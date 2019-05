Tanjug | 09. maj 2019. 19:46 > 20:47 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da su mir i stabilnost naši najveći i najvažniji ciljevi, te da bez evropske podrške nismo mogli i nećemo moći da ih ostvarimo.Vučić je na svečanom prijemu Delegacije EU u Srbiji povodom obeležavanja Dana Evrope podsetio da je danas važan dan za Srbiju, jer slavi i Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope, te istakao da je srpski narod jedan od, proporcionalno svom broju, od pet najstradalnijih naroda u oba svetska rata.„Naš današnji izbor, zašto slavimo Dan Evrope, je Evropa. Evropa koju ističemo sa možda manje ushićenja i entuzijazma, ali to ističemo sa racionalnijim, odgovornijim i ozbiljnijim pristupom. Najznačajniji razlog za to jeste što je pre gotovo 70 godina stvorena zajednica koja je svojim članicama osigurala mir“, kazao je on.Vučić je naglasio da 69 godina te zemlje nemaju sukobe i ratove - ono što je našoj zemlji potrebno više nego bilo šta drugo i više nego ikada.„Upravo zato sa sigurnošću mogu da utvrdim da ne postoji važniji razlog od prihvatanja politike i vrednosti Evrope, očuvanje mira, stablnosti i garancija budućnosti naše dece i zemlje u celini“, rekao je on.Vučić je ukazao da je to posebno važno danas kada se suočavamo sa brojnim problemima i pritiscima i primetio da je Srbija jedina zemlja koja ima poglavlje 35 u pristupnim pregovorima.Istakao je da je zbog toga važno da na razumam i racionalni načii kažemo da je Evropa naš izbor, jer hoćemo da pripadamo društvu uređenih zemlja, da čuvamo mir, dobro razumemo sa komšijama.„I danas u Evropi čućete mnoge glasove koji će različite stvari da zamere Srbiji. I u Srbiji ćete čuti mnogo glasova ljudi, koji nisu n glupi ni neobrazovani, koji će glasno govoriti protiv Evrope. Ali još nisam čuo kakvo bi bilo rešenje i šta bismo radili u svim sferama života bez Evrope“, rekao je on.Vučić je kazao da Srbija pripada Evropi ne samo geografski, nego i vrednosno, jer želimo da pripadamo takvom društvu i to je naš izbor.„Da bismo tamo bili sem teških stvari koje ne zavise od nas, a reč je o KiM, moraćemo sebe da menjamo, mnogo toga u našoj ekonomiji da promenimo, iako smo uspeli mnogo toga učinimo u proteklom periodu“, rekao je on podsećajući da je Srbija sa ivice bankrota postala jedna od pet evropskih zemalja sa najvišim rastom, i među tri koja ima suficit treću godinu zaredom.Konstatovao je, međutim, da su Srbiji potrebni evropsko znanje, inovativne tehnologije, robotika, veštačka inteligencije, a bez Evrope i drugih sila u tim oblastima nećemo moći ništa da uradimo.Predsednik je kazao da ćemo morati da se još menjamo u oblasti vladavine prava, te naveo da je zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije upućen skupštini, da su na putu i ustavni amandmani i da se završava medijska strategija.Prema njegovim rečima neophodno je da se uspostavi poverenje sa građanima, na čemu će morati dalje da se radi.„Sve ono što naše poverenje čini krhkim moraćemo da se borimo da ga popravljamo i podižemo, moraćemo jedni druge više da poštujemo. Nemojte da se ljutite na nas Srbe kada nam se ponekad čini da nismo dovoljno poštovani, mislimo da zaslužujemo više. Kao što znate Srbija nije kukala, nikada nije i neće ništa više da traži nego poštovanje. Onoliko koliko Srbija napreduje pružite poštovanje i ništa više. Koliko poštujemo Evropu toliko očekujemo od vas", poručio je.Vučić se zahvalio Evropi na ogromnoj podršci Srbiji, podsetivši da je kako bi Srbija izašla na krajs a ekonomskom krizom i da li bi pobedila nedaće bez evropskih investicija i donacija, sa kojima je to bilo neuporedivo lakše.Na kraju je, apelujući na Evropu da i dalje pomaže Srbiji, poručio da će Srbija biti ne samo dobar, lojalan i pouzdan partner, već i deo Evrope.Evropska unija prepoznala je evropsku perspektivu zapadnog Balkana, a naročito Srbije, izjavio je danas šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, ističući da je Srbija izabrana da postane deo evropske porodice, te da će EU pomoći na tom putu.“Srbija nije sama, mi smo tu da pomognemo...Razumemo da je proces težak i bolan, ali kao što su to dokazali osnivači EU, moguće je. Promene su uvek teške, ali moguće”, rekao je Fabrici obraćajući se na prijemu povodom obleležavanja Dana Evrope.Poručio je da Dan Evrope predstavlja priliku da se istakne važnost mira i trajnog pomirenja.Fabrici je podsetio na Šumanovu dekaraciju, koju je 9. Maja 1950. godine pročitao tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman, kojom je predložena saradnja Nemačke i Francuske na polju proizvodnje čelika i uglja.Šumanovu deklaraciju nazao je jednostavnim, ali revolucionarnim konceptom, koji je Evropu nakon dva svetska rata pretvorio u ujedinjen i siguran kontinent.“Teških smo dana imali dokazujući da se EU neće nestati nakon kriza...Ovo je dan da proslavimo život...Svet u kojem živimo se menja, izazovi se pojavljuju i EU bi trebalo da oblikuje sopstvenu budućnost”, rekao je Frabrici.Fabrici je istakao da su nada i mladost dve jako bitne reči u rečniku EU, a govor je završio obrativši se na srpskom: “Živela Evropa, živela Srbija”.Povodom obeležavanja Dana Evrope, šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici organizovao je večeras svečani prijem, kojem je prištvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Svečanom prijemu u Kombank dvorani prisustvovali su i premijerka Srbije Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, ministri u Vladi Srbije Branko Ružić, Zoran Đorđević, Goran Trivan, predstavnici Vojske Srbije, verskih zajednica, diplomatskog kora, između ostalih ambasadori SAD Kajl Skot i Velike Britanije Denis Kif, kao i predstavnici javnog života.U okviru prijema, premijerka Srbije zajedno sa Fabricijem obišla je i izložbu koja ilustruje primere pomoci EU u Srbiji, kao i izložbu kreativnih i inovativnih radova 12 srednjoškolaca nagrađenih u okviru konkursa Dnevnik Evrope.Nakon prijema, održan je koncert dečjeg hora ''''Muzika nade'''' u pratnji muzičara Momčila Bajagića Bajage, Vasila Hadžimanova i drugih."Muzika nade" je projekat koji proteklih šest godina u Srbiji s uspehom sprovodi Music Art Project uz finansijsku pomoć EU, sa ciljem da muziku približi svakom detetu.Do sada je u projektu učestvovalo 650 dece - učenika osnovnih i muzičkih škola kao i dece koja su se projektu pridružila preko centara za socijalnu pomoć - i više od 30 profesora koji su radili sa njima.Na današnji dan obeležava se Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, ali se ovaj dan obeležava i kao Dan Evrope i slavi kao rođendan Evropke unije.Francuski ministar spoljnih poslova Robert Šuman je 9. maja 1950. predstavio svoju deklaraciju - Šumanovu deklaraciju, u kojoj je predložio stavljanje proizvodnje uglja i čelika u Francuskoj i Nemačkoj pod nadzor jedne institucije.Taj dokument se smatra kamenom temeljcem onoga što će kasnije postati Evropska unija.