Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da prištinske vlasti, u nameri da oslabe odbranu severa Kosova, nameravaju u ponedeljak da uhapse srpske policajce.Vučić je, gostujući u Jutarnjem programu RTS, rekao da ima informacije da prištinske vlasti žele da uhapse 26 pripadnika kosovske policije sa severa Kosova, kao i još 15 lica, sa ciljem da to područje ostane nezaštićeno."To je nova namera pod izgovorom da su navodno učestvovali u korupciji, i prikazaće to kao slučaj borbe protiv korupcije, a cilj je da sever Kosova i Kosovska Mitrovića ostanu nezaštićeni, i to žele da stvare na najprljaviji način", rekao je Vučić.On je preneo da je o toj nameri Prištine informisao međunarodne institucije i da je u četvrtak lično obavio više telefonskih razgovora, kao što je učinio i Marko Đurić, direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je vladikama SPC na Saboru rekao da od njih ne traži ništa, da ne traži milost, saglasnost, niti podršku u politici, već da je došao da odgovara na njihova pitanja.Razgovoru je, kako je rekao, prisustvovalo 42 vladika, da je bila i grupa koja je poznata u javnosti da ima "drugačije političke stavove", ali da je video da neki od njih nisu pročitali Rezoluciju 1244, niti znaju šta piše u Briselskom sporazumu."Onda shvatite da se sve to zasniva na 'čapras divanima' i na lažima sa društvenih mreža. Vadio sam dokumenta i pokazivao, vadio sve što smo uradili za KiM i nije bilo nikakvih problema. Ne morate uvek da imate sa svima jednake stavove. Svi znaju sve što sam rekao da je tačno", rekao je predsednik Srbije za RTS.On je naglasio da je na Sabor otišao na poziv patrijarha Irineja, da je to za njega bila čast i da je u obraćanju vladikama pet puta ponovio da nije došao da traži bilo šta, da ne traži milost, saglasnost za sve, niti podršku, kao što su to radili, kako kaže, neki pre njega."Za razliku od drugih koji su bili pre nas, koji su vodili hajku protiv vladika preko tajnih službi i govorili da su sveštenici pedofili mi to danas ne radimo i nikada nećemo raditi", naglasio je Vučić.Kako kaže, vladika Ignjatije mu je rekao: "Mi smo rođeni i umiremo sa Kosovom, a vi predsedniče radite svoj posao".Predsednik Srbije Aleksandar Vučć ocenio je danas, povodom novih provokativnih izjava iz Prištine, da mu se čini da pojedini narodi na Balkanu ne razumeju i ne mogu sebi da pronađu put u budućnost."Ne želim da ulazim u njihove interne političke stvari. Čini mi se da pojedini narodi na Balkanu ne razumeju i ne mogu sebi da pronađu put u budućnost. Jedini put koji vide jeste mržnja prema srpskom narodu, iako će reći da se ne radi o mržnji prema Srbima, već prema onima koji su počinili zločine. Ne mogu da se okrenu ni radu, poslu, trgovini ni ekonomiji, jer ne znaju šta bi s tim. Neki su samo obukli odela i stavili kravate, a izašli su iz šume, i razumljivo je da tako govore", rekao je Vučić gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.On je dodao da ga brine to što su prištinski zvaničnici počeli da se utrkuju u takvim izjavama, a da Evropa i svet nisu reagovali ni kada su formirali, suprotno svom ustavu, vojsku, odbili da formiraju Zajednicu srpskih opština, kada su uvodili takse na srpsku robu.Vučić je podsetio da je bilo samo verbalnih reakcija, a kada su svaki put optuživali Srbe za sve moguće zločine, bez ijednog dokaza ih hapsili i držali po šest meseci u zatvoru, pa ih puštali, te potom i kada su u Prištini usvojili platformu protiv dijaloga s Beogradom."Upozoravali smo ceo svet za ovu komisiju za genocid (rezoluciju usvojenu sinoć u kosovskoj skupštini), kao i za donošenje nekakvih sumantih odluka prema kojim treba da se svaki Srbin oseća uplašeno", rekao je predsednik Srbije i ocenio da taj začarani krug još nije zatvoren.Ukazao je da će i u nedelju, na dan izbora za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu KiM, pokušati da provociraju Srbe preko svojih, srećom, malobrojnih, ali uvek postojećih Srba."Videli ste da neki od ljudi sa političke scene Srbije najavljuju da će glasati za kandidata Kadrija Veseljija, samo da bi bili protiv Srpske liste. Koristiće i to, ali i policijske snage, koje žele u ponedeljak da uhapse 26 pripadnika policije na severu i još 15 lica pod izgovorom za navodnu korupciju", upozorio je Vučić.Rekao je da im je potom namera da usledi završni čin potpunog ovladavanja prostorom gde žive Srbi, posebno na severu, a to žele kako bi zatvorili krug i, kako kažu, doveli Srbiju pred svršen čin kao što su učinili Hrvati operacijom "Oluja" 1995."To što Veselji govori o Nišu, Kuršumliji (odakle su navodno proterani Abanci), bilo bi dobro da dođe da vidi kako izgleda i kako će da uspe. Srbija će reagovati uzdržano, smireno, ali će sačuvati i zaštititi svoj narod", podvukao je Vučić.On je ukazao da nas od njih razdvaja to što mi, iako se pojavljuju neki snimci silovanja navodno Albanki od strane Srba, a ispostavi se da su to snimci sa arapskih ratišta, ne negiramo da je bilo zločina."Kada ih slušate o prirodnom i istorijskom pravu na Niš, Kuršumljiju i zauzimanje prostora gde žive Srbi, nemate izbora, jedino što možete je da kažete 'ljudi, doterali ste nas u situaciju vi i vaši sponzori iz delova međunarodne zajednice dotle da moramo da sačuvamo i štitimo svoj narod' ", istakao je predsednik Srbije.Vučić je, upitan koliko je daleko najlošiji scenario i koliko je zabrinut, odnosno da li je bliži taj scenario ili smirivanje situacije, on je kazao da je veoma zabrinut."Imate posla s ljudima koji su počeli da se utrkuju zbog toga što su videli da su mržnja protiv Srbije, takse, doneli ogromnu popularnost Ramušu Haradinaju, pa sada Veselji i Hašim Tači pokušavaju da pokažu da su još ekstremniji. Kada uđete u vrzino kolo ludila, kraja nema", rekao je Vučić.On je ocenio da, kada se uđe u određenu fazu političkog ludila, ne može da pronađe izlaz, a to je danas slučaj s albanskim zvaničnicima na Kosovu.Predsednik Srbije istakao je da će Srbija svakako morati da reaguje."Biće različitih opštih akata koje će usvojiti pre svega Narodna skupština, zatim i podzakonskih akata koje će vlada usvajati. Moramo da reagujemo na način da budemo ozbiljni, uzdržani i vodimo računa da ne izgubmo kredibilitet kao ozbiljni ljudi i zemlja u međuanrodnoj zajednici", rekao je Vučić.Apsolutno sam spreman da o Kosovu i Metohiji govorim u Skupštini Srbije, ako za to postoji poslovnička mogućnost, i to odmah, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.On je na RTS-u rekao da je u potpunosti spreman i da podnese izveštaj parlamentu i da napravi analizu onogo što je urađeno."Apsolutno sam spreman, ako postoji poslovnička mogućnost, u bilo kom trentuku, naročito danas kada mi je jasno u kom smeru stvari idu i kada ne teku nikakvi razgovori i pregovori", rekao je Vučić.Ne bi mu to, navodi, bio prvi put da govori o tome u parlamentu i dodaje da je svojevremneo kao predsendik Vlade najčešće od svih drugih odgovarao na pitanja u Skupštini."To bi za mene predstavljalo ne samo važnu obavezu, već bi bilo vrlo dobro da se odgovori na različita pitanja i spekulacije, da ljudi zaista imaju priliku da čuju šta je prava istina. Jedva čekam", rekao je Vučić.Upitan kada bi to moglo da se dogodi ako postoji poslovnička mogućnost, Vučić je odgovorio: "Odmah, u narednih nekoliko dana".Na pitanje da li je ideja o razgraničenju definitivno umrla ili postoji mogućnost da ona bude reanimirana, rekao je da se više ni o čemu ne razgovara, a kamoli o nečemu racionalnom."Ono iracionalno je pobedlilo na svim stranama, i u svetu i kod Albanaca i kod nas ovde u Beogradu. Sad ćemo morati da se davimo i gušimo svi zajedno u sopstvenim mukama i problemima u godinama koje su pred nama, izmišljajući kako je zamrznuti konflikt dobro rešenje. Albanci ne žele zamrznuti konflikt, oni hoće da ga reše jednom zauvek", navodi Vučić."Kada imate različite želje i namere, onda su u problemu oni koji bi hteli da sačuvaju status kvo", ocenio je predsednik Srbije.Naveo je i da su svi želeli da dočekaju trenutak u kojem će moći da kažu da je svako rešenje koje se donese loše, i dodao da je uvek lako biti nezadoljan i uvek lako onoga koji gura kamen uz brdo pokositi ili grunuti niz brdo."Samo su čekali nešto da kažu, eto, 'ti završi taj prljavi posao, a onda ćemo mi da se dočepamo vlasti'", rekao je Vučić i dodao da za razliku od drugih, njemu nije do vlasti zbog vlasti i bogatstva nego da iza njega ostanu dobri rezultati i dobra politika za budućnost.Kada bi rešenje o razgraničenju za KiM došlo na referendum, Srbi bi bili protiv, a on bi, kaže, i dalje bio za tu ideju."Bio sam spreman da rizikujem mnogo toga, ali je to nemoguće u uslovima u kojima apsotno niko ne želi da stane uz vlast", rekao je Vučić i naglasio da poštuje i da je za njega najvažnija volja naroda.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas Srbe na Kosovu i Metohiji da u najvećem broju izađu na izbore za mesta gradonačelnika u četiri srpske opštine na severu KiM."Molim Srbe da izađu na izbore i pokažu da dobro znaju koliko se država bori za njih, da pokažu ljubav prema svojoj otadžbini Srbiji", rekao je Vučić gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.On je istakao ne krije ništa kada kaže da Beogard ima najbolje odnose sa Srpskom listom i da time čuva svoj uticaj na teritoriji koja je po ustavu srpska.Istovremeno je upozorio da ne očekuje da će izborni dan u nedelju, 19. maja, proteći mirno.Vučić je prethodno istakao da će prištinske vlasti nastaviti da provociraju Srbe i da planiraju akcije sa ciljem slabljenja odbrane severa Kosova.