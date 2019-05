Tanjug | 13. maj 2019. 13:12 | Komentara: 0

BRISEL - Srbija napreduje na putu ka EU, ali ključno je dalje sprovođenje reformi, kaže odlazeći izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Dejvid Mekalister uz uverenje da će Srbija uskoro otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Briselom.Mekalister je u intervjuu za Juropijan Vestern Balkans naglasio da ukupni tempo pregovora zavisi od napretka Srbije u usvajanju i sprovođenju reformi u kljucnim oblastima."Uz svu energiju usredsređenu na usvajanje i sprovođenje reformi, uveren sam da će uskoro biti otvorena nova poglavlja. Države članice su jasno stavile do znanja da je održiv napredak na osnovama, posebno vladavine prava u poglavljima 23 i 24, neophodan", rekao je nemački evroparlamentarac iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koji je od 2014. godine vršio funkciju izvestioca EP za Srbiju.PROČITAJTE JOŠ -Upitan da prokomentariše proteste u Srbiji i odluku opozicije da napusti parlament, Mekalister je rekao da ne bi bilo prikladno sa njegove strane da procenjuje javno mnjenje u našoj zemlji, ali je naveo da smatra da politička debata u Srbiji ne bi trebalo da se odvija van, već unutar parlamenta."Demonstracije koje se sprovode mirno su legitiman način da ljudi izraze svoje mišljenje. Što se tiče bojkota srpskog parlamenta, mislim da politička debata ne bi trebalo da se odvijati van, već unutar parlamenta", rekao je Mekalister.Ponovo je pohvalio ekonomske reforme u Srbiji, ocenivši da one i dalje daju rezultate, posebno u pogledu makroekonomske stabilizacije. "Srbija je napredovala u pregovorima o pristupanju otvaranjem 16 od 35 poglavlja, od kojih su dva već privremeno zatvorena", rekao je Mekalister.On je, međutim, istakao da postoje oblasti politike u kojima je hitno potreban napredak, kao što su ubedljive reforme i dobri rezultati kad je u pitanju vladavina prava. To se, precizirao je, posebno odnosi na reforme pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i slobodu izražavanja i medija.Na pitanje šta bi istakao kao najveći izazov u procesu evropskih integracija Srbije - vladavinu prava, stanje medija ili pitanje Kosova, Mekalister kaže da su sva navedena područja politike jednako važna i izazovna. "Pregovarački okvir posebno uzima u obzir poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, kao i kontinuirano angažovanje Srbije i korake ka vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom, o kojima se pregovara u okviru poglavlja 35", rekao je on.Kada je reč o slobodi medija u Srbiji, Mekalister kaže da je Evropski parlament bio "vrlo jasan", navodeći da je sloboda medija ključni pokazatelj spremnosti zemlje da postane deo EU. "To podrazumeva posvecenost demokratiji, dobrom upravljanju i politickoj odgovornosti kroz politicki dijalog, kriticku diskusiju i debatu i izražavanje razlicitih mišljenja. Sloboda medija je ključna za svaku demokratiju", poručio je Mekalister.