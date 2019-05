Tanjug | 10. maj 2019. 16:41 |

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je danas da Tačijevo promovisanje takozvane velike Albanije predstavlja "šamar", ne samo Srbiji, već čitavoj slobodoljubivoj Evropi, i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi "ratoborno i anticivilizacijsko" ponašanje predsednika privremenih prištinskih institucija i "prištinske vrhuške"."Nadam se da će međunarodna zajednica, posebno onaj njen deo koji je do sada zatvarao oči pred nestašlucima Prištine, konačno naći prave reči da osudi ratoborno i anticivilizacijsko ponašanje Hašima Tačija i prištinske vrhuške", naveo je Tači na svom nalogu na Fejsbuku.On je upozorio da "eskalacijom njihove agresije i neodgovornosti" nije ugrožen samo srpski narod, već čitav zapadni Balkan i čitava Evropa.PROČITAJTE JOŠ -Đurić je ocenio da je Tači, samo dan nakon što je slobodoljubivi svet obeležio Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope, još jednom nedvosmisleno poručio da mu evropske i antifašističke vrednosti nisu sasvim bliske."Tačijevo promovisanje takozvane velike Albanije, iako je zaodenuto u navodnu želju za liberalizacijom protoka ljudi, robe i kapitala između Albanije i samoproglašenog Kosova, jeste šamar, ne samo Srbiji, već čitavoj slobodoljubivoj Evropi koja želi stabilnu budućnost, mir i zajednički prosperitet", poručio je Đurić.Prema njegovim rečima, Tači je, kao jedan od zagovornika stvaranja trgovinskih barijera u regionu, poslednji koji ima pravo da se predstavlja kao političar, čiji je interes rušenje barijera.Đurić je dodao da veruje da čak i sponzori samoproglašene kosovske nezavisnosti to sve više uviđaju.On je to rekao nakon što je Tači iskoristio povratak u Prištinu, iz Tirane, sa regionalnog samita Brdo Brioni, da ponovo promoviše ideju uklanjanja granice između Albanije i tzv. Kosova, iako je reč o međunarodno priznatoj granici između Albanije i Srbije."Prešao sam granični prelaz Morine, koji nepravedno deli Kosovo i Albaniju. Ova granica je određena van volje Kosova i Albanije", napisao je Tači na svom fejsbuk profilu.On je dodao da "Kosovo i Albanija treba da imaju slobodu kretanja i robe u skladu sa evropskim standardima",i pozvao institucije u Tirani i Prišptini da budu "hrabre i donesu takvu odluku bez odlaganja".