Vučić je kaže da je sa svim gostima razgovarao, "sa Metom, najduže sa Radevom, sa Tačijem i drugima".







"Gledao sam koliko ima Evropljana, znate njima kada je potrebno onda dolaze u velikim brojevima, a kada se to tiče nas malih naroda onda ih je mnogo manje", dodao je Vučić.





SASTANAK SA PENDAROVSKIM



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Skoplju sa novim predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim.



Prethodno je u Sobranju održana svečanost inauguracije, nakon čega je Pendarovski i zvanično stupio na dužnost.



To je bio njihov prvi bilateralni susret.



Pendarovski je neposredno posle izbora izjavio da se nada skorom susretu sa Vučićem.



"Odnosi sa Srbijom sada su vrlo dobri", ocenio je nedavno on i poručio da će učiniti sve da se odnosi dve države razvijaju u pozitivnom pravcu.













PREDSEDNIK O SABORU SPC: GOVORIĆU O KIM I POZICIJI SRBIJE DANAS







Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan što će imati priliku da sutra prisustvuje Saboru SPC na kojem će govoriti o Kosovu i Metohiji, današnjoj poziciji Srbije i odnosu države prema crkvi, kao i da će istinama i činjenicama odgovoriti svima onima koji su tražili ''''njegovu anatemu i govorili najlošije stvari o njemu''''.



Vučić je novinarima u Skoplju na pitanje o očekivanjima od Sabora, imajući u vidu da pisanje medija da su neke vladike protiv njegovog obraćanja, naglasio da je za njega velika čast što će prisustvovati tom događaju i da je to prilika da predstavi ono što radimo i da odgovori na sve neistine.





''''Uopšte se neću se libiti da onima koji su tražili moju anatemu i govorili najlošije stvari o meni odgovorim, ne uvredama, nego činjenicama i da govorim o budućnosti Srbije", rekao je on srpskim novinarima nakon što je prisustvovao inauguraciji Steve Pendarovskog za predsednika Severne Makedonije.



Vučić je zahvalio patrijarhu Irineju na pozivu da učestvuje na Saboru i naveo da će imati mnogo volje i energije da govori o Kosovi i Metohiji, poziciji Srbije danas i odnosu države prema crkvi.



Predsednik je kazao da nijedna vlast u Srbiji nije uložila u naše svetinje ni blizu kao sadašnja i naglasio da završetak Hrama Svetog Save predstavlja investiciju od nacionalnog značaja koja je važna ne samo za crkvu nego za celu zemlju.



Izrazio je uverenje da će njegovo prisustvo Saboru biti od značaja za dijalog i razgovor onih koji ne moraju uvek isto da misle.



''''Mogu da kažem koliko je vladika sa oduševljenjem podržalo predlog patrijarha da govorim na Saboru, ali se to nije dopalo Đilasovim čaušima, pa to nisu javili medijima'''', rekao je predsednik na pitanje kako mediji znaju i ko im je javio da se vladike protive njegovom učešću na Saboru.



Na konstataciju novinara da se u prošlosti tvrdilo da država mora da se konsultuje sa crkvom oko najvažnijih pitanja, a da se danas tvrdi suprotno, Vučić je kazao da deo opozicije govori i radi sve suprotno od onoga što su radili dok su bili na vlasti.



''''Šta god da uradite, to im ne valja. Dok su bili na vlasti, pričali su da treba da se izgradi fontana na Slaviji i skloni spomenik Dmitriju Tucoviću, a kada je to urađeno rekli su - šta će nam fontana? Šta da kažete na to...'''', zaključio je Vučić.













O PARADI U NIŠU: POKAZALI SMO EKONOMSKU KONSOLIDACIJU SRBIJE







Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vojno-policijska parada u Nišu, povodom Dana pobede, bila izvanredna, da je pokazala nacionalnu i ekonomsku konsolidaciju Srbije i odbacio pojedine kritike da je cilj prikaza bio podizanje kulta ličnosti.



Upitan da li je parada imala smisao, s obzirom da su Dojče vele i pojedini drugi mediji naveli da je njen smisao bio podizanje kulta ličnosti, Vučić je uzvratio retoričkim pitanjem:



"Kada je Dojče vele bilo šta pozitivno rekao o Srbiji? Ili o tome što je srpska vlast uradila? Sećate li se toga? Ne sećate se? Ni ja".



"Ako neko hoće da mi kaže da je, kad Makron drži defile, to kult ličnosti - onda u redu. Ili to važi samo za nas na Balkanu, pošto mi valjda ne smemo da radimo ništa što ovi veliki smeju da rade", konstatovao je Vučić u razgovoru sa novinarima u Skoplju, gde je prisustvovao inauguraciji predsednika Severne Makedonije.



Vučić je istakao da je parada u Nišu bila izvranredna i da je ponosan na sve što su građani mogli da vide tog dana.



Parada je pokazala sveukupn nacionalnu i ekonomsku konsolidaciju Srbije, podvukao je Vučić.



Primera radi, naveo je da jedan Mig 29 košta oko 45 miliona evra, dok sa opremom košta 80-85 miliona evra, a Srbija ih danas u vazduh ima devet, te dodao su desetine miliona evra uložene u raketni sistem "Alas".



"To je ono zbog čega je imalo smisla više nego ikad ranije", podvukao je predsednik Srbije.





Vučić je naveo i da je bilo važno da građani vide koliko je zemlja napredovala za pet godina, te podsetio da smo pre pet godina, kada je bio ministar odbrane, imali samo jedan Mig 29 koja je mogla da poleti „na jedvite jade“, dok je u petak letelo devet takvih aviona, uz šest „orlova“, četiri G4, „laste“, bombardere, lovce...



Kako je rekao, prikazani su tenkovi, sve ono što sami pravimo - „Miloša“, „Lazar“, „Nora“, opremu koju, kaže, prodajemo Kipru, zemlji EU, i mnogim drugim i tako zarađujemo.



Vučić je dodao da se videlo i koliko se „ponovila“ policija, koja sada ima novu opremu, pancire, puške...



"Neko je to morao da zaradi. Ljudi sada vide ogromnu razliku. Od pušaka do onoga što je bilo u vazduhu, bio sam ponosan i to pokazuje koliko Srbija napreduje", rekao je Vučić.



Predsednik je, kao treći razlog važnosti parade, istakao da je maršom veterana policajaca i vojnika, bila posvećena pažnja i vraćen ponos ljudima koji su učestvovali u odbrani Srbije i srpskog naroda od 90-ih godina.



"Po prvi put se Srbija ne stidi onih koji su branili zemlju i narod u ratovima 90-ih. Svaki normalan čovek se osećao ponosnim. Videlo se da nije uzalud štititi otažbinu, koja iskazuje poštovanje prema tim ljudima", rekao je predsednik.



Vučić je ponovio da je parada ostavila izuzetan utisak na građane, te dodao da zbog toga nije želeo ništa da govori, osim ocene pripremljenosti, jer bi, kaže, svaka njegova reč bila suvišna.









VUČIĆ O LAZAREVIĆU: I TO KAŽU ONI KOJI SU NAS BOMBARDOVALI?



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primetio je danas, povodom kritika na njegov račun zbog učešća generala Vladimira Lazarevića u obeležavanju Dana pobede, da tako nešto komentarišu oni koji su bombardovali našu zemlju.



Lazarević, koji osuđen i odslužio kaznu u Haškom tribunalu, učestvovao je u maršu Besmrtnog puka.



"Šta bih mogao na to da kažem? I to kažu ljudi koji su bombardovali ovu zemlju i ubijali našu decu? Sve to ostavite po strani, nešto drugo je važnije tu kad je po sredi region", rekao je Vučić srpskim novinarima u Skoplju, gde je prisustvovao inauguraciji novog predsednika Severne Makedonije.



Vučić je primetio da je kod dela zemalja u regionu video nervozu povodom parade.



"Kod nekih nisam video nervozu jer hoće da grade dobre i prijateljske odnose sa Srbijom, ali jesam u Prištini i sarajevskim medijma koji su izmišljali. Nijednog sekuda nisam izgovorio reč vatra, oni su svuda stavili, citirajući Tita negde - a ja sam namerno čak i iz Titovog citata izbegao tu reč da iskoristim - oni su to stavili u prvi red, kao da je neko nekome pretio, iako nije....", kaže on.



Dodaje da postoje neki u okruženju koji žele slabu Srbiju, sa slabim Vučićem koji bi je napravio slabijom, a ne snažnijom, koja bi imala najmanji rast, ekonomski najslabije napredovala, koja ne bi imala vojsku.



"E, tu Srbiju bi voleli najviše na svetu. Ja im se izvinjavam što nije tako, što Srbija napreduje mnogo brže, nikoga ne ugrožavajući, što je prošle godine imala i najveći rast i što je pretekla po platama i penzijama sve, osim Crne Gore, ali joj se približila i očekujem da u narednih godinu i po dana budemo broj 1. u regionu po svim parametrima", istakao je Vučić.



Podseća da je javni dug spušten sa 78 odsto na 50 odsto BDP, da je nezaposlenost kod nas najniža.



"Nastavićemo sa takvim ponašanjem. Ali, nama neće biti dobro ako našim komšijama nije dobro. Zato im mi želimo sve najbolje, da imaju snažnije vojske, ekonomije, kao što i sebi želimo.. Radićemo i borićemo sa to", zaključio je predsednik Srbije.





