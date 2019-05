Tanjug | 11. maj 2019. 19:21 > 19:52 |

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji s Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su ranije danas tri funkcionera opštine Požega zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.









U NIŠU SLIKE USPEŠNE SRBIJE,KOJA NIKOGA NE UGROŽAVA



Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je večeras da je u Nišu prikazana slika uspešne Srbije koja ima jaku ekonomiju, koja je sposobna da štiti svoje građane, koja neće biti agresor, ali neće dozvoliti ni da je neko ugrožava.



Stefanović je za TV Pink rekao i da je jučerašnja parada u Nišu pokazala koliko je urađeno za zemlju, vojsku i policiju proteklih godina.









Foto I. Marinković









"Nikoga ne ugrozavamo, apsolutno nikome ne pretimo", poručio je Strefanović dodajući da je sve proteklo u tonu koji pokazuje da Srbija hoće da bude partner svima u regionu, ali je ocenio i da se nekima ne sviđa to što Srbija jača, pre svega ekonomski.



"Bez jake ekonomije nema ni povećanja plata i penzija, nema ni više opreme, uniformi i vozila, nema ništa. A kad ekonomija jača, kao što jača, onda imate mogućnost da ulažete dalje", rekao je Stefanović.



U Nišu je, kako je naveo, prikazana slika uspešne Srbije, koja je sposobna danas da štiti svoje građane i pošalje poruku da neće nikada biti agresor, ali da neće da naše gradajane bilo ko maltretira ili ponižava.



"Priča o uspešnoj Srbiji koja se podigla iz ekonomske bede, koja se podigla iz umalo bankrota, da bi danas mogla da investira i ulaže u hrabre ljude iz policije i vojske koji čuvaju našu zemlju i brane našu slobodu", poručio je Stefanovcih.



Povodom nekih komentara da je Srbija paradom "pokazala misiće u vreme napetosti sa Pristinom", ministar je rekao da prištinske vlasti nemaju kapacitet da razumeju mnoge stvari koje se dešavaju u svetu niti mogu da pomognu narodu, bez obzira na to da li se radi o Srbima ili Albancima, koji žive na KiM.



"Ne bih govorio o tome šta oni misle ili smatraju, besmisleno da pričamo o tome. Ono što vide drugi u Evropi i svetu je da se Srbija ponaša odgovorno i ozbiljno i zahvaljujući kojoj u poslednjih šest - sedam godina imamo apsolutnu stabilnost i pored brojnih izazova", dodao je Stefanović.



On je dodao da je mogao da vidi u kakavom su stanju bili vojska i policija pre pet, šest godina, a kako je danas, navodeći da je impresioniran onim što je prikazano.



"Sve što ste mogli da vidite juče, pre pet, šest godina nije bilo. I to sve zahvaljujući ovim stručnjacima i Đilasu i Jeremiću i svima iz DS-a, koji su upravljali Srbijom. Oni su vojsku i policiju sveli na to da ljudi budu zadovoljni da možda nakon šest ili sedam godina dobiju jednu uniformu", istakao je Stefanović dodajući da je Srbija imala "možda dva ispravna aviona u njihovo vreme".



Nikoga neće štiti ni partijska pripadnost, ni knjižica, ni materijalni status, ni položaj u društvu, poručio je večeras ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović povodom hapšenja više osoba, među kojima su funkcioneri opštine Požega i službenik Ministarstva rada."To je suštinska razlika između vlasti koju predstavlja SNS i one vlasti koju su predstavljali i žele ponovo da predstavljaju Đilas, Jeremić, Obradović i njima slični", rekao je Stefanović za TV Pink.On je podsetio na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da SNS neće dozvoliti da se pretvori u stranku kriminalaca i otimača narodnog novca, kao što je, kako je naveo, bila Demokratska stranka i nastavila da bude kroz današnji Savez za Srbiju i stranke koje su okupljene oko njega."Jer njih nije sramota za ono što su radili dok su bili na vlasti", rekao je Stefanović.On je naglasio da će sve osobe, za koje tužilaštvo i policija smatraju da postoje dokazi, biti privedene bez obzira na to kojoj stranci pripadaju."To je suština, to mora da bude razlika. Ovi koji su bili na vlasti iz đilasove stranke, Jeremićeve, Obradovićeve, da ne kažem šta su lično uradili i postali milijarderi za vreme vlasti, ti ljudi su otimali od dece", rekao je Stefanović.Ministar je ocenio da neki smatraju da je "super" kad se hapsi neko iz SNS, ali ako "dirnete nekog ko je korupcionaš, ko je lopov, ko je oduzimao novac svom narodu, a da pripada njihovima, to je katastrofa, ne smete ni da pomenete"."To je suštinska razlika, takva bi Srbija bila da se oni vrate na vlast. Ovi koji su njihovi mogli bi da rade šta hoće, da pljačkaju, da otimaju, baš kao što su radili za vreme tih vlasti", naveo je on.Ministar je poručio da "nećemo da živimo u takvoj Srbiji, hoćemo da živimo u Srbiji koja je poštena, koja je odgovorna, koja je ispravna, gde će se odgovarati prema zakonu i gde će državni organi raditi bas onako kako treba"."Da niko ne bude zaštićen, da niko ne bude pošteđen", rekao je on.Stefanović je dodao da mu je žao kad ljudi iz SNS navedenu poruku predsednika Srbije ne razumeju dobro i kad misle da je nekome dozvoljeno da se bave malverzacijama."Moraće mnogo bolje da razmišljaju, ne sme bilo ko iz SNS, baš zato što imamo veliko poverenje naroda, ne smemo da dozvolimo da postupci bilo kog čoveka bace senku na sve što je radilo Aleksandar Vučić i vlada, da bismo ziveli u ozbiljnoj i odgovornoj zemlji, ne onakvoj kakvu su vodili Đilas, Jeremić svi ostali, kakva je bila kada je Srbija na mapi Evrope bila najznačajnija tačka korupcije u Evropi", rekao je Stefaniović.