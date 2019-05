Tanjug | 13. maj 2019. 10:30 |

BEOGRAD - Vojno-policijska parada "Odbrana slobode" u Nišu je bila jasna poruka i prijateljima i neprijateljima, svako neka je tumači kako misli da treba i neka primi poruku za koju misli da je za njega, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.Upitan da prokomentariše navode pojedinih zapadnih medija da Srbija "zvecka oružjem" u vrema nestabilnosti na KiM, on je rekao da nestabilnosti na KiM nije doprineo Beograda, već Priština koja nije u stanju da sprovede elementarne obaveze koje je prihvatila Briselskim sporazumom."Nestabilnost nije nešto što Srbiji odgovara. Predsednik Aleksandar Vučić je jedini ozbiljan državnik u čitavom regionu koji vodi mirovnu politiku. Nisam siguran da svaki put ima sagovornika za tu mirovnu politiku i nisam siguran da iskreno pristupaju njegovoj ponudi za mir i pomirenje u čitavom regionu", rekao je Vulin za TV Pink.PROČITAJTE JOŠ -Kako kaže, parada u Nišu je trebalo da podseti da je Srbija bila sila pobednica u obračunu sa nacizmom i fašizmom, da je sačuvala slobodu i da ima čime i da je brani. Upitan da prokomentariše regovanje američkog ambasadora Kajla Skota koji je rekao da je sramota što je marš "Besmrtnog puka" u Nišu predvodio haški osuđenik Vladimir Lazarević, Vulin je rekao da bi bilo bolje da je Skot prećutao ono što misli, jer nikada nije osudio zločine nad Srbima."Bilo bi bolje da je Skot prećutao to što misli, jer nisu osudili zločine nad srpskim narodom. Ćutite. Niko ne govori ništa što dokazani ratni zločinci vladaju Kosovom i Metohijom, o pravljenju velike Albanije se ćuti, a morate da zabranite srpskom narodu da se seća", naveo je on.Dodaje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije predsednik koji će da se izvinjava i koji će ratnike koji su "branili ovu zemlju da gura u stranu ili da ih izručuje nekome". "Dan pobede obeležavaju oni koji su se borili protiv fašizma. Boriti se protiv UČK , protiv terorizma jeste borba protiv fašizma i ja ne vidim razlog zašto general Lazarević i svi koji su se borili protiv fašizma, koji su ideološki protiv fašizma ne bi bili taj dan na ulici", naglasio je Vulin.Dodaje da izjava Skota govori da ne vodi računa o zemlji u kojoj radi, gde je došao da reprezentuje politiku jedne velike sile. "Govoriti reč sramota u Nišu, a ne osuditi nikada NATO bombardobanje, ne osuditi pilote koji su ubili 26- godišnju Ljiljanu Spasić, trogodišnju Milicu Rakić, Bojanu Tošović ", naglasio je on.Komentarišući tvit savetnice Ramuša Haradinaja da je general u penziji Vladimir Lazarević predvodio paradu "Odbrana slobode", on je rekao da "to nije bila njena greška, već - laž, kao što je laž o masovnom silovanju i genocidu. "Ešalon veterana na prikazu "Odbrana slobode" je predvodio general Žarko Lazarević, njima se priviđa Vladimir Lazarević. Nije to greška, oni lažu kao što lažu o masovnim silovanjima, genocidu", zaključio je Vulin.