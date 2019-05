Tanjug | 17. maj 2019. 14:02 | Komentara: 0

PRIŠTINA,TIRANA - Premijer Albanije, Edi Rama, ponovio je da je premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, lagao kada je rekao da je on od njega na berlinskom samitu tražio da ukine nametnute sto odsto uvećane takse na proizvode iz Srbije."Ramuš je, nažalost, lagao zato što niko od njega nije tražio da ukine porez, već je zatražena suspenzija, da se pruži prilika da se nastavi dijalog s direktnim angažmanom kancelara Merkel i predsednika Makrona", kazao je Rama u emisiji "Mišljenje", prištinske TV. On smatra da je to bio fantastičan predlog, koji podržava.PROČITAJTE JOŠ -Takođe, smatra da je berlinski samit bio idealna prilika za tako nešto. "Podržao sam porez od prvog dana, a ne kao trgovinsku meru, jer je to protivno svim pravilima, ali sam ga branio na svakom sastanku sa svim partnerima, rekao je Rama koji kaže da su te mere Prištine vapaj da se i njen glas čuje, prenela je Gazeta Ekspres.