Tanjug/Novosti online | 13. maj 2019. 17:26 > 20:16 |

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici redovnog godišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, na poziv patrijarha Irineja.







Vučić je istakao, posle razgovora sa vladikama o Kosovu i Metohiji, na sednici Sabora SPC, da je njegovo da nastavi da se bori, da izvuče maksimum od svega što može da dobije za srpski narod, uz čuvanje mira i stabilnosti, ali bez pristajanja na ucene i davanja onog što nije naše pravo, niti smemo da damo.





Vučić je preneo da je tokom sastanka koji je trajao dva i po sata, izneo veliku brigu za naš narod na KiM, govorio otvoreno i iskreno o svemu što tišti naš narod, odgovarao na pitanja, primebde.





„ Čini mi se da smo se dobro razumeli, da je važno da razumemo naše različitosti, ali da poštujemo jedne druge i da verujemo da radimo u najboljem interesu za našu otadžbinu. Govorili smo i o odnosima Srpske i Srbije, o dobrim odnosima, jedinstvenom bukvaru za srpski etnički prostor, memorijalnom centru u Jasenovcu, kao i o važnoj stvari, da u Srbiji, a slično je i na srpskim etničkim prostorima, izgubimo 104 čoveka dnevno, jer više umre nego što se rađa. Nas je svakog dana manje za 104 čoveka, i to su svari na kojima moramo da radimo“, objasnio je on.





Ukazao je da je posle otvorene diskusije sa pojedinim episkopima uspeo da ostvari racionalan i normalan odnos.





„ Govorio sam otvoreno, iskreno, upozoravajući na, a i neke vladike su to dorbo primetile, da nekada nismo bili u punom saglasju sa realnošću i da nas je to skupo koštalo. Ne bih da nam se slične stvari događaju, kao u ne tako dalekoj prošlosti“, rekao je on i izrazio uverenje u plodotvornost sastanka.





Podvukao je da, za razliku od nekih, smatra da je crkva važan društveni činilac koji ima pravo na svoje stavove, a koji ne moraju da budu isti kao država.





Crkva je, podsetio je, pomagala na svim teritorijama posebno gde je srpski narod bio ugrožen, posebno na KiM.





„ Pred nama je težak period. Izneo sam sve svoje brige. Mislim da je patrijarh odlično razumeo, kao što sam ja razumem njegovu brigu i muke, da neko mora da donosi ne tako lake ovozemaljske odluke. Neko od vladika je rekao- „šta god da uradiš bićeš uvek nekome kriv“. Ja sam to odlično razumeo“, preneo je Vučić.





Naveo je da je obavesio Sabor o svim razgovorima i pregovorima, kao što je crkva njega obavestila o svim svojim brigama i različitim stavovima.





„ Hvala svetosti, koji je pokazao ogromnu odgovornost za razvoj i napredak srpskog društva. Hvala i Miloradu Dodiku koji je dobro razumeo, a nije morao, jer je mogao lako da skuplja samo političke poene na Saboru. Bio je veoma korektan i iskren, dobro je razumeo državnu poziciju Srbije“, ukazao je on.





Vučić je najavio da će nastaviti da radi u najboljem inetresu naroda na KiM i države.





Izrazio je uverenje da ćemo moći u budućnosti da se radujemo novim ekonomskim uspesima, otvaranjima fabrika, da to bude više tema, a ne ova strateška pitanja.





- Pred nama je težak period, Mislim da je patrijarh odlično razumeo da neko mora da donosi i teške odluke. Jedan od vladika je rekao "Vučiću, šta god uradiš, nekome ćeš biti kriv". Želimo da izvučemo maksimum, da čuvamo mir i stabilnost. U svakom slučaju obavestio sam ih o svim važnim temama i razgovorima. Oni su mene obavestili o svojim brigama. Nastavićemo da radimo u interesu našeg naroda na KiM - istakao je V učić.







Prisutnima se obratio i patrijarh Irinej.





Predsednik Vučić se junački bori za Srbiju, Kosovo i Metohiju i sve što je vezano za srpsko ime, rekao je patrijarh SPC Irinej posle sednice redovnog godišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, na kojoj je sa vladikama razgovarao predsednik Aleksandar Vučić.



Patrijarh je istakao da je to ne samo njegov lični stav, već i stav Sabora naše crkve.



Patrijarh je takođe rekao da je u razgovoru konstatovano da je stanje na KiM vrlo teško i da je veoma neizvesno kako će se pronaći rešenje za pitanje Kosova i Metohije.



Naša ljubav prema KiM je velika, istakao je patrijar, ali je situacija nalik na poslovicu koja kaže: "Želim ti ćerko da te carev sin uzme, ali drugi igraju oko kuće...".



"Borićemo se i nećemo posustati u odbrani Kosova. Koliko ćemo uspeti? Nadamo se u Boga i istoriju i pomoć prijatelja da ćemo nešto uspeti. Koliko - ostaje da vidimo, zavisno od situacije u svetu i onih koji podržavaju nas i drugu stranu", rekao je patrijarh novinarima.



Bitno je, kaže, da imamo razumevanje i ono što vidimo to je da se naš predsednik junački bori i za Srbiju i za KiM i za sve ono što je vezano za srpsko ime.



"Ne sumnjamo u njegove dobre namere i trud koji vidimo", naglasio je patrijarh.



Istakao je da se divi energiji Vučića i da naš predsednik vodi jako teške razgovare.



"Divim se i molim se Bogu da mu da snage i mudrosti da obavi ulogu predsednika države na najbolji i najkorisniji način", rekao je Irinej i na pitanje da li je to njegov stav, precizirao da je to i njegov i stav Sabora SPC.



"Dva i po sata smo razgovarali sa našim dragim predsednikom o problemu našeg naroda i crkve", rekao je patrijarh.



Najviše pažnje smo posvetili smo, ističe patrijarh, razgovorima oko KiM i konstatovali da je stanje vrlo teško na KiM i da je, s obzirom na prilike, neizvesno vrlo kako će se naći rešenje za pitanje KiM.









Nakon patrijarha, obratrio se i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik.





- Moram da kažem da mislim da je ovo dobro. Mislim da je veoma korisno da se vode ovakvi dijalozi. BEz svih Srba u celini ne može da se reši važno pitanje kao štp je reč o Kosovu – rekao je Dodik.