja novinara u Priboju.Ministar je ocenio da je rezolucija kosovske skupštine odvratna i za komentarisanje, jer, kako kaže, od naroda koji je mučen pokušavaju da naprave narod genocida.PROČITAJTE JOŠ -To, kako kaže, "dokazuju pornografskim slikama koje su pokupili negde na internetu". Vulin je ocenio da je teško razgovarati sa Albancima. "Nije nama ništa neobično da znamo da Šiptari u Prištini lažu, da lažu strašno, da lažu glupo, da lažu tako što žele da povrede Srbiju i srpski narod, a lažu da bi sprečili bilo kakvu mogućnost razgovora i kompromisa", istakao je Vulin.On je podsetio da je poslanica Demokratske partije Kosova Fljora Brovina, koja je predstavila spornu fotografiju u kosovskoj skupštini, bila pravosnažno osuđena na 12 godina zbog učešća u oružanoj pobuni, a puštena posle 2000. godine."Trebalo je da odrobija svojih 12 godina i možda onda ne bi lagala o Srbiji, možda onda i drugi ne bi lagali o Srbiji", naglasio je Vulin.SRPSKI ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da je za Srbiju neprihvatljivo "zveckanje oružjem" i da to što predsednik kosovske skupštine Kadri Veselji govori o Nišu kao albanskom gradu, i o gradovima koje će zauzeti, priziva rat i nesreću.Vulin je poručio da se ne sme dozvoliti da neosuđeni teroristi, zato što beže od kazne, zapale čitav Blakan."Odgovornost više nije na nama, nije više na Srbiji i Srbima. Ogovornost je na Evropskoj uniji, NATO-u, na čitavom svetu, da zaustave 'veliku Albaniju'", rekao je Vulin odgovarajući na pitanja novinara u Priboju.On je dodao da su to upozorenja koja se više ne mogu ignorisati."Moram da upozorim Evropu, EU, NATO, a posebno Kfor koji se nalazi na Kosovu i Metohiji, da je za nas apsolutno neprihvatljivo 'zveckanje oružjem' i da neko, kao neosuđeni zločinac Kadri Veselji, priča o Nišu kao albanskom gradu, priča o gradovima koje će zauzeti, priziva rat i priziva nesreću", rekao je Vulin.On je istakao da će Evropa, ukoliko brzo ne shvati da je tzv. Velika Albanija najveće zlo i pretnja miru na Balkanu, dočekati da se "ratni požar proširi po čitavom Balkanu".Vulin je pozvao susede, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, da se, kako je rekao, ohrabre i progovore, jer Velika Albanija preti budućnosti njihove dece i "neće samo srpska deca stradati, već i albanska, crnogorska i severnomakednoska..."